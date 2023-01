El único alcalde de Ciudadanos en la provincia de Sevilla culpa a Pedro Sánchez del deterioro de la sanidad pública de Almadén

Casi tres años sin médico de guardia o urgencias se cumplen en el municipio de Almadén de la Plata, ubicado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, y su alcalde, José Carlos Raigada, el único de Ciudadanos en la provincia que obtuvo la vara de mando en los comicios de mayo de 2019, no sabe a qué administración requerir la recuperación de esta prestación que quedó en suspenso en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia del coronavirus.

Mientras el alcalde de Burguillos, Domingo Delgado (PP), anunciaba el restablecimiento de las Urgencias en su municipio, y agradecía al Gobierno Andaluz que a partir de este lunes 23 de enero vuelva el médico de guardia a prestar servicio las 24 horas en el consultorio burguillero, en Almadén de la Plata se producía una situación que ha forzado a la oposición a elevar una carta a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, reclamando que se eviten discriminaciones o agravios, y solicitando un encuentro para poner fecha a la reapertura de las Urgencias en la localidad serrana.

“La lamentable gestión del Gobierno central”

En el último Pleno de la Corporación, que tuvo lugar el pasado 15 de diciembre de 2022, el regidor José Carlos Raigada (Cs), en respuesta a una cuestión planteada por la oposición, sostuvo que la pérdida de las Urgencias del centro médico se debe a la gestión del Gobierno de España. “Es culpa de una lamentable gestión del Gobierno central”, citó Raigada, y valoró que el deterioro de las prestaciones en materia sanitaria no es exclusivo de su pueblo. “Si ponéis el telediario veréis que es un problema que no existe solo en Almadén de la Plata, no solo existe en la provincia de Sevilla, no solo existe en Andalucía, sino que es a nivel estatal, que está limitando la prestación de estos servicios médicos, incluso los de Atención Primaria, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional”, zanjó el primer edil.

Llevando la argumentación a mayores, el alcalde de este municipio serrano, con 1.326 habitantes empadronados conforme a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, aprovechó el Pleno para explicitar su queja y, eludiendo a la Junta, señalar al Gobierno de España. “Desde aquí aprovecho para pedirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, que resuelvan cuanto antes el problema de los servicios médicos porque es indignante que poblaciones como Almadén de la Plata, por culpa de una lamentable gestión del Gobierno central, tengamos que sufrir las consecuencias”, esbozó Raigada, y culminó: “Esperemos que el Gobierno central pueda en la medida de sus posibilidades resolver esta situación lo antes posible”.

Carta a la consejera

La argumentación del alcalde José Carlos Raigada en el Pleno municipal sorprendió a la oposición. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en la Corporación Municipal, Guillermo Martínez, ha reprochado que el regidor “teme elevar la voz ante las autoridades del Partido Popular” en la Junta, y ha remitido una carta a la consejera de Salud y Consumo del Gobierno Andaluz, Catalina García, que tiene las competencias en materia de sanidad, con el objetivo de alertar de la situación que, asegura, padecen los vecinos de Almadén de la Plata desde que echaran el cierre a los servicios de Urgencias.

En la carta, a la que ha tenido acceso este medio, Martínez manifiesta en primer lugar su “comprensión” a la consejera Catalina García por la responsabilidad de gestionar “un sistema de salud público tan importante como el de Andalucía” porque, reconoce, se trata de una tarea “arduamente complicada”, y solicita un encuentro con su equipo para expresarle en persona las situaciones que se dan en Almadén desde marzo de 2020.

Guillermo Martínez se queja del “dilatado período temporal” en que los vecinos se están viendo privados de los servicios de urgencias en el centro de salud. “Vivimos con la preocupación de que una situación de emergencia que requiera una actuación rápida del personal sanitario pueda tener consecuencias graves o incluso costar la vida a nuestros seres queridos o a personas que forman directa o indirectamente parte de nuestra localidad”. Almadén atrae cada fin de semana a centenares de personas gracias a las actividades de senderismo, montañismo o barranquismo, aprovechando el entorno del Parque Natural Sierra Norte, un tránsito de visitantes que fluye asimismo por ser lugar de paso obligado del Camino de Santiago por la Vía de la Plata, cuestión que subraya la necesidad de la prestación de las urgencias.

Atención en Santa Olalla

El portavoz socialista demanda por escrito a la titular de Salud del Gobierno Andaluz que se eviten “situaciones de discriminación a vecinos que habitamos en áreas más aisladas en el área rural”, y entiende que la suspensión de estas prestaciones dejó a la ciudadanía “en una situación de especial vulnerabilidad, una incertidumbre con la que vivimos desde aquel momento que se agrava teniendo en cuenta que las conexiones con el municipio más cercano que mantiene las Urgencias son pésimas”. Y es que, ante situaciones de emergencias sanitarias, los melojeros vienen recibiendo asistencia en el centro de salud de Santa Olalla de Cala, un municipio ubicado junto a la Vía de la Plata, en la provincia de Huelva, a 30 minutos en coche de Almadén.

Ligando el deterioro de la Atención Primaria al reto demográfico, en una comarca como la Sierra Morena sevillana que encadena pérdidas de población en cada actualización del padrón municipal, Martínez expresa a la consejera Catalina García que la suspensión del servicio de medicina de guardia, que ya estaba consolidado en Almadén, “no ayuda a combatir amenazas como la despoblación en un municipio como el nuestro”. Argumento que ha refrendado el pasado fin de semana el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández en un encuentro en Cazalla de la Sierra donde citó que la falta de profesionales en el Hospital de Constantina y el cierre de urgencias ahonda en los problemas de despoblación de los municipios de interior y de las comarcas en Andalucía.

Pero los problemas en la prestación de servicios y la falta de personal no serían los únicos. “Se extiende una sensación de abandono por parte de la Consejería de Salud y Consumo hacia nuestra localidad, que se evidencia asimismo en el estado de deterioro del Consultorio, con el perjuicio que supone para quiénes trabajan allí y para pacientes que van a consultas”, trasmite el concejal Martínez desde Almadén en su misiva a la consejera.

Por último, el concejal socialista muestra su “alegría” por la vuelta -esta misma semana- de las urgencias al municipio cercano de Burguillos, y expresa su confianza de que la consejera de Salud, Catalina García, “entenderá la situación que hoy le comparto, y que las Urgencias volverán a ser una realidad en Almadén de la Plata muy pronto para beneficio de nuestros vecinos y vecinas, pero también del servicio que ofrece la sanidad pública andaluza”, concluye.

Controvertido

El alcalde de Almadén de la Plata es desde noviembre de 2020 presidente de la Junta rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, conforme al decreto 180/2020 de la extinta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que dirigía Carmen Crespo. Un cargo que ha mantenido en el organigrama del Gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular en este período aunque eliminando las competencias ambientales.

En su mandato ha protagonizado otras controversias relacionadas con la memoria democrática, al tildar en agosto de 2020 de “chupadores de subvenciones” a los arqueólogos que llevaban a cabo un proyecto para localizar una fosa común. “Mucho Romance del amargo, mucho Camarón, mucho García Lorca y mucha fosa común, pero al final lo que les importa es el puñetero dinero”, expuso el regidor Raigada, que trató entonces de bloquear unas exhumaciones autorizadas en el camposanto por la Junta de Andalucía que contaban con una financiación de 11.000 euros para ubicar los restos de 32 personas víctimas de la represión franquista.