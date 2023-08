¿Picasso versus Lorca? Granada no quiere que el poeta quede relegado por Málaga

Son dos genios mundialmente reconocidos, uno de la pintura, el otro de la poesía. Uno malagueño, otro granadino. Pero Pablo Ruiz Picasso y Federico García Lorca son estos días objeto de controversia a cuenta del ciclo estival que cada año se dedica al segundo, pero que este año protagoniza el primero. Así lo ha expresado el PSOE de la capital nazarí en un comunicado, en el que lamentan el papel secundario del “universo lorquiano” en el programa Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, que se viene celebrando a lo largo del presente mes de agosto.

Un tribunal apea a Manuel Liñán del festival ‘Lorca y Granada’ que había obtenido por concurso

El espectáculo en cuestión es Picasso y la danza. Un encuentro con Lorca en Granada, una propuesta del bailaor sevillano Andrés Marín, premio Nacional de Danza, con dirección de Carlos Saura Medrano, hijo del llorado cineasta Carlos Saura. Dicha propuesta, inspirada en los trabajos que Picasso realizó para los ballets rusos, contiene solo dos números dedicados a Lorca: una romería sobre El pastor bobo y un baile en torno a uno de los dibujos del poeta de Fuentevaqueros. Para el concejal socialista Juanjo Ibáñez, se trata de la primera vez que el ciclo, desde que se puso en marcha en el año 2002, no está dedicado a Lorca y su mundo.

Sin cuestionar la calidad del espectáculo de Marín y Saura, Ibáñez afirma que “estamos ante un desprecio enorme y sin parangón”. “Que Lorca desparezca de un ciclo que lleva su nombre, no solo es inaudito e insultante, sino que evidencia dos cosas que ya hemos denunciado desde el Grupo Municipal Socialista. Por un lado, esta es una de las consecuencias de los 105 días en los que el monumento nazarí se quedó sin el puesto de dirección cubierto y, por otro, la evidencia de que el puesto de dirección descansa sobre los hombros de una persona que está más por agradecer que por gestionar”, afirma en relación al tiempo transcurrido para la designación de Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera como director general del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Un ciclo consolidado

“La Alhambra ha perdido toda su autonomía durante los cinco años de gobierno en la Junta por parte del PP. Desde que llegara Moreno a la presidencia andaluza, la dirección del monumento ha dejado de estar en manos de un profesional del patrimonio de reconocido prestigio, la Alhambra ha sido descapitalizada, la gestión de los aforos deja mucho que desear y se ha desvirtuado por completo la figura de Federico García Lorca en los ciclos de verano que siempre ha protagonizado en el anfiteatro del Generalife, hasta tal punto, que se le da el protagonismo a otro artista”, agrega el edil, para quien “ni la inmensa figura de Federico ni la ciudad de Granada merecen un desprecio así por parte de la Junta de Andalucía”.

En efecto, la presencia de Lorca en la propuesta de Marín y Saura Medrano -en la que participan como estrellas invitadas Rocío Molina, Farruquito, Israel Fernández y Rosario La Tremendita- es más bien anecdótica, con sendos “guiños”, como los llama el bailaor, así como su preceptiva inclusión en el título. En cuanto a Saura Medrano, que colaboró con su padre en un proyecto de biopic en torno a la figura del poeta, explica que “no se puede desligar al flamenco de Lorca” y que “el flamenco nos ha dado un apoyo para hablar de la capacidad creativa de Picasso, que también era demencial”.

Desde que la Junta de Andalucía pusiera en marcha este ciclo en el año 2002, por el escenario del Generalife han pasado artistas de la talla de Antonio Gades, Blanca Lí, Cristina Hoyos, Eva Yerbabuena o Marina Heredia, entre otros. “Todos estos creadores siempre han usado este espectáculo para dar una visión original y genuina sobre alguna de las obras de Lorca o sobre parte de su universo poético o teatral”, subraya Ibáñez. “Este año, el espectáculo, que seguramente será excelente, se titula Picasso y la danza. Un encuentro con Lorca en Granada. Estamos, pues, ante un hecho insólito en la historia de un ciclo que ya está plenamente instalado en la agenda de cada verano en Granada y que es presenciado por decenas de miles de personas que acuden a su reclamo cada año. La Junta lo ha convertido en la nueva víctima en Granada del desprecio de la derecha por esta ciudad”.

