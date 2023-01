Denuncian el vertido de escombros sobre la Rivera de Cala en el sendero de Los Molinos de Almadén de la Plata

La coordinadora provincial de Ecologistas en Acción en Sevilla ha denunciado un vertido de escombros y grandes piedras sobre el cauce del río Rivera de Cala en el sendero de Los Molinos de Almadén de la Plata.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, se explicita que los vecinos dieron la voz de alerta a esta federación al percatarse de movimientos de tierra en este paraje natural y del vertido de escombros, grandes piedras y tierra, que al parecer proceden de una cantera cercana al lugar de los hechos, junto a la ermita de la Divina Pastora.

Los vertidos sobre el cauce de la Rivera de Cala han provocado una obstrucción y taponamiento del curso normal del río. Son unos hechos de especial relevancia teniendo en cuenta que se trata de una zona que se suele inundar cuando se producen fuertes lluvias, por lo que estos vertidos provocan, según Ecologistas en Acción, una mayor inundación con consecuencias impredecibles para los terrenos circundantes, pudiendo generar daños materiales considerables en el menor de los casos.

¿Una playa artificial?

La federación ecologista, apoyada en el relato de los vecinos de Almadén de la Plata, explica que estos movimientos de tierra con maquinaria pesada y los vertidos taponando el cauce en el paraje del sendero de Los Molinos podrían estar relacionados con el intento de hacer “una especie de playa artificial” en dicho enclave. Aunque, añaden, “es un extremo que no hemos podido confirmar”.

“Desconocemos si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable de la cuenca, tiene conocimiento de tales hechos o si ha sido el propio Ayuntamiento el que ha decidido autorizar el vertido al río, a pesar de que no tiene competencias, ya que se trata del dominio público hidráulico”, argumentan.

En el escrito de denuncia, rubricado el pasado 16 de noviembre, Ecologistas solicita a la Comisaría de Aguas de la Confederación la comprobación de los hechos denunciados y que se tomen medidas de protección de la legalidad pertinentes para instar al Ayuntamiento de Almadén de la Plata, o a quién resultase promotor de esta actuación, a la eliminación de los vertidos arrojados a la zona de servidumbre y paso del río Rivera del Cala y a la reversión de la zona a su estado anterior.

Inspección

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha confirmado este vertido de escombros que se ha producido sobre el cauce de la Rivera de Cala, así como la denuncia por estos hechos. “Efectivamente nos llegó la denuncia y nos personamos”, ha indicado a este medio. “La inspección ha motivado el inicio de actuaciones previas, el procedimiento en el que se valoran los hechos observados por si son susceptibles de la incoación de un expediente sancionador”, concretan.

El alcalde de Almadén de la Plata, José Carlos Raigada, el único de Ciudadanos en la provincia de Sevilla y actual presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, ha marcado distancias respecto a este suceso. “Las acciones que ha tomado el Ayuntamiento son meramente informativas. Sé que han estado agentes de medio ambiente y personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, e incluso el Seprona, y nosotros esperamos que se solucione cuanto antes la problemática que allí se ha generado”, aludió Raigada en respuesta a una pregunta del concejal de la oposición Guillermo Martínez (PSOE) en el último Pleno de la Corporación celebrado el pasado 15 de diciembre.

“Este Ayuntamiento no es ni el responsable, ni la administración competente; tenemos la información que tiene el resto del pueblo, y nos hemos interesado por saber qué ha ocurrido pero no sabemos absolutamente nada, y nos hemos acercado a preguntar a quién corresponde quitar aquello de allí y le corresponde a la Confederación, no al Ayuntamiento de Almadén de la Plata”, zanja el regidor.