Tras la investidura, seguimos en verano: ni un minuto que perder

Ahora que ha terminado la investidura tenemos un motivo para sentir alivio: dos maneras de entender la política para nuestro país se han confrontado en estos meses. Por una parte, la derecha, que se ha basado en relatos absurdos, odio, improvisación y quejas que no afectan para nada a nuestro día a día. Dejamos atrás un relato casposo, fantasioso y apocalíptico que no tiene consecuencias reales, pero que sirve para esconder recortes en derechos, bajadas de impuestos y más desigualdad… y esto sí tiene consecuencias reales, terribles para la gran mayoría de nuestra sociedad.

Frente a este relato impostado, exagerado y repetitivo, la coalición de Gobierno ha enfrentado un discurso serio que afronta problemas sociales reales y se plantean avances en derechos. Que nuestra coalición de Gobierno haya conseguido llegar hasta aquí es motivo de alivio, pero no podemos alegrarnos demasiado.

Sin menospreciar todo lo conseguido, debemos tener mucha más ambición. En los discursos de la investidura han quedado pendientes cuestiones acuciantes. Debemos, a partir de este instante, luchar por poner en el centro del debate la lucha por nuestro planeta. La situación climática es muy alarmante y no podremos putodefender España si no tenemos planeta en el que habitar. Es noviembre y en muchas zonas de España seguimos en verano. No nos cansamos de repetirlo, no podemos mirar hacia otro lado. Esta tarea no es para nosotros sino para las futuras generaciones: si no revertimos inmediatamente este estado de cosas no habrá futuro y esto debe ser prioridad en nuestra agenda.

Lo que está en juego es demasiado importante y los ecologistas somos, como siempre, los adultos en la reunión. Toca actuar. Hoy podemos celebrar, pero desde mañana mismo tenemos que liderar. Con generosidad

Y no se trata solo de la agenda política, hablo de la agenda de la vida. No hay nada más prioritario. Nos enfrentamos a una situación de consecuencias impredecibles y si queremos actuar responsablemente no podemos actuar pensando solo en España. Nuestro Gobierno debe ponerse la tarea de liderar esta lucha en toda Europa. Tenemos la energía, la capacidad y la legitimidad para hacerlo. Debemos dejar de hablar de zascas, de peleítas políticas, de ministerios, del y tú más. Debemos convencer a Europa, pero también debemos convencer a la oposición. Lo que está en juego es demasiado importante y los ecologistas somos, como siempre, los adultos en la reunión. Toca actuar. Hoy podemos celebrar, pero desde mañana mismo tenemos que liderar. Con generosidad. Escuchando al contrario. Sin revanchas mezquinas. Esto no trata de política tal y como la suelen entender los partidos. Esto es mucho más.