Catalá se niega a reprobar a la concejala de Vox de València que pidió a un exdiputado de Podemos que volviera “a su país”

El concejal socialista Borja Sanjuán ha lamentado este martes que la alcaldesa de València, María José Catalá, se haya negado a “reprobar o censurar” en el pleno municipal los comentarios racistas de la concejala de su gobierno, Cecilia Herrero, contra el ex diputado de Podemos en Madrid Serigne Mbayé en redes sociales. Al mismo tiempo, la concejala de Compromís per València Lucía Beamud ha denunciado que “Catalá no puede mantener ni un día más a la concejala de Vox, Cecilia Herrero, en su gobierno municipal”.

Como informó elDiario.es, Serigne Mbaye, exdiputado autonómico en la Asamblea de Madrid, compartió en la red X (antes Twitter) una serie de vídeos racistas, xenófobos y ofensivos de Daniel Esteve, el mediático líder de Desokupa, en el que el se preguntaba. “¿No parece que le falta algo o solo me lo parece a mí?”. Herrero contestó: “Sí. Falta que te vuelvas a tu país”.

Esta situación provocó la indignación de los grupos de la oposición que, de la mano del PSPV, ha elevado una moción al pleno de este martes con la siguiente propuesta de acuerdo: “Rechazar la manifestación 'falta que te vayas a tu país', declarando que no representan la opinión de la ciudad, ni el Ayuntamiento de València, así como su incompatibilidad con la actitud debida de un concejal o concejala de esta corporación por incumplir el Código de Buen Gobierno”.

Sin embargo, Catalá ha presentado una moción alternativa acordado con sus socios de Vox en la que no se hace alusión a las palabras de Herrero y de forma genérica rechaza “cualquier tipo y expresión de racismo en nuestra sociedad y exige el cumplimiento y respeto de los principios y reglas constitucionales, así como del resto del ordenamiento jurídico, que defienden la igualdad de todos los españoles sea cual sea su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Al respecto, el concejal socialista ha comentado que “lo sucedido en el Ayuntamiento de València, amparar los comentarios xenófobos de una concejala, no es propio de una institución democrática” y ha considerado que “lo que tendría que haber hecho una alcaldesa responsable era haber rechazado estas palabras racistas de una concejala que se sienta con ella en el Gobierno municipal; se lo hemos puesto muy fácil, pero ha decidido amparar la larga lista de comentarios racistas”.

Sanjuán ha subrayado que “Catalá, simplemente tenía que rechazar esas palabras, decir que no se corresponden con lo que piensa el Ayuntamiento” y en lugar de representar “a todos los vecinos y vecinos que simplemente muestran respeto por el prójimo y le consideran un igual venga de donde venga y tenga el color de piel que tenga, ha decidido avalar al grupo de Vox y sus comentarios racistas porque les tienen miedo”.

El ha puesto de relieve durante el pleno que la última manifestación contra Mbayé en X no es el primer tuit racista que profiere Herrero en sus redes sociales “sino que son una constante”. De esta manera, ha recordado otros tuits de la concejala de Catalá con un marcado racista como “Basta de patrocinar al moro. Los recursos nacionales para los Españoles”, “Somos negros. Ya podemos saquear Lois Vuitton y Apple y hacer que se arrodillen y nos besen los pies” o “No son migrantes ni inmigrantes. Son invasores”.

Sanjuán ha contestado con estos tuits al portavoz de Vox, Juanma Badenas, quien ha defendido en el pleno, ante el silencio de Catalá, que los comentarios de su concejala no eran racistas o que el partido de extrema derecha es el único que tiene a una persona negra de portavoz.

En la misma línea, la concejala de Compromís Lucía Beamud ha afirmado que “una señora que hace tuits como 'Fuera África de la Europa civilizada' o 'Los moros nos invaden' no puede seguir ni un día más representando a València” y ha añadido que “Catalá está liderando un gobierno con miembros ultra, racistas y que ensalzan el franquismo en las redes sociales; Cecilia Herrero por higiene democrática debe estar fuera de este Ayuntamiento y la alcaldesa no puede ponerse de perfil ante este nuevo escándalo”.

Respuesta del PP y de Vox

El portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero (PP), ha señalado que “la oposición pide en cada pleno en una reprobación” y ha rechazado “entrar en el juego de descalificaciones y en el barro”. Por eso ha defendido la moción conjunta para “decir negro sobre blanco” el posicionamiento del bipartito al respecto. “No vamos a participar de esa cacería”, ha zanjado.

Juan Manuel Badenas, portavoz de Vox, ha sostenido que reprobar a Herrero “no tiene ninguna justificación” porque, según él, lo único que hizo la concejala fue dirigirse a una persona que “incumple las leyes, que llegó ilegalmente a España y actúa de manera absolutamente desleal a los comerciantes, creando sindicatos de manteros”. “No es racismo --ha dicho--. Simplemente pedimos que se aplique el ordenamiento jurídico”.

Durante el turno de Vox ha tomado la palabra la concejala Cecilia Herrero para exigir a Compromís y PSPV “que maduren y sean la oposición responsable que necesitan los valencianos”. “Esto no va de hacerse fotos con camisetas de perros y mapaches o compartiendo fotos con lemas guerracivilistas”, ha lanzado en alusión a las prendas que han lucido concejales socialistas en apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dicho esto, Herrero ha reclamado que la oposición retirara las “afirmaciones injuriosas” de su moción, ya que según ella atentan “contra el honor”, son “falaces” y le califican como “racista”. “Piénsenlo”, ha espetado, y ha advertido que de lo contrario se reservará “las acciones legales oportunas”.