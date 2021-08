Pimentel le insiste a Espadas: o baja los impuestos o no apoyará el presupuesto de Sevilla

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha afirmado que con las circunstancias actuales el Ayuntamiento "no se puede conformar" con la congelación de impuestos y tasas, sino que ha de bajarlos para que el dinero "quede en el bolsillo de los sevillanos", a la par que ha avisado al alcalde, el socialista Juan Espadas, que "las circunstancias han cambiado" y que "lo que valía para los presupuestos de 2021, no vale para 2022".

Ciudadanos le quita la alfombra roja a Espadas en el Ayuntamiento de Sevilla

Saber más

En una entrevista concedida a Europa Press, Pimentel recuerda que Cs dio su apoyo a las cuentas de 2021 al entender que "era el mejor presupuesto que podía tener Sevilla en ese momento", mencionando las "25 medidas para la reactivación económica y social" que subraya que aportó la formación naranja. "Evidentemente que era mejorable pero era el adecuado para el momento que vivíamos", afirma, indicando que se apostaba, por ejemplo, "por los sectores más vulnerables, por aquellos que sufrían las consecuencias de la crisis, por las familias, los autónomos, las pymes". "Pero las circunstancias han cambiado, ya son otras, y lo que valía para 2021, no vale para 2022. Eso debe quedarle muy claro al gobierno de Espadas", incide.

Pimentel considera que se está "en otra fase, aunque sin perder el respeto a la virulencia y los efectos sanitarios de la Covid", por lo que entiende que, "con circunstancias distintas, hacen falta medidas distintas". "Ya no nos podemos conformar con congelar los impuestos y algunas tasas. Eso es insuficiente. Hay que dar un paso al frente, ser valientes en la política fiscal y dejar que el dinero esté en el bolsillo de los sevillanos y no en las arcas municipales", asevera, afirmando que "está más que demostrado que si el dinero está en el bolsillo de las familias se reactiva la economía y hay crecimiento". "Todo lo que no sea alcanzar ese objetivo será ir por el camino equivocado", apostilla.

Un primer paso con la "izquierda radical"

El portavoz naranja incide en que el mandato comenzó "de la peor forma posible para los sevillanos, con un acuerdo de presupuestos y ordenanzas fiscales del equipo de gobierno con la izquierda radical de Adelante Sevilla, una oportunidad perdida" porque entonces, "ajenos a esta pandemia que acecharía meses después", la ciudad "tenía los mimbres para crecer como una ciudad fuerte, en la que existieran oportunidades para todos, con una economía despegando por el impulso que habían dado las políticas de Ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía". "Sin embargo, Espadas prefirió echarse a los brazos de esas políticas extremas y radicales. Y subieron los impuestos", afirma.

Tras ello, Cs da su apoyo al presupuesto municipal de 2021 tras incorporar 25 medidas "para la reactivación económica y social, siendo capaces de cambiar el rumbo de la ciudad en un momento vital". "Y gracias a Ciudadanos, donde antes se subían impuestos se consiguió congelar todos los impuestos en 2021 y se consiguió que se bajaran o se exoneraran del pago algunas tasas como los veladores, la basura o la ocupación de vía pública para cocheros de caballos o taxistas. Eso fue, que no se olvide, una exigencia y un logro de Ciudadanos, porque si del PSOE hubiera dependido a lo mejor se hubieran subido los impuestos, porque esas son sus políticas", insiste.

"Redoblar" la presencia en los barrios

En este marco, Cs apuesta por que esos presupuestos se encaminen especialmente a la atención de los barrios, teniendo en cuenta que para el gobierno socialista "existen barrios de primera y barrios de segunda en la ciudad", algo que entiende que se pone de manifiesto en "muchos aspectos, como en las inversiones". "Hay muchos barrios de Sevilla que llevan esperando demasiados años que se ejecuten algunos proyectos necesarios para sus vecinos y que, año a año, se quedan fuera de las listas de prioridades del equipo de gobierno", añade.

Así, pone como ejemplo la biblioteca de Nervión, el auditorio del parque Ana María Rosetti de Jardines de Hércules, los problemas de movilidad de Sevilla Este, la desconcentración de los centros sociales de Macarena o el traslado de la grúa del Parque de Los Príncipes. "Son proyectos que no salen, que no hay voluntad política para ejecutarlos. Y no hay derecho que a día de hoy sigan esperando", reitera.

De hecho, indica que proyectos del Plan Mejora tu Barrio de la convocatoria de 2020 "a estas alturas de 2021 ni siquiera han empezado a ejecutarse", como en el entorno de la avenida de Miraflores, con la actuación prevista en la plaza que hay en la intersección de las calles La María y Fernández de Guadalupe.

Los barrios más pobres de España

"Y a todo esto hay que sumar también el preocupante hecho de que nos hayamos acostumbrado a que Sevilla lidere año a año el triste y vergonzoso ranking de los barrios más pobres de toda España. Allí, en el Polígono Sur, en Los Pajaritos, en Torreblanca, en el Polígono Norte, por desgracia ya no valen más promesas, hacen falta hechos y acciones concretas que sean efectivas", incide Pimentel.

El edil de la formación naranja ha vuelto a pedir a Espadas que, "de una vez por todas, busque la colaboración real con otras administraciones, que pelee de verdad por mejorar el día a día de estos vecinos y que fomente la educación, la formación de los jóvenes y la creación de empleo, que pueden ser buenas alternativas a la dramática situación que se vive en muchos de estos barrios".

Desde Ciudadanos, se resalta que se "seguirá recorriendo Sevilla, barrio a barrio, gastando suela en sus calles y plazas, reuniéndose con las entidades vecinales, escuchando sus problemas, sus quejas, y planteando soluciones a través de las mociones a Pleno y las preguntas y ruegos en la Comisión de Fiscalización". "Que sea el gobierno el que les dé explicaciones de su dejadez y, sobre todo, que se ponga fin a algunas situaciones que ya se han eternizado. Eso no se puede permitir. Que tengan la tranquilidad de que Cs va a seguir estando con ellos, redoblando nuestra presencia en los barrios, para que de la mano de los vecinos hagamos una ciudad más próspera en la que, como le decía, deje de haber barrios de primera y barrios de segunda", agrega.