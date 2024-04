El comentario racista de una edil de Vox en València a un exdiputado de la Asamblea de Madrid: “Falta que te vuelvas a tu país”

“Sí. Falta que te vuelvas a tu país”. Con este comentario xenófobo y racista respondía la concejala de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero, responsable de las delegaciones de Emprendimiento y Agricultura, a una publicación en redes sociales de Serigne Mbaye, exdiputado autonómico en la Asamblea de Madrid, en la que compartía una serie de vídeos racistas, xenófobos y ofensivos de Daniel Esteve, el mediático líder de Desokupa, en el que se preguntaba. “¿No parece que le falta algo o solo me lo parece a mí?”.

Serigne Mbaye, nacido en Senegal en 1975, llegó a España en 2006 y es activista social y secretario Antirracismo de Podemos. Fue diputado autonómico de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid entre 2021 y 2023. Y Vox ya ha protagonizado diversas polémicas desde que está en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de València junto al PP de María José Català, como la organización de un foro antiabortista con la presencia de menores a los que se pretendía adoctrinar o la eliminación de un foro de liderazgo femenino.

Compromís y PSPV piden a Catalá el cese de la regidora de Vox

La concejala de Compromís Lucia Beamud ha condenado este episodio de “racismo en estado puro” y ha censurado que este es “el gobierno que tenemos en el Ayuntamiento de València, el gobierno de María José Catalá”, al que ha acusado de tratar de “imponer la oscuridad”. Frente a ello, ha reivindicado: “Somos muchas las que defenderemos siempre una València abierta donde no tiene cabida el odio”. Pere Fuset, por su parte, ha criticado que una concejala del gobierno municipal “haga gala de su xenofobia”. “Cero sorpresa, pero aún menos acostumbrarnos a su discurso de odio”, ha añadido.

El concejal socialista Borja Sanjuán ha exigido a María José Catalá que cese inmediatamente a la concejala de su gobierno por sus mensajes racistas al exdiputado Serigne Mbaye: “No sabemos a qué está esperando la señora Catalá para cesar inmediatamente a la concejala de su gobierno Cecilia Herrero que le ha dicho a un ex diputado de la Asamblea de Madrid que se vuelva a su país solamente por el hecho de ser una persona negra”.

Para Sanjuán es “absolutamente inaceptable” que un concejal del Ayuntamiento de València y al que la propia Catalá le ha otorgado responsabilidades de Gobierno pueda seguir representando a nuestra ciudad. “Es una vergüenza y Catalá debería cesarla con carácter inminente, sin esperar ni un segundo”, ha continuado.

“Lo que no podemos entender es que una ciudad abierta y respetuosa como es València tenga ahora mismo en el gobierno a personas abiertamente racistas. Esta ciudad no es como ellos y esta ciudad no merece tener a esa gentuza al frente de sus instituciones”, ha afirmado.

El portavoz adjunto de los socialistas ha recordado que no es la primera vez que los socios de Catalá en el gobierno municipal muestran este tipo de comentarios “ultras, reprobables y merecedores del cese inmediato”. Y ha señalado que la portavoz socialista, Sandra Gómez, ya pidió la destitución del portavoz de Vox y mano derecha de Catalá en el gobierno, Juan Manuel Badenas, después de asegurar que ser nazi no era delito.

“Las afirmaciones y las acciones delirantes, profundamente antidemocráticas, racistas y negacionistas del cambio climático y contra los derechos de la mujer están a la orden del día en el Ayuntamiento de València gracias a que María José Catalá introdujo a la extrema derecha en el gobierno de la ciudad. No entendemos cómo es posible que Catalá siga callada y permita estas actitudes si no es porque las comparte”, ha finalizado Sanjuán.