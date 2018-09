Antonio Morera, dueño de El Correo de Andalucía: "No vamos a poder seguir publicando diariamente"

"El Correo de Andalucía no se va a cerrar". Antonio Morera Vallejo, presidente-editor de El Correo de Andalucía y dueño del grupo Morera&Vallejo, que presentaba este miércoles un despido colectivo contra 28 de los 29 trabajadores del periódico decano de la prensa de Sevilla, apuesta por "un nuevo formato" para el histórico medio de comunicación pero advierte: "Nosotros no vamos a poder seguir publicando el diario diariamente", anunciando que se están estudiando varias opciones como su conversión en en semanario o "potenciar la web".

En sus primeras declaraciones a un medio de comunicación desde que trascendió hace dos semanas las intenciones de la empresa, Morera ha resumido que "estas son las cuentas, esto hay que transformarlo y esto es inviable. Punto". El dueño del grupo empresarial ha salido al paso de "algunas informaciones" relativas a que El Correo cerraba porque "eso es mentira". "Nosotros lo que estamos haciendo es que ante el proceso de concesión de televisiones, que lo tenemos en un proceso jurídico que ganaremos si dios quiere, que fue injusto y que no tiene cabeza, cerramos la televisión porque no tuvimos más remedio. La televisión para nosotros era la cabeza tractora porque hacíamos un multimedia, vendíamos la publicidad y los trabajos los hacíamos también con esa visión múltiple y sirviera para la televisión, para la prensa, para la web".

"Eso nos lo cortaron y no tenemos más remedio que hacer un cambio de formato. Nosotros no podemos seguir perdiendo más de 100.000 euros todos los meses porque ya llevamos cinco años. Eso no es sostenible, pero los trabajadores saben que durante estos cinco años hemos estado pagando los sueldos todos los meses. Nosotros los apreciamos, y sabemos que el mundo de la comunicación es complicado, que el esfuerzo que se hace es ímprobo, y por eso no entendemos el porqué de esta concentración", ha dicho Morera ante la convocatoria de los trabajadores en la mañana de este viernes.

Preguntado sobre la presentación del ERE a 28 de los 29 empleados, el empresario señala que "nosotros, basándonos en el procedimiento que marca la ley laboral, para modificar algo que afecte a la plantilla, tenemos que presentar un ERE. Y es de todas las personas menos una porque nosotros vamos a continuar. Todo esto se les ha explicado a los trabajadores. Y ahora estamos en un proceso de estudio, de negociación y no sabemos cuántas personas se pueden quedar, pero lo que está claro es que tenemos que hacer otro nuevo formato", insiste.

"Nosotros no vamos a poder seguir publicando el diario diariamente. Vamos a poder sacar un semanario o una serie de revistas mensuales, vamos a potenciar la web de una manera casi total. No queremos perder ese apoyo que nosotros hacemos de la Semana Santa, de los barrios o de la provincia. Tenemos que ver la posible viabilidad, porque lo que no es viable es que, una vez nos quitan la televisión, aunque nos íbamos recuperando y perdíamos 40.000 en lugar de 100.000, estábamos volviendo a los tiempos peores y esto no es viable".

Preguntado acerca del por qué de la movilización de los trabajadores, Morera dice que "no llegamos a entender por qué se sigue adelante con la huelga y con un comunicado que no se corresponde con el sentimiento que tenemos, porque nosotros no queremos cerrar el medio. El medio va a continuar. Yo no he nacido para cerrar ninguna empresa, sino que lo que he hecho ha sido crear muchas. El objetivo es buscar una viabilidad a largo plazo", incide.

"Lo que nosotros estamos haciendo ahora, obligados por las circunstancias, lo harán los demás medios y posiblemente no serán tan valientes. Se les habrá quitado el pudor, porque ellos no podrán aguantar. Y les invito a ustedes a que hagan un análisis de las cuentas de explotación de los demás medios. Nuestro medio ha tenido la suerte de que yo le he ido enchufando todo el dinero necesario, porque lleva 15 años siendo negativo e inviable", declara Morera.

Acerca de cómo piensa abordar ese "nuevo formato", Morera dice que "la información que se le está dando al consumidor es gratuita y la gente no está dispuesta a pagar. Hemos sido nosotros los que hemos acostumbrado a eso y no tiene vuelta atrás. Hay que cambiar. Nadie quiere gastarse 1,50 euros en un periódico. Para el anuncio diario, para eso estará la web, y temas reflexivos o de portada podemos hacer a lo mejor un semanario bueno y de calidad, algo original, porque nosotros recibimos de las agencias lo que reciben los demás medios. Hablemos de cada uno de los temas en profundidad, porque las noticias son para todos iguales, y las que yo saco hoy con El Correo están anticuadas porque ya las vi ayer".

Preguntado por si va a contar con algunos de los trabajadores que han entrado en el proceso de despido ha dicho que "sí, totalmente". "Hay negociación desde el mismo día en que lo comunicamos. Estas son las cuentas, esto hay que transformarlo y esto es inviable. Punto. Hay dos posibilidades: o cerrarlo o ver un plan de viabilidad de futuro. Nosotros estamos en el plan de viabilidad de futuro, pero hay que hacer ese procedimiento y así se lo hemos explicado a los trabajadores".

"La información que están dando los representantes de los trabajadores no refleja la postura de la empresa. Deben ser más justos y deben decir que ha habido una injusticia porque nos han quitado la televisión. Ha sido un error de la Junta por un nuevo concurso de televisiones totalmente repleto de irregularidades. Presentamos el mejor concurso pero abrieron el sobre y estaba vacío, ¡qué cosa más rara! Y ya dijimos que, si nos quitaban la televisión, esto no era viable. La Junta de Andalucía, al no concedernos la nueva autorización, la televisión está cerrada. Esto es lo que contribuye a que nosotros no tengamos más remedio que afrontar un cambio de formato y hacer un proyecto de futuro. Eso es lo que nosotros pretendemos.

En cuanto a la persistencia de los trabajadores de seguir en huelga al no estar de acuerdo con lo planteado por la empresa, Morera concluye que "estas actuaciones y estas huelgas lo único que hacen es perjudicar al medio. Y el medio son ellos, no soy yo. Si yo lo único que hago es ayudar. Primero cumpliendo con todas las obligaciones y permitir que todos los días 30 cobre todo el mundo. Hoy no han contribuido al buen fin que nosotros pretendemos. Ese no es el camino. Y las personas que necesitamos son un técnico de esto, una persona que conozca de esto, etc. Si hay que prescindir de una serie de personas, pues no hay más remedio".