Cargos de Vox adoctrinan contra el aborto a alumnos de la ESO en un acto organizado por el Ayuntamiento de València

“Para terminar yo creo que una última frase: sí a la vida y no a la cultura de la muerte”. El concejal de Sanidad de Vox, José Gosálbez, socio de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de València que dirige la alcaldesa María José Catalá, finalizó así este lunes su intervención ante un grupo de escolares en el 'Encuentro en Defensa de la Vida Ciudad de València' que se celebró en el centro municipal Jubiocio, del barrio de Benicalap de la ciudad, según los vídeos a los que ha tenido acceso elDiario.es.

La iniciativa había suscitado una importante polémica que se ha agravado tras conocerse que entre los 200 asistentes a la jornada había 53 alumnos de cuarto de ESO y uno de bachillerato del colegio concertado Inmaculado Corazón de María para los que el Ayuntamiento fletó un autobús. Desde el centro confirmaron a elDiario.es la presencia de los alumnos en la charla aunque declinaron hacer más comentarios. Precisamente, uno de los ejes del pacto de Gobierno entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana era, supuestamente, “sacar la ideología de las aulas”.

Fuentes de Vox han explicado a elDiario.es que se ha invitado al encuentro a centros públicos, concertados y privados y a los que se mostraban interesados, se les comunicaba que se ponía un autobús a su disposición. Así consta en el aviso que se trasladó a los padres de los alumnos, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que se solicita autorización: “El servicio de Sanidad pone a disposición de los colegios un servicio de autobús”.

Este mismo colegio se vio envuelto en otra polémica en marzo de 2020 tras hacerse público que una profesora de religión entregó a alumnos y alumnas de 12 años un cuestionario en el que entre otras cosas preguntaba si habían fornicado o si habían mantenido relaciones homosexuales, con el argumento de ayudarles a entender el sexto mandamiento (no cometerás actos impuros). El colegio pidió disculpas poco después.

En cuanto al cuadro de ponentes de la jornada, estuvo conformado por el diputado nacional de Vox condenado por maltrado y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de València Carlos Flores Juberías; la directora de Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Belén Merck Navarro; y el profesor de Bioética y adjunto al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Emilio García Sánchez.

En su intervención, Flores afirmó que en España “uno puede abortar en cualquier momento de las primeras 14 semanas de embarazo por cualquier motivo y sin necesidad de dar explicaciones” e insistió en que “en el lenguaje coloquial empezamos a entender que en nuestro país se habría instaurado el aborto libre, limitado en el tiempo, 14 semanas, pero sin necesidad alguna de justificación”.

Belén Merck, entre otras cosas, argumentó: “Si vas a tener un síndrome de Down, para que no sufra el niño y para que no sufras tú lo abortas y hemos terminado. Hemos perdido mucho el valor que tiene la vida como ser biológico, solo estamos hablando como ser biológico, no estamos hablando de nada más. Igual que todos entenderéis que los perritos tienen derecho a la vida y los gatos también. Y en nuestra sociedad están protegidos. Entonces igual que cuidamos de los animales cuidamos de los nacidos y de las personas al final de la vida”.

El concejal de sanidad de València recalcó que de esta jornada se extraen conclusiones como que “el aborto no es un derecho constitucional y no está en la Constitución; que la vida es un bien fundamental; y que nuestro objetivo es la protección de la misma” y añadió: “Por eso decimos sí a la vida y no a la cultura de la muerte, porque tener hijos es lo más maravilloso que hay, y no vamos a juzgar a las mujeres que abortan; vamos a apoyarlas. Pero que lo más importante que tenemos es la vida y por eso no hay que tener miedo a defenderla. Esto es un sí rotundo a la vida y no a la cultura de la muerte”.

Indignación entre PSPV y Compromís

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, denunció este lunes la “guerra frontal” que ha iniciado el gobierno de Catalá contra los derechos de las mujeres“ después de la celebración de esta jornada antiabortista organizada por la concejalía de sanidad de Vox en instalaciones municipales y antes de conocerse los vídeos que ahora publica elDiario.es.

“Se está imponiendo una agenda de guerra frontal y generalizada desde el gobierno de PP y Vox contra los derechos de las mujeres. Lo vimos en el 8 de marzo, con la supresión de unas jornadas dirigidas a empoderar a las mujeres y ahora con unas jornadas donde se vuelve a abrir una guerra al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad”, ha dicho.

Gómez, además, destacó la presencia en las jornadas municipales, por segunda vez en apenas una semana, del diputado nacional de Vox Carlos Flores, condenado por maltratar a su mujer: “No sé qué tipo de formación puede tener al respecto una más allá, quizás, de asesorar a todas esas personas que van a las clínicas a insultar, a amenazar y a coaccionar a las mujeres”.

La portavoz socialista ha denunciado también que en las jornadas antiabortistas avaladas por Catalá hayan participado estudiantes de secundaria de un centro concertado. “Es una pena que se utilice una instalación pública municipal para llevar a cabo jornadas antiabortistas y que, además, se invite a menores a participar. Eso sí que es adoctrinar y convertir a esta ciudad en algo que la mayoría de valencianos y valencianos no quiere, tener un ayuntamiento que ha abierto una guerra frontal contra los derechos de las mujeres”, finalizó.

Por su parte, la portavoz de Compromís per València Papi Robles anunció que llevará el encuentro ante el Defensor del Pueblo. Robles considera que “es una vulneración flagrante de la Ley de salud sexual y reproductiva. Las instituciones no pueden tratar de alterar la voluntad de las mujeres en ser o no ser madres y mucho menos con charlas, propias del siglo pasado, donde los conferenciantes son diputados de Vox condenados por violencia de género”.

La portavoz de Compromís denunció que “Catalá y Vox están utilizando las instituciones para hacer mítines de partido, pagados con dinero público, que nos vuelven a debates propios del siglo pasado. Éste es el peor PP que nos podía gobernar. El PP de Catalá está más cerca del fundamentalismo religioso que de la democracia liberal”.

Robles señaló directamente a la alcaldesa Catalá como responsable de la organización de estas jornadas: “Vive muy a gusto con estos planteamientos y después hará declaraciones grandilocuentes pero la realidad es que está permitiendo una charla de un condenado por maltrato que nos está diciendo a las mujeres lo que debemos hacer con nuestro cuerpo”. Robles defiendió que “las únicas legitimadas para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo somos las mujeres; si lo que quieren es mejorar la situación de la natalidad en la ciudad de València existen otras medidas como facilitar la adopción, invertir en recursos para mejorar la salud sexual y reproductiva, o ayudas, pero no atentar contra la posibilidad de las mujeres que decidir sobre nuestro cuerpo”.