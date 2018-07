Los hermanos de la Macarena inician los trámites para construir el columbario que podría albergar los restos de Queipo de Llano

Una semana después de que trascendiera que la Hermandad de la Macarena tenía la intención de dar un impulso al columbario colectivo para sus hermanos fallecidos, oculto y priavado, y que ello "abriría" en un futuro una posible vía de solución al enterramiento de Queipo de Llano, la junta de gobierno de la hermandad ha dado vía libre a su construcción, al menos a iniciar los trámites para que así sea.

La Hermandad de la Macarena dijo el pasado martes que, una vez adoptada la decisión de construir el citado columbario, "estaría dispuesta a trabajar junto a la familia del fallecido, propietaria de sus restos mortales y con la que aún no se ha tratado el tema". "Este proceso no está ni siquiera iniciado, no tiene plazos y, además, no depende exclusivamente de la voluntad de la Hermandad", insistían. Así han comunicado en la mañana de este miércoles la decisión de la junta de gobierno reunida anoche:

Anoche, la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad aprobó iniciar los trámites para cumplir con uno de los compromisos adquiridos con los hermanos: construir un columbario para los macarenos. A medida que las fases del proyecto avancen, la Hermandad informará a todos los hermanos. pic.twitter.com/W15XMEnSFK — Hermandad Macarena (@Hdad_Macarena) 25 de julio de 2018

Es de recordar que el nuevo hermano mayor desde el pasado noviembre, José Antonio Fernández, ya llevaba en su programa de gobierno la construcción de un columbario colectivo donde pueda ser enterrado todo aquel hermano que así lo desee y lo solicite. La idea es que esté listo para finales de 2018 o primeros del año que viene, añadieron fuentes de la hermandad.

"No hay fecha para sacar los restos de Queipo", señalaba el hermano mayor en una entrevista con Radio Sevilla la semana pasada, quien añadió que, si se daban las circunstancias, adelantarán en lo que puedan la resolución de una cuestión que "no deja indiferente a los hermanos de La Macarena: unos me dicen que cuándo se sacan los restos y otros que si esto llega a pasar, se van a enfadar mucho".

Pendientes de los informes y de la Junta

Acerca de los informes jurídicos que maneja la hermandad, las fuentes señalaron que se trata de "otra línea independiente y paralela". "La hermandad quiere tener una base de derecho para saber, con tres opiniones jurídicas diferentes, a qué le obliga la ley llegado el caso, es decir, en el momento en el que hubiera un requerimiento por parte de la Junta de Andalucía".

La propuesta del enterramiento colectivo es una propuesta de la actual junta de gobierno pero "absolutamente desvinculada del asunto de la tumba". El traslado de los restos de Queipo al columbario "no es más que una hipotética vía de solución sujeta a multitud de factores e imponderables". Andalucía Republicana, en todo caso, anunció la semana pasada que emprenderá un abanico de acciones legales penales y administrativas contra la Hermandad, el Arzobispado y la Junta de Andalucía. La primera acción, según decidieron tras la vigilia antifascista, será denunciar antes de que acabe el mes de julio a la Junta por "incumplimiento" de la Ley de Memoria Histórica y Democrática".

También el pasado martes, el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, insistió en que será una comisión técnica la que dicte qué se hace con los restos de Queipo. "Con diálogo siempre, pero bajo el criterio del cumplimiento de la Ley y en Andalucía hay una Ley y un decreto de símbolos que van a determinar qué se hace con los restos de Queipo de Llano", remachó. La Junta también ha advertido de que irá a tribunales si la hermandad no acata lo que dicte el comité técnico sobre Queipo de Llano.