“Colonialismo malagueño”

Ante esto, un lorquiano de referencia, el cantaor y flamencólogo Curro Albaicín, denunció en su página de Facebook la desaparición “por arte de magia, sin dar ninguna explicación”, del poeta. “No sé qué relación tuvo Picasso con Lorca... Ninguna que se sepa. La Junta de Andalucía y el Consejero de Cultura nacido en Málaga se encargan de realizar un homenaje a la memoria de Picasso y dejar a Lorca fuera de la programación. Esta es la dejadez de la Junta por la ciudad, además de llevarse el dinero de las entradas de la Alhambra para Sevilla, que debía de ser para arreglar los barrios, como el Sacromonte que está abandonado, también nos quiten el dar gloria a nuestro Poeta. Todas las mejoras van para Sevilla y Málaga, las demás ciudades de Andalucía están olvidadas por la Junta. Qué poco respeto tienen a Federico y a Granada”.

La alusiones a Sevilla y a Málaga están relacionadas con una antigua suspicacia que amenaza convertirse en estribillo de todos los coros de protesta en la cultura andaluza: de un lado, la hegemonía de la capital hispalense, del otro la sospecha de favoritismo hacia Málaga que ha planeado tradicionalmente sobre el resto de la comunidad, tanto bajo el gobierno autonómico del PSOE como del más reciente del PP.

Ibáñez ha ido más allá, refiriéndose al “colonialismo del PP de Málaga”, y la “obsesión de Moreno Bonilla por hacer de Málaga el centro de la vida andaluza golpean frontalmente al prestigio cultural de Granada, agraviada constantemente por una Junta que ha hecho suya la Alhambra y nos la hurta a los granadinos hasta límites tan dolorosos como inimaginables, y todo con la aquiescencia y el servilismo de Marifrán Carazo que, una vez más calla y otorga. Su llegada a Granada como alcaldesa ha abierto la puerta por la que el PP andaluz pretende desconfigurar la tradición cultural de Granada en España artificialmente a favor de Málaga. Desgraciadamente, Granada tiene una alcaldesa cómoda para la Junta. Ahora se entiende todo”.

Un lorca frustrado

Más difícil de entender es que el PSOE granadino haya esperado hasta la semana pasada para formular su denuncia, cuando el espectáculo se inauguró el 2 de agosto y concluirá el próximo sábado. Por su parte, la Junta de Andalucía reduce las críticas a la esfera socialista, y destaca el éxito de la convocatoria, que vendió 15.000 entradas en las dos semanas antes del estreno y que en sus 16 funciones ha tenido un porcentaje de ocupación del 88% frente al 61% del año pasado. En cinco funciones de este año se ha colgado el cartel de no hay billetes, dos más que en 2022. “El mejor aval es el del público. El público siempre tiene la razón”, afirman desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Tampoco hace alusión el PSOE al proyecto inicial para esta temporada del ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife iba a ser el -este sí- muy lorquiano Sueño de la vida, la segunda parte de El maleficio de la mariposa, a cargo del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) bajo dirección de Úrsula López y con guion de Pedro G. Romero. El propio Romero confirmó a elDiario.es Andalucía el pasado mes de febrero que había cobrado su trabajo y solo faltaba que los bailarines empezaran a ensayar.

El estreno no llegó a materializarse por acabar López su contrato en ese mes de febrero y no ser prorrogada para llevar a escena Sueño de la vida. La convocatoria para elegir al nuevo director artístico del BFA no se hizo pública hasta el pasado 14 de julio, el mismo día que se presentaba a la prensa Picasso y la danza. Un encuentro con Lorca en Granada.

El director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega, negaba a este mismo medio que hubiera habido suspensión alguna. “Simplemente se ha decidido por parte de la Junta que se haga un homenaje a Picasso en el cincuentenario de su muerte. Ese proyecto se está trabajando y en breve habrá más información. En cuanto a Sueño de la vida, el proyecto está ahí, forma parte del legado del Ballet, con más sentido si se ha pagado, y es posible que se retome más adelante”.