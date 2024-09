Carta a la consejera de Cultura sobre la candidatura del paisaje del olivar a los premios de la UNESCO

Estimada Consejera,

Han sido numerosas las ocasiones en las que nos hemos referido a su gobierno en medios de comunicación, así como mediante tres escritos de fecha 30 de abril, 18 de junio, 16 de julio y 29 de julio en relación con el importante proyecto “El paisaje del olivar de Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos”.

Junto con felicitarla por su nombramiento, y siendo conscientes de que es conocedora del asunto, pues ha participado del proyecto en anteriores mandatos, nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar nuestra firme convicción de la importancia que tiene para el éxito de la propuesta que el gobierno de la Junta de Andalucía apoye decididamente esta candidatura y sabe que lo hago con la convicción y el respaldo de haber sido, desde la Fundación Savia, junto con la Fundación Juan Ramón Guillén, los primeros impulsores de esta iniciativa.

Considerando que se trata de un proyecto excepcional por su amplitud y complejidad, resulta fundamental que, antes de plantear posiciones cerradas, se valoren todos los aspectos que lo componen, lo que nos parece que no ha hecho la Junta de Andalucía, especialmente tras conocer vuestra respuesta a nuestras dos primeras cartas, en escrito de 15 de julio, firmada por el Secretario General de la Presidencia, en la que se aprecian varias inexactitudes y errores conceptuales que, quizás, hayan podido impedir que se aprecie toda la dimensión y valor de esta iniciativa.

Con todo el respeto y agradeciendo la atención que nos habéis dedicado, habría que matizar varios detalles no exentos de importancia. El primero de ellos es el del título que se le da a la candidatura, pues no es como se dice en el escrito una candidatura a Patrimonio Inmaterial, sino que es en la categoría de Paisaje Cultural, agrario, evolutivo y vivo, tal y como precisan las directrices prácticas elaboradas por el Centro de Patrimonio Mundial y la propia Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

También se ha referido, ya que fuimos la Fundación Juan Ramón Guillén y la Fundación Savia los primeros promotores de esta iniciativa, quienes propusimos en 2014 a la Diputación de Jaén que se retomara tras unos primeros tanteos en 2009. En ese sentido hay que reconocer que desde los primeros momentos se incorporó la Junta de Andalucía con varias Consejerías -Cultura, Agricultura y Turismo- y ha venido formando pate de todas las sesiones de la Comisión Institucional de seguimiento y, por tanto, participando de todas las decisiones adoptadas a lo largo de estos 10 años de trabajo de elaboración del expediente. Después de estos años de trabajo, tenemos la obligación de dar una explicación.

En nuestro escrito de 16 de julio, del que aún no hemos recibido respuesta, damos traslado, y nos parece especialmente relevante, de la disposición del Ministerio de Cultura para continuar adelante con el expediente (lo adjuntamos).

Aunque ha sido la Diputación de Jaén la que ha asumido la responsabilidad de ser la administración de referencia, no se puede decir que esta iniciativa es solamente responsabilidad suya, sino que ha sido un proyecto impulsado con el apoyo de otras diputaciones – Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz- de varias Universidades -Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Cádiz- las Organizaciones Agrarias COAG, UPA, ASAJA y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, además de otras entidades sociales, y como decíamos antes, de varios miembros de su gobierno. Es, sin lugar a dudas, un proyecto neta y claramente andaluz.

Por lo tanto, reducir el papel de la Junta de Andalucía al de mero “tramitador del expediente técnico de la candidatura” como indica en su escrito del 15 de julio, es cuanto menos, no querer reconocer los decisivos impulsos que en el Consejo de Patrimonio Histórico del Estado se realizaron por parte de la Junta para conseguir que la unanimidad de las Comunidades autónomas consideraran que Los paisajes del olivar de Andalucía debía ser la candidatura que presentara España para las nominaciones.

La Junta de Andalucía no puede colocarse de perfil en un proyecto de tanto calado Patrimonial, social, cultural, agronómico y no puede dejar pasar la oportunidad de conseguir un reconocimiento que vendría a llenar de orgullo a tantas familias que han progresado gracias a los esfuerzos dedicados al olivar, cuyo fruto es estrella de nuestra agricultura, de nuestras exportaciones y el orgullo de millones de familias y empresas.

