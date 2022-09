Sevilla vuelve a la carga con la idea de un billete único para todos los transportes en su área metropolitana

La vieja aspiración de poder utilizar un único abono de transporte en el área metropolitana de Sevilla, una reivindicación recurrente y guadianesca, vuelve a escena. En esta ocasión lo hace de la mano del Ayuntamiento hispalense, que resucita la iniciativa por medio de una propuesta que se llevará al pleno de este jueves, y que básicamente busca que la Junta de Andalucía implante un abono de carácter mensual que no sólo le ahorre al usuario un dinero, sino que también le haga más atractivo apostar por el transporte público para así aparcar el coche. El Ejecutivo andaluz, por cierto, ha respondido apelando a que ya existen fórmulas que permiten importantes ahorros al viajero.

Para ello, el grupo municipal socialista llevará a la sesión plenaria esta iniciativa, con la que se insta a la Consejería de Fomento a analizar su viabilidad y desarrollar así un abono mensual que funcionaría como una tarifa plana. Según el texto de la propuesta, la idea sería “utilizar de forma ilimitada todos los modos de transporte asociados sin límite, siempre por el mismo precio, estableciendo las compensaciones económicas correspondientes a los operadores”.

La idea la ha lanzado este martes el alcalde hispalense, Antonio Muñoz, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que se ha referido a esta iniciativa como “una de las aspiraciones en materia de movilidad”, que además viene de lejos. De hecho, y aunque esta idea se remonta a mucho antes, en abril de 2018 ya se aprobó en el pleno por unanimidad una propuesta de la Red Sevilla por el Clima en la misma línea: una tarjeta única de transporte para Sevilla y su área metropolitana.

Un sistema que no lo pone fácil

El modelo actual es un guirigay en el que se solapan abonos de transporte de la empresa municipal de autobuses (Tussam), del Consorcio Metropolitano de Transportes y de los cercanías de Renfe. Con este panorama, la propuesta que llega al pleno identifica varios hándicaps a día de hoy: la ausencia de títulos mensuales que beneficien al usuario habitual, la no integración de los cercanías de Renfe en el Sistema Tarifario Integrado (la tarjeta solo puede ser usada como medio de pago, sin disfrutar de las ventajas tarifarias del consorcio), la no existencia de títulos específicos para determinados colectivos como la juventud o personas desempleadas y la penalización de los transbordos. ¿Consecuencias de todo esto? Un sistema que no le facilita la vida al usuario y que hace menos atractivo el transporte público.

Esta situación contrasta con que, según el PSOE, el resto de grandes ciudades españolas ya disponen de abonos de transportes metropolitanos integrados, lo que las convierte en urbes más sostenibles porque así se allana el camino para dejar el coche aparcado. El Ayuntamiento hispalense pone como ejemplos recientes en esta línea los de Valencia y Asturias, con importantes ahorros para los usuarios, pero ya puestos quiere ir más allá e incluir la red de bicicletas públicas (Sevici) y los servicios urbanos de alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas.

Los casos de Valencia y Asturias no son gratuitos, ya que permite incluir en la propuesta el mensaje de que esto ha sido posible gracias a “dos gobiernos socialistas que han sabido dar una respuesta a las necesidades de transporte adecuadas” para la ciudadanía. Y aunque la iniciativa incluye una petición al Gobierno central (que instale tornos en todas las estaciones de cercanías para así permitir la integración de Renfe), también insta a “apoyar” la aprobación del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. De esta manera, sostiene el PSOE municipal, se podrá implicar “en mayor medida” al Estado en la financiación del transporte urbano y metropolitano.

La Junta replica que ya hay algo parecido

Y a todo esto, ¿qué le parece la propuesta a la Consejería de Fomento? Pues por ahora no entra en el fondo, pero adelanta que ya existe una tarjeta que unifica todos los modos de transporte con descuentos que oscilan entre el 30 y 40% durante todo el año, cantidades que hasta finales de año oscilarán entre el 70 y el 80% gracias a la subvención estatal para hacer más atractivo el transporte público. De esta manera, la tarjeta del Consorcio Metropolitano se puede utilizar en autobuses interurbanos y urbanos, el metro, el tranvía, en incluso en el catamarán de la Bahía de Cádiz.

“Hasta se puede obtener gratis una bicicleta pública para los desplazamientos por la capital”, se recuerda desde el departamento de Marifrán Carazo, desde el que se incide también en que ya se han dado pasos con Renfe. “Ya hemos iniciado este verano la integración tarifaria en el cercanías de Cádiz”, que se extenderá “próximamente” a los núcleos de Sevilla y Málaga.

El Ejecutivo andaluz incide también en que esta tarjeta incluye beneficios para colectivos específicos, como las familia numerosas (con un 25/50% adicional) y los jóvenes. De paso, recuerda que lleva ya tiempo trabajando en la modernización del actual sistema, para ampliar sus usos a otros elementos de movilidad (como se ha iniciado en Málaga con el uso de los patinetes eléctricos) o nuevos sistema de pagos a través de tarjeta bancaria o app móvil.