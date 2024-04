El nou servei d'autobusos entre València i la Foia de Bunyol entrarà en servei a l'octubre

El nou contracte de servei de transport de viatgers per carretera CV-107 que unirà València amb la Foia de Bunyol, entrarà en servei el mes vinent d'octubre. Així ho ha confirmat la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, aquest dimarts a Bunyol, després de mantindre una reunió amb l'alcaldessa del municipi, Virginia Sanz.

El nou contracte, que té una duració de 10 anys amb un pressupost d'adjudicació de més de 20 milions d'euros, “representarà un gran salt qualitatiu en el servei i permetrà una millora de freqüències de pas general en tot el corredor”, tal com ha explicat la consellera.

El nou contracte, adjudicat el mes de desembre passat a “Autobusos Bunyol, S.L.” atendrà una mitjana de 270.000 viatges a l'any dels municipis d'Alboraig, Aldaia, Bunyol, Xest, Xiva, Cortes de Pallars, Godelleta, Macastre, Manises, Mislata, Loriguilla, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Torís i Iàtova.

El servei s'estructura en 16 línies, amb 83 expedicions en dies laborables, 26 expedicions en dissabtes i 16 en diumenges i festius. En total es realitzaran 23.003 expedicions i es recorreran 1.021.000 quilòmetres a l'any.

Així mateix, Pradas ha subratllat que “des del punt de vista ambiental, s'ha apostat per l'electrificació de la flota, amb la incorporació de set vehicles elèctrics (d'un total de 18), la qual cosa a més de les emissions, elimina l'impacte acústic”.

Els nous serveis, a més, milloren les connexions dels autobusos amb la xarxa de Metrovalencia i s'augmenten les freqüències per a l'accés amb punts de gran afluència de públic com l'Hospital de Manises, el Centre d'Especialitats d'Aldaia i el complex educatiu de Xest.

Segons ha explicat la consellera, un dels grans compromisos del Consell de Carlos Mazón “és garantir un servei de transport públic de qualitat, que complisca amb els estàndards de respecte al medi ambient i facilite la mobilitat, especialment dels ciutadans de les nostres comarques d'interior perquè un bon sistema de transport és la millor garantia de la igualtat d'oportunitats entre tots els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència”.

Juntament amb la millora dels serveis d'autobús, la Conselleria a través de l'autoritat de transport està renovant el mobiliari de les parades d'autobús, que comptaran amb pantalles amb indicació en temps real de l'hora de pas per parada.

Aquesta actuació forma part del procés de renovació de les concessions de 38 línies de transport regular de passatgers per carretera en tota la Comunitat que contempla “una inversió d'al voltant de 400 milions d'euros per a l'adquisició de 600 autobusos entre models completament elèctrics, híbrids i, en menor mesura, convencionals, així com la millora de les freqüències”, ha assegurat Pradas.