La Hermandad de la Macarena exhumará los restos de Queipo de Llano para llevarlos a un columbario común

La Hermandad de la Macarena cumplirá lo que dice la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y ocultará los restos mortales del general franquista Gonzalo Queipo de Llano. Según adelanta El País, su hermano mayor, José Antonio Fernández, llevará antes de que acabe julio a la junta de gobierno su propuesta de trasladar los restos a un columbario común dentro de la propia iglesia pero sin posibilidad de ser visitados por curisosos. La idea la hizo pública su rival para hacerse con las riendas de la hermandad antes de las elecciones, Santiago Álvarez:

"Es nuestra intención hacer un columbario, algo que también es demandado por los hermanos desde hace muchísimo tiempo, hacerlo en la propia basílica, porque la hermandad va a ir hacia arriba y necesitaremos unas instalaciones adecuadas al número de hermanos presentes y futuros", anunció. "Será un columbario digno y amplio para recoger las cenizas de todos los hermanos, devotos y fieles que quieran permanecer en ella, y creo que sería el momento adecuado para que, sin distinción ninguna, todos los enterrados acualmente en la basílica vayan a compartir el mismo suelo con el resto de los hermanos", detalló Álvarez en noviembre de 2017 en referencia también a los restos mortales del general Queipo de Llano.

Ahora, el hermano mayor Fernández dice que "yo no puedo coger los restos sin darles una salida digna, no sería ni cristiano. La ley dice y la hermandad acata". "Tengo a la hermandad y a la sociedad dividida (...) A la familia les diré ‘¿No creéis que ya está bien de tanto insulto que recibe vuestro abuelo? ¿Por qué no damos un paso conjunto?", avanza Fernández este martes a El País.