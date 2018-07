El hermano mayor de la Macarena dice que algunos hermanos "se van a enfadar mucho" si salen los restos de Queipo

José Antonio Fernández, hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, dice que la solución a la posible salida de los restos de Gonzalo Queipo de Llano de la basílica será "el respeto escrupuloso a la ley" pero mientras esta se pronuncia "venimos dando pasos trabajando en la construcción del columbario", que aún no tiene decidido el lugar "dentro de la basílica", aunque la decisión será "inminente". En todo caso, cree que si se produce la salida de los restos algunos de los hermanos "se van a enfadar mucho", añadiendo que habla "de vez en cuando" con la familia afectada "pero no de este tema en concreto" y que las relaciones entre ambas partes son "muy buenas".

Son declaraciones que ha hecho a la prensa este miércoles después de una entrevista con Radio Sevilla en la que ha comentado que las noticias de las últimas horas "han dado lugar a la intranquilidad de muchos sectores". "No hay fecha para sacar los restos de Queipo", señala el hermano mayor, que ha añadido que, si se dan las circunstancias, adelantarán en lo que puedan la resolución de una cuestión que "no deja indiferente a los hermanos de La Macarena: unos me dicen que cuándo se sacan los restos y otros que si esto llega a pasar, se van a enfadar mucho".

"Absoluto respeto"

El Arzobispado de Sevilla ha mostrado su respeto a la legalidad y a las decisiones que se tomen en torno al traslado de los restos de los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Hermandad de la Macarena en la capital andaluza.

En este sentido, fuentes del Arzobispado han indicado a Europa Press que se mantendrá un "absoluto respeto" tanto a la legalidad marcada por la Ley de Memoria Histórica como a las decisiones de la titular del templo, la Hermandad de la Macarena, y de la propia familia de Queipo de Llano sobre el destino de los restos mortales del militar.

La institución dirigida por Juan José Asenjo ha realizado estas declaraciones después de que la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas 'Andalucía Republicana' haya anunciado este miércoles el inicio de acciones legales contra la junta de gobierno de la Hermandad de la Macarena y el Arzobispado de Sevilla por "incumplir" la Ley de Memoria Histórica y contra la Junta de Andalucía por "no hacer cumplir" la normativa teniendo en cuenta que los restos de Queipo de Llano permanecen en la basílica.