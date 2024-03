PP y Vox cambian en València un foro de liderazgo femenino por otro sobre valores que abrirá el diputado condenado por maltrato

La fundación municipal València Activa dedicada a la promoción de políticas de empleo organizará la primera jornada ‘Liderazgo con valores’, que se celebrará el viernes 22 de marzo en la sede de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), con el objetivo de crear un marco de diálogo, coordinación y colaboración con los distintos agentes sociales y económicos y con los organismos públicos y el sector privado, para promover el liderazgo del siglo XXI y reflexionar sobre los principios y valores inspiradores de nuevos liderazgos. Esta jornada viene sustituir al foro de Liderazgo Femenino que se venía desarrollando y que según el segundo teniente de alcalde de Vox y concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, era excesivamente caro.

Pese a la pretendida colaboración con los agentes sociales que trataron de vender este miércoles desde el equipo de Gobierno que lidera la alcaldesa María José Catalá, los sindicatos UGT y CCOO afirmaron a preguntas de elDiario.es que no tenían constancia de la realización de este foro.

Según Pilar Mora Martínez, secretaria de Formación, Empleo e Igualdad de Género de UGT-PV, “en su tónica habitual este equipo de Gobierno ha vuelto a demostrar que no tiene en consideración a los agentes sociales y económicos, ya que, aun formando parte del Patronato de Valencia Activa, ha mostrado el más absoluto desprecio al diálogo social y a nuestro papel dentro de las políticas de empleo del ayuntamiento, al no tenernos en cuenta para este foro, cuestión que se suma a la eliminación del Foro de Liderazgo Femenino”. Por este motivo ha exigido al Ayuntamiento, que “de una vez por todas piense en las personas destinatarias de las políticas de empleo, y trabaje desde el diálogo social y el entendimiento”.

Juan Carlos Gallart, secretario de Política Institucional y Empleo de CCOO-PV, ha afirmado: “No nos llevamos a engaños, la dinámica impuesta por los nuevos responsables políticos de València Activa ya apunta a las claras que el Ayuntamiento no entiende el papel del diálogo social y de la participación de los agentes sociales. En ese contexto, no nos resulta llamativo que no se cuente con nosotros. Si la alcaldesa de València no interviene con decisión para reconducir esta dinámica, el trabajo conjunto en el marco del Pacto por el Empleo que ha permitido que nuestra ciudad haya sido referente en creación de ocupación, tiene los días contados”.

A todo esto se añade que el primer ponente del foro ‘Liderazgo con valores’, es el diputado nacional del partido de extrema derecha que ahora gestiona la fundación València Activa, Carlos Flores Juberías, condenado por violencia psicológica hacia su mujer en 2002.

“En esta jornada van a participar importantes ponentes relacionados con el constitucionalismo español y con la defensa de los valores y principios que fraguan nuestra sociedad. Por tanto, consideramos muy importante que se tengan en cuenta estos factores a la hora de determinar cuál es el rumbo de las empresas y el liderazgo que se tiene que producir en ellas”, ha explicado Badenas.

La apertura de la jornada correrá a cargo de Ignacio Varona García, secretario del Patronato de la FEBF, cuyas palabras antecederán a la conferencia inaugural de ‘Los valores constitucionales y su impacto en el liderazgo’, impartida por Flores Juberías como catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València, que será presentado por el notario valenciano Ubaldo Nieto.

La clausura correrá a cargo de Juanma Badenas, vicepresidente de la Fundación València Activa, segundo teniente de alcaldía y concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de València; Cecilia Herrero, concejala de Emprendimiento del Ayuntamiento de València, y Juan Carlos Girauta, abogado y escritor.

PSPV critica la presencia de Carlos Flores

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha denunciado que el equipo de Gobierno de María José Catalá sustituirá el foro de Liderazgo Femenino por el foro de Liderazgo en Valores que inaugurará el diputado de Vox Carlos Flores Juberías, condenando por maltrato.

“Es de una gravedad extrema”, ha apuntado Gómez quien ha advertido que este foro “deja entrever la absoluta contradicción y las mentiras de Catalá”. Ha recordado que el foro de Liderazgo Femenino estaba “destinado a fomentar el empoderamiento y el emprendimiento y la mejora de las capacidades y habilidades de las mujeres dentro del espacio laboral”. “Un foro que había contado con importantes mujeres referentes y que contaba con la aceptación de toda la Corporación”, ha asegurado.

Así, ha manifestad que es “un insulto a las víctimas de violencia de género que un maltratador reconocido y condenado sea el responsable de inaugurar un foro que, por supuesto, no tiene nada que ver con el fomento de capacidades y de la igualdad”.

Gómez ha recordado a Catalá las palabras que dijo cuando Vox eliminó de los estatutos de València Activa las políticas activas de empleo dirigidas a mujeres y borró directamente la palabra mujer, una situación que investiga el Síndic de Greuges. “Dijo que no daría ningún paso atrás en igualdad y que la alcaldesa llegaría donde no llega Vox pero la realidad es que ha claudicado de nuevo ante sus socios”, ha advertido.

Ha recordado que por primera vez el Ayuntamiento no acordó una declaración institucional del 8 de marzo porque Catalá se negó a incluir en la propuesta de acuerdo que Vox rectificara los estatutos de València Activa para recuperar las políticas dirigidas a la empleabilidad femenina. El resultado, ha continuado, “fue la celebración friki de Vox a ritmo de pasodoble en la plaza de la Virgen y que dos semanas después el gobierno que preside anuncie un foro que inaugurará un condenado por maltrato a su expareja”.