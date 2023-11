Responsables, con nombres y apellidos

Por muchos memes que hagamos con señoras que gritan envueltas en una bandera o de niños bien que hablan de putodefender España, los manifestantes que estos días asedian las sedes del PSOE nos muestran la peor versión de nuestro país. Un país, en el que se acaba llamando putas a las ministras del Partido Socialista o en el que se monta una procesión improvisada de muñecas hinchables ante Ferraz. Ese mismo en el que durante años se ha atacado sin cuartel a la ministra de igualdad para atacar así todo lo que el feminismo representa.

La crispación de los últimos meses ha puesto sobre la mesa algo que hace poco no podíamos imaginar: que los avances de los últimos tiempos se pueden perder en meses, que hay que pelear cada conquista alcanzada, que la lucha feminista está íntimamente ligada al avance social, que nos quieren en nuestras casas.

Y algunos ya dicen sin pudor que la violencia machista está mal, pero que están mal todas las violencias. Y cambian el teléfono para la asistencia a las víctimas de violencia de género por víctimas de violencia intrafamiliar, insinuando, así como de pasada, que esas cosas se ventilan en casa, que no importan a nadie y menos, al Estado. Que son una cuestión familiar, doméstica. Y se da dinero a asociaciones que hostigan a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo. Y se instaura el pin parental, para censurar lo que se enseña en nuestros colegios.

Y mientras eso pasa, en España han sido asesinadas ya 52 mujeres en lo que va de año. 17 de ellas en Andalucía. Y nos equivocamos si pensamos que esta lacra no tiene nada que ver con el repunte de esas actitudes que ahora se exponen sin pudor, ya sea desde una manifestación cayetana o desde Vicepresidencias autonómicas. Y nos equivocamos si no relacionamos esa lacra con una situación estructural de desigualdad económica y social que muchos quieren perpetuar.

Son responsables los que no quieren que haya avances sociales. Los que querrían volver a una España en blanco y negro

Y nos equivocamos si no señalamos responsables: lo son sus señorías de Vox, que proclaman a los cuatro vientos soflamas antifeministas. Lo son sus señorías del Partido Popular, que con tal de gobernar les han dado entrada en los gobiernos autonómicos. Y lo son todos aquellos que no alzan la voz frente a los ataques a las mujeres. Y los que portan muñecas hinchables ante la sede de Ferraz. Lo son los que no quieren que haya avances sociales. Los que querrían volver a una España en blanco y negro.

Porque detrás de cada retroceso en igualdad, hay un campo abonado a la violencia machista. Porque la desigualdad genera violencia y asumirla, entraña más violencia aún. Porque las asesinadas tienen nombres y apellidos pero los que alientan un modelo de sociedad en el que eso es posible, también.