Carta a Juanma Moreno: “Por qué han dejado morir la candidatura del Paisaje del Olivar Andaluz como Patrimonio de la Humanidad”

Estimado Presidente

La retirada del expediente del Paisaje del Olivar Andaluz como candidatura a Patrimonio de la Humanidad supone la pérdida, para toda Andalucía, de una oportunidad única. Supone tirar por la borda más de diez años de trabajo de mucha gente. Supone un golpe durísimo a la ilusión de mucha gente, un varapalo para el sector. Supone no contar con un reconocimiento mundial que, con toda justicia, Andalucía se merece.

La explicación de que el sector agrícola y olivarero se opone al expediente nos resulta engañosa, en tanto en cuanto son apenas un puñado de personas muy localizadas las que, por intereses particulares concretos, se han encargado de hacer mucho ruido. Pero no podemos aceptar la idea de que es el sector en su conjunto pues es multitud silenciosa la que apoya la idea y así se ha demostrado en los últimos meses con el respaldo de agricultores, profesionales, industriales, mociones en ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades...

Debemos ser honestos y reconocer que algunos no han hecho lo suficiente, desconocemos las causas, si por falta de convicción, falta de liderazgo o simple dejadez. Con toda humildad, pero con todo convencimiento, desde la Fundación Savia, desde la Fundación Juan Ramón Guillén podemos decir con toda rotundidad que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano. Mucho más allá a veces, asumiendo responsabilidades que no nos competían, pero lo hicimos con el absoluto convencimiento que el proyecto merecía la pena para el sector olivarero, para el medio rural andaluz, para toda Andalucía.

Dado que se trataba de un proyecto andaluz, entendíamos que debía ser el Gobierno de Andalucía el que liderara la propuesta. Debemos ser francos. Lo hemos echado en falta y seguimos sin entender por qué

Como le habíamos reiterado en varias cartas anteriores y en conversaciones que hemos podido mantener, dado que se trataba de un proyecto andaluz, entendíamos que debía ser el Gobierno de Andalucía el que liderara la propuesta. Debemos ser francos. Lo hemos echado en falta y seguimos sin entender por qué. A pesar de diversas declaraciones, las últimas del propio Ramón Fernández Pacheco en la reunión que pudimos mantener la semana pasada en la que mostraba su pleno acuerdo con que el expediente saliera adelante, han faltado las acciones que acompañaran esas palabras.

La modalidad de patrimonio de la humanidad de reconocimiento del paisaje es una figura que sin duda irá a más entre los países que forman parte de la UNESCO. El sector olivarero está teniendo una importante expansión a nivel global, por lo que esta declaración sería aún más importante para reflejar el papel de liderazgo que tiene que jugar Andalucía. Es difícil entender Sr. Presidente por qué condenamos entonces a las otras 13 zonas incluidas en el expediente.

En los momentos de tanta tensión política e institucional que vivimos tiene mayor relevancia, si cabe, el proyecto de la candidatura de los Paisajes del Olivar Andaluz como Patrimonio de la Humanidad como unidad e ilusión de un pueblo, pues no son solo las consecuencias que dicha declaración supone para las zonas elegidas sino también para el conjunto de Andalucía.

Es difícil entender que, ante la situación creada en los últimos meses, nadie del Gobierno andaluz haya realizado públicamente una defensa de la candidatura. Más bien al contrario, e incluso llevándolo a la confrontación entre instituciones.

Dicen algunos bulos que la candidatura afecta a la propiedad cuando la documentación deja bien claro que el proyecto no suponía limitaciones ni al propio registro ni a la gestión de la explotación, tal como lo recoge el documento de la propia Junta de Andalucía

Dicen algunos bulos que la candidatura afecta a la propiedad cuando la documentación deja bien claro que el proyecto no suponía limitaciones ni al propio registro ni a la gestión de la explotación, tal como lo recoge el documento de la propia Junta de Andalucía. Ante dichos bulos, y considerando que el Gobierno andaluz tiene las competencias en agricultura, no entendemos cómo no se ha puesto a la cabeza para mostrar su disposición a aportar cuanta información y aclaraciones necesitaran los afectados.

Seguiremos trabajando, no lo dude. El campo andaluz, el sector olivarero, su gente bien lo merece. Para nosotros ha sido una gran decepción que el Gobierno andaluz no haya valorado y defendido esta oportunidad que no va a volver a producirse. Esperamos que esta experiencia sea una importante lección de la que saquemos que no podemos dejarnos llevar por bulos, por intereses egoístas y particulares; que para poner Andalucía en el lugar del mundo que se merece, lo tenemos que hacer los andaluces, y en eso, no puede faltar nunca al frente el Gobierno andaluz.