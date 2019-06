Avanzamos: el AVE llega a Granada

Aún recuerdo el debate electoral de las elecciones generales de diciembre de 2015. Carlos Rojas, el diputado por el Partido Popular decía que el AVE llegaría en semanas. Cuenten cuántas semanas van desde entonces al 25 de junio de 2019, fecha de llegada del AVE a Granada.

Las obras del AVE comenzaron en marzo de 2004, ¡15 años de trabajos! La alta velocidad más lenta de la historia, con déficits estructurales que no permitirán que alcance la velocidad que debería en importantes tramos. Cualquiera diría que parece una obra salomónica sazonada con sobrecostes y multitud de falsas promesas. Hoy nos alegramos, traemos el AVE a Granada y digo traemos, porque gracias a la moción de censura de junio en la que echamos a Rajoy al grito de “Sí se puede”, la ineptitud, dejadez y maltrato del PP, que condenó a Granada a un aislamiento ferroviario prolongado por más de tres años, llegaba a su fin. Sin duda, el espacio del cambio que se generó en esa primavera, ha posibilitado que hoy Granada tenga una alegría.

La satisfacción no puede nublar la inconformidad, porque para Granada lo queremos todo. Necesitamos empuje en la buena dirección; la entrada del AVE debe ser soterrada a la menor brevedad para asegurar que nuestra ciudad no se parta en trocitos y tengamos una ciudad sana, sin cicatrices. Nuestra provincia tiene un reto pendiente, la vertebración ferroviaria es una apuesta de futuro, sostenible, que apunta al modelo de desarrollo que queremos, asegurando que Granada prospere social y económicamente. Son objetivos claros e irrenunciables que nuestra tierra forme parte del Corredor Mediterráneo, la conexión del Puerto de Motril a través del ferrocarril, la recuperación de la línea Guadix-Baza-Lorca y la restitución del Tren Hotel a Barcelona. Trabajé en este sentido en el Congreso, con el apoyo del espacio del cambio, con varias proposiciones no de ley aprobadas que marcaban la línea de la reconexión, la llegada soterrada de la alta velocidad, la conexión con el levante a través del Corredor Mediterráneo y la vuelta de la línea nocturna Granada-Barcelona. Fueron, además, numerosas las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que el estudio de viabilidad de la línea Guadix-Baza-Lorca fuese posible.

Es un día para celebrar en Granada, sin olvidar los desastrosos antecedentes y sus protagonistas, pero ante todo, la fiesta no puede durar porque no hay espacio para el descanso. Una sonrisa, sí, pero la sonrisa de quien sabe que debe moderar el festejo porque el trabajo solo acaba de empezar. Granada no puede aguardar a que se pase la resaca, nuestra provincia ya no puede esperar a mañana, debemos abrir paso al futuro, el de una provincia mejor donde nadie quede atrás, feminista, social, con los cuidados en el centro, eficaz y que teja lazos, conectada en todos los ámbitos, también el ferroviario. Granada debe formar parte fundamental del proyecto de país moderno que queremos. Es el tiempo de quienes no se conforman.

Ana Terrón, diputada por Granada en el Congreso de los Diputados en la XI y XII Legislatura.