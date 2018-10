Las mujeres rurales españolas llevan su voz cargada de demandas a las instituciones comunitarias

Una representación de la organización de mujeres rurales progresistas Fademur ha acudido estos días a Bruselas para llevar "la voz de las mujeres rurales de toda Europa" antes los órganos de la Unión Europea (UE).

Fademur ha exigido que se reconozca el papel de las mujeres en el sector agrario, hasta en el lugar más recóndito del campo europeo. En este aspecto, ha trasladado el ejemplo de la Ley española de Titularidad Compartida ante el Parlamento Europeo, y en segundo lugar ha aprovechado su estancia en el corazón del continente para hacer un llamamiento a la sonoridad entre todas las mujeres rurales: "Necesitamos luchar juntas por una política rural europea que acabe con las diferencias entre hombres y mujeres de campo".

Dentro de la apretada agenda de Fademur, se asistió a la entrega de premios a las mujeres innovadoras del Comité Económico y Social Europeo. También mantuvo reuniones con representantes de la Comisión Europea, del COPA y del Parlamento Europeo. Ante esta última institución, intervino este martes la presidenta de Fademur, Teresa López, durante la jornada How to improve the lives of assisting spouses in EU rural areas? ( ¿Cómo mejorar la vida de los cónyuges colaboradores en las zonas rurales de la UE?).

López ha comenzado su intervención dejando claro que "el lenguaje también es importante y usar un término como cónyuge colaboradora no hace más que colocarnos a las mujeres por debajo de los hombres". A partir de ahí, ha explicado el caso de la Ley española de Titularidad Compartida como un buen ejemplo que “los gobiernos tienen en su mano para crear herramientas y terminar con el trabajo invisible de las mujeres en las explotaciones del sector agrario".

Aunque López ha reconocido que la aplicación de esta ley por parte de las comunidades autónomas está siendo "bastante lenta", en Fademur opinan que la ley "nos lleva a las mujeres rurales españolas en la buena dirección y esperamos que pronto las compañeras del resto de Europa puedan verse beneficiadas de nuestros avances".

Con ello, Fademur ha pretendido poner deberes a la UE en ese ámbito, con la vista fija en la votación del informe del Parlamento Europeo sobre estas cuestiones que tendrá lugar en el periodo parcial de sesiones que se celebrará a comienzos de abril.

Durante las reuniones con los diferentes pilares de la UE, Fademur ha hecho mucho hincapié en pedir que se implante la perspectiva de género en la Política Agraria Común (PAC) que se está negociando. En este sentido, la organización ha hecho un llamamiento a todas las mujeres rurales de Europa para "luchar juntas por una PAC que acabe con la desigualdad entre géneros y fronteras: el mundo rural debe avanzar unido".