"Pero papá, ¡si no hay niñas!": la Universidad de Sevilla cambia la promoción "sexista" de sus campamentos tecnológicos

La Universidad de Sevilla ha cambiado la imagen promocional de uno de sus campamentos después de que uno de sus catedráticos, Juan Torres López, advirtiera a la vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios del "sesgo de género tan evidente" en la publicidad de los dedicados a actividades tecnológicas.

La queja se originó, según relata a eldiario.es Andalucía el propio catedrático de Economía, cuando estaba planeando con su hija su posible asistencia a uno de los campamentos que organiza la Hispalense. Cuando fijaron su atención en los tecnológicos, la joven le comentó "pero papá, '¡si no hay niñas!". A Torres le llamó la atención la "rápida percepción" por parte de su hija de una cuestión de la que "nadie se había dado cuenta durante toda la cadena de mandos por la que debió pasar esa imagen".

La conclusión a la que llega el catedrático es que "no hay sensibilidad" respecto a estas cuestiones. "Tenemos un problema. No nos hemos metido en el cerebro una serie de cosas", señala, llamándole también la atención que "ninguna de las muchas mujeres feministas que hay en la Universidad de Sevilla tampoco lo hayan advertido".

La imagen, que considera "muy sexista", ha sido ya cambiada por otra en la web después de la denuncia pública de Torres López. "La verdad es que se podía haber hecho de otra manera. Ahora han puesto otra. Sería interesante saber por qué manos había pasado la imagen que había".

"Lamento tener que escribirte no para felicitarte por la organización de los campamentos de verano sino para manifestar mi más enérgica protesta por el sesgo de género tan evidente que tiene la publicidad de los dedicados a actividades tecnológicas", decía el correo electrónico del catedrático a la vicerrectora.

Como parece que la tecnología es cosa de niños en mi universidad he tenido que enviar a la vicerrectora de servicios sociales la carta que adjunto en imagen @UniversidadSevi pic.twitter.com/IsH28UUhoC — Juan Torres López (@juantorreslopez) 8 de mayo de 2018

La vicerrectora, Ana López Jiménez, asume su responsabilidad porque reconoce que "la foto no es la adecuada para intentar el objetivo que tenemos marcado, que la brecha en este tipo de actividades vaya poco a poco disminuyendo", detallando que las matriculaciones en estudios vinculados a las ingenierías se corresponden en un 80% en niños y en un 20% en niñas.

"Estamos intentando hacer las cosas bien, pero eso no significa que a veces no nos podamos equivocar", comenta a este periódico. Explica que "personalmente" revisa la publicidad y las "cientos de fotos" utilizadas para estas cuestiones pero que esa en concreto "se me pasaría".

Las campañas suelen estar visualmente "muy cuidadas" e "intentamos que en las fotos haya discriminación positiva y no fotos grupales porque pueden pasar cosas como estas, que deriva de una actividad real".