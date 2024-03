El Ministerio de Educación, sobre el adoctrinamiento antiabortista en València: “El Gobierno de Mazón regresa a la caverna ideológica”

El Ministerio de Educación del Gobierno ha reaccionado con contundencia tras los vídeos difundidos por elDiario.es en los que se aprecia a dos dirigentes de Vox, junto a otros dos ponentes de la universidad Cardenal Herrera-CEU, pronunciando en un centro municipal de València una charla antiabortista ante unas 200 personas, entre ellas medio centenar de alumnos de un colegio concertado. En concreto, el 'Encuentro en Defensa de la Vida Ciudad de València' estuvo promovido por el concejal de Sanidad de Vox, José Gosálbez, socio de Gobierno del PP en el Ayuntamiento que dirige la alcaldesa María José Catalá.

Desde el departamento ministerial que dirige la socialista Pilar Alegría han alertado a preguntas de este diario del regreso “a la ideología ultra” y han cuestionado “la credibilidad que puede tener un diputado condenado por maltrato” para hablar de la cuestión del aborto.

“El Gobierno de Carlos Mazón regresa a la caverna ideológica e intenta adoctrinar al alumnado”, han comentado las mismas fuentes, que además han criticado el uso de dinero público, por ejemplo para fletar autobuses, “con fines espurios, para atender discursos de ultraderecha”.

Como ha informado esta redacción, a la jornada asistieron 53 alumnos de cuarto de ESO y uno de bachillerato del colegio concertado Inmaculado Corazón de María para los que el Ayuntamiento fletó un autobús. Desde el centro confirmaron a elDiario.es la presencia de los alumnos en la charla aunque declinaron hacer más comentarios. Precisamente, uno de los ejes del pacto de Gobierno entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana era, supuestamente, “sacar la ideología de las aulas”.

Fuentes de Vox han explicado a elDiario.es que se ha invitado al encuentro a centros públicos, concertados y privados y a los que se mostraban interesados, se les comunicaba que se ponía un autobús a su disposición. Así consta en el aviso que se trasladó a los padres de los alumnos, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que se solicita autorización: “El servicio de Sanidad pone a disposición de los colegios un servicio de autobús”.

En cuanto al cuadro de ponentes de la jornada, estuvo conformado por el diputado nacional de Vox condenado por maltrado y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de València Carlos Flores Juberías; la directora de Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Belén Merck Navarro; y el profesor de Bioética y adjunto al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Emilio García Sánchez.

En su intervención, Flores afirmó que en España “uno puede abortar en cualquier momento de las primeras 14 semanas de embarazo por cualquier motivo y sin necesidad de dar explicaciones” e insistió en que “en el lenguaje coloquial empezamos a entender que en nuestro país se habría instaurado el aborto libre, limitado en el tiempo, 14 semanas, pero sin necesidad alguna de justificación”.

Belén Merck, entre otras cosas, argumentó: “Si vas a tener un síndrome de Down, para que no sufra el niño y para que no sufras tú lo abortas y hemos terminado. Hemos perdido mucho el valor que tiene la vida como ser biológico, solo estamos hablando como ser biológico, no estamos hablando de nada más. Igual que todos entenderéis que los perritos tienen derecho a la vida y los gatos también. Y en nuestra sociedad están protegidos. Entonces igual que cuidamos de los animales cuidamos de los nacidos y de las personas al final de la vida”.

El concejal de sanidad de València recalcó que de esta jornada se extraen conclusiones como que “el aborto no es un derecho constitucional y no está en la Constitución; que la vida es un bien fundamental; y que nuestro objetivo es la protección de la misma” y añadió: “Por eso decimos sí a la vida y no a la cultura de la muerte, porque tener hijos es lo más maravilloso que hay, y no vamos a juzgar a las mujeres que abortan; vamos a apoyarlas. Pero que lo más importante que tenemos es la vida y por eso no hay que tener miedo a defenderla. Esto es un sí rotundo a la vida y no a la cultura de la muerte”.

Tanto los grupos municipales del PSPV como de Compromís han criticado de forma contundente la iniciativa al considerarla como una forma de adoctrinamiento y han cargado contra la alcaldesa del PP, María José Catalá, por tolerar estas iniciativas. Compromís llevará el asunto ante el Defensor del Pueblo.