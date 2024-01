Juan Manuel Moreno y las universidades privadas: entre la 'mediocritas' y la irrelevancia

Hay quien afirma que la izquierda debía superar el debate, ya obsoleto, de la conveniencia o no de universidades privadas en Andalucía y centrarse en la temática de la calidad que dichas universidades deberían ofertar. Como socialista y defensor de los servicios públicos no puedo cerrar dicho debate, especialmente por la desigualdad social que dichas instituciones promulgan.

En cualquier caso, el Partido Socialista de Andalucía nunca se ha opuesto a la implantación de universidades privadas en nuestra tierra. Ahora bien, nuestra política universitaria se ha guiado por una serie de pautas innegociables. La principal es que el sistema universitario andaluz ha de estructurarse esencialmente sobre la base de una universidad pública y de calidad. Que dicho sistema universitario debe de contribuir de manera crucial a la vertebración de territorio. Junto a la expansión de nuevos campus públicos para llegar a todas las provincias, se proyectó que cada universidad tuviera un parque tecnológico cerca para crear progreso e innovación en cada rincón de Andalucía. Se apostó por una concepción de la universidad pública no solo como entidad docente, sino también con una fuerte actividad investigadora. Los resultados están ahí: las universidades en Andalucía, y cito palabras de propio Consejero de Universidad, “cuentan con un amplio reconocimiento internacional, como se puede ver en el prestigioso ranquin de Shanghái”.

Otras de las máximas, quizás la más importante, fue la de concebir la universidad como un potente ascensor social y para ello trabajamos para que el acceso a la misma del estudiantado estuviera poco condicionado por su origen socioeconómico. Para ello, anteriores administraciones socialistas aprobaron medidas como la bonificación del 99% de las matrículas universitarias o las ayudas complementarias Erasmus.

Con respecto a las universidades privadas, la política del Partido Socialista en Andalucía podría calificarse de precavida y restrictiva en lo que se refiere a la apertura de nuevos campus. La universidad privada debía complementar no solo la oferta académica existente, sino también contribuir con una investigación de calidad. En casi cuarenta años de administración socialista solo se dio luz verde a una universidad privada: la Universidad Loyola de Andalucía. Y se hizo teniendo en cuenta tanto su pasado como su posible proyección a futuro. Las raíces de Loyola en Andalucía se remontan a 1963 con ETEA, un centro que trabajó por el desarrollo del mundo agrario en nuestra tierra. Se tuvo en cuenta también no solo el compromiso social demostrado por la institución con nuestra tierra, sino la capacidad de crecimiento de calidad en docencia e investigación de la nueva universidad, ya contrastada en otras universidades de la Compañía de Jesús.

¿Y qué universidades nos trae el Presidente Moreno? Por ahora, las tres que están en línea de salida (dos aprobadas ya, y una en trámite de aprobación) no aportan ningún grado de excelencia. La primera de ellas ha recibido tantos informes negativos que en el Parlamento ya hay quien la define jocosamente como el ‘Algarrobico’ del sistema universitario andaluz. Una universidad impulsada por una promotora constituida en marzo de 2019 que nada tiene que ver con la enseñanza superior y apoyada por un fondo de inversión. El propio Consejero de Universidad, Investigación e Innovación, defensor a ultranza de la excelencia en nuestro sistema universitario, dio un voto negativo a la aprobación de dicha universidad cuando era rector de la UCO.

Las otras dos son un claro ejemplo de universidades privadas modelo Ayuso, pues priman en exceso la oferta de títulos a costa de la inversión en investigación. Además, los dos proyectos andaluces funcionarán como meras sucursales de universidades privadas madrileñas. Sus proyectos investigadores son débiles y probablemente no ofrecerán programas de doctorado propios, sino que los derivarán o compartirán con Madrid, donde radican sus Escuelas de Doctorado. Un sistema que probablemente se ha diseñado para rebajar costos y ahorrarse la contratación de personal investigador puntero. Una práctica que es perniciosa para la periferia y para Andalucía, pues la mayoría de los investigadores de mayor relevancia no estarán arraigados en nuestro territorio, ni adscritos como profesorado permanente a las nuevas universidades.

La mayoría de sus matrículas se obtendrán en grados y carreras que no aportan nada singular a la oferta actual de las Universidades andaluzas, pues se repiten títulos ya existentes en el Registro de Universidades, Centros y Títulos

Según la Estadística de Tesis Doctorales de año 2021 publicada por el Ministerio de Universidades, Andalucía está en las últimas posiciones del porcentaje de Tesis doctorales STEM leídas en España (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), superada por comunidades mucho más pequeñas como Cantabria, Aragón y Extremadura. Este déficit, será difícil de erradicar sin un programa predoctoral potente por parte de la Junta (que no lo tiene) y si no impulsamos los grados en este ámbito. Las nuevas universidades de PP andaluz no vienen a complementar ni a paliar este déficit. Muy al contrario. La mayoría de sus matrículas se obtendrán en grados y carreras que no aportan nada singular a la oferta actual de las Universidades andaluzas, pues se repiten títulos ya existentes en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Particularmente grave nos parece la oferta, por ejemplo, en el Grado en Maestro en Educación Infantil, Grado en Maestro en Educación Primaria, Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Psicología pues son títulos presentes en nueve universidades andaluzas y que vienen a incrementar una sobreoferta que ya resulta preocupante. La expansión del sistema universitario andaluz no responde, por tanto, a una planificación académica por parte de la Consejería de Universidad y de ahí la duplicación de títulos o la concentración de las nuevas universidades en una misma zona geográfica: tres de las nuevas universidades privadas estarán ubicadas en la Costa de Sol.

El Presidente Moreno Bonilla ha decidido optar por el mercadeo de títulos con sus nuevas universidades privadas en lugar de apostar por la calidad. Unas universidades que no primarán la investigación, ni la búsqueda de innovación. Nuestro tejido productivo obtendrá escaso provecho de estas. Me temo que con estas universidades no veremos casos de éxito y de colaboración como el que se ha dado entre las ingenierías de la Universidad de Sevilla y el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis). Tampoco el flujo de investigación y personal que desde la Universidad de Málaga ha impulsado al exitoso Málaga TechPark. Ni el apoyo que desde la UCO se ha venido dando al campo andaluz y sus industrias.

En lo que se refiere a universidades privadas, el presidente Moreno ha decidido optar por la mediocridad, cuando no por la irrelevancia. Y lo peor de todo es que estas universidades llegan de la mano de un Consejero de Universidad y de un equipo directivo en la Consejería que, en su mayoría, han sido buenos gestores e investigadores en la universidad pública. Me planteo si conocían la agenda de Partido Popular en este asunto antes de aceptar el cargo. Me pregunto qué presiones habrán recibido. Corramos un tupido velo. En política no me gusta verbalizar lo que a uno le da miedo imaginar.