Bien es cierto que las turbulencias ocasionadas por una campaña de desinformación fundada en mentiras flagrantes, ha generado el rechazo expreso de parte de los habitantes de varias localidades de una de las zonas delimitadas, concretamente la C 14, Campiñas de Jaén. Precisamente, esa zona se incluye en la candidatura porque refleja el esfuerzo de transformación olivarera promovido por pequeños propietarios que culmina con el proceso de expansión del mar de olivo densificando completamente esa zona, que hasta mitad del siglo XX había tenido vocación cerealista. Pero dotando de tanto protagonismo a la C 14, parece que nos olvidamos, y nos duele profundamente, de las otras 13 zonas incluidas en el expediente, pues todos ellos pueden ver truncado el sueño de contar con esta distinción.

No entraremos aquí a desmontar cada una de las mentiras, infundios e inexactitudes tendenciosas con las que se ha contaminado a la opinión pública, pues ya se ha hecho en diferentes lugares y medios, y han quedado desmontadas claramente esas infamias, incluso por la propia Comisión Institucional, emitiendo varios y amplios comunicados que desgranaban y aclaraban todos los extremos. Incluso alguno de esos comunicados ampliado y matizado por la propia Junta de Andalucía, especialmente en lo referido a las pretendidas afecciones a la propiedad privada de la declaración como Patrimonio Mundial. No solo no es cierto que afecte negativamente, sino que esa declaración conllevaría innumerables beneficios de todo tipo, como se acredita por el hecho de que cada vez son más los paisajes de diferentes zonas del mundo que quieren obtener dicho reconocimiento, siendo nuestro caso el primero en hacerlo como paisaje olivarero, lo que aportaría a Andalucía una ventaja competitiva muy valiosa.

Consideramos que le corresponde a la Junta de Andalucía ejercer con determinación el liderazgo de este proyecto tan beneficioso y significativo, hacerlo con la convicción de contribuir a que Andalucía tenga otra razón más para brillar con luz propia en el mundo, con la personalidad y valores que ello aporta

Lo que si queremos transmitir con toda convicción en este escrito es, que, debido a la trascendencia e importancia que tiene esta candidatura, debe ser la presidencia de la Junta de Andalucía quien impulse decididamente, de nuevo, el proyecto, tras una revisión formal del mismo, excluyendo el componente C14 Campiñas de Jaén, y cooperar así a que el Ministerio pueda continuar con su tramitación. A nivel técnico y de recorrido administrativo se pueden solventar los ajustes de reformulación conceptual y de tramitación ante la UNESCO, pero resulta imprescindible que la Junta de Andalucía comunique al Ministerio su voluntad de continuar con la candidatura reformulada en el sentido expuesto anteriormente, o al menos no oponiéndose a su tramitación.

Consideramos que le corresponde a la Junta de Andalucía ejercer con determinación el liderazgo de este proyecto tan beneficioso y significativo, hacerlo con la convicción de contribuir a que Andalucía tenga otra razón más para brillar con luz propia en el mundo, con la personalidad y valores que ello aporta.

Es necesario actuar con prontitud señor presidente. En octubre se habrá agotado el plazo de tramitación técnica ante UNESCO, igualmente se celebrará próximamente reunión de la Consejo de Patrimonio Histórico del Estado, y nos consta que otros proyectos están esperando tener su oportunidad. El silencio juega en contra del expediente de Paisajes del Olivar y en contra de toda Andalucía.

Nos gustaría mantener una reunión con usted y su equipo para ampliarle la información que necesite y continuar impulsando esta iniciativa a la que ya sabe que se han sumado con entusiasmo, entre otros, los rectores de la Universidades de Jaén, Pablo de Olavide, Córdoba y Granada, Las Asociaciones de la prensa de Jaén y Sevilla, empresas como ACESUR, La Unión de Pequeños Agricultores, además de numerosas personalidades del mundo de la cultura, el periodismo, entidades de defensa del patrimonio, la Diputación de Granada, la mancomunidad de municipios de la Axarquía, etc.