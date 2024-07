Redoladas: arte, circo y música en pequeños pueblos alrededor de Huesca

Por una cultura excéntrica, según la segunda definición que ofrece la RAE - “que está fuera del centro, o que tiene un centro diferente”-, diversas iniciativas se la llevan de las ciudades a sus periferias. Huesca presenta un conjunto de pequeños pueblos con identidad propia, a los que se han denominado barrios rurales o municipios incorporados: Apiés, Banariés, Bellestar, Buñales, Cuarte, Fornillos, Huerrios y Tabernas de Isuela. Enclaves poco conocidos por buena parte de los oscenses, estas pequeñas poblaciones atesoran historias y patrimonios de valor singular.

A través del ciclo cultural Redoladas Huesca Rural, proyecto de la asociación cultural Grupo Andante -creadores de la muestra artística rural itinerante Estoesloquehay entre otros proyectos especializados en atender el medio rural a través de la cultura-, se quiere realzar estos pequeños núcleos de población, además de otros espacios del extrarradio del municipio de Huesca, para dar a conocer sus singularidades a la par que ofrecer actividad cultural diferente y siempre sorprendente.

Con tres ediciones realizadas, la primera en 2021 en Tabernas de Isuela y Buñales, -coincidiendo con el centenario del nacimiento del pintor Agustín Alamán, natural de la primera localidad-, la segunda en 2022 en Apiés, y la tercera en Huerrios, Banariés y Cuarte, Redoladas Huesca Rural continúa este verano su recorrido por las localidades de Fornillos de Apiés y Bellestar del Flumen.

Además, el Centro de Arte y Naturalenza (CDAN), espacio que busca promover la reflexión sobre la relación entre el arte y el entorno natural, acoge para este ciclo uno de los espectáculos programados, integrando las instalaciones exteriores ajardinadas del emblemático edificio de Rafael Moneo con un diálogo entre las artes del movimiento, la arquitectura y el paisajismo.

Las actividades, todas gratuitas y para todos los públicos, comenzaron el pasado sábado 20 de julio en la plaza de Fornillos de Apiés con la actuación musical de The Denim Rips, que con una sonoridad y estética al más puro estilo de las string bands de las décadas de 1930 y 1940 en Estados Unidos y con clara influencia de los artistas clásicos del folk de este país, como old time, el bluegrass y el country, nace con el propósito inicial de reencontrarse con las raíces y de llevar la música a las calles de nuevo.

Y es que a tenor del creciente apego a los valores de la defensa del mundo rural, ha surgido en los últimos años una cuando menos curiosa conexión de este hecho con la música folk estadounidense. A lo largo de la geografía española han brotado un destacado número de formaciones inspiradas en estos sonidos de raíz que destilan un carácter que va de lo purista a lo híbrido.

Con una conexión primitiva y un punto festivo aderezado con un componente reivindicativo e irreverente en sus letras, sus actuaciones se convierten en una excusa para bailar y evadirse de la locura del mundo contemporáneo mientras crean un ideario de “lo rural” de raíces lejanas pero no por ello menos auténticas. De este sustrato surgen bandas tan peculiares y auténticas como The Denim Rips, que en esta actuación ofrecieron en Fornillos de Apiés un formato semiacústico, en el que la única amplificación provenía de varios micrófonos ambientales de condensador, del tipo que forma parte del imaginario popular asociado a la cultura estadounidense de los años 50.

El domingo 21 en los jardines del CDAN se pudo disfrutar de ‘UOP Última oportunidad’, de la compañía argentina Derecha Izquierda, espectáculo de circo contemporáneo en el que se exploran los límites del mástil chino y que pretende evidenciar que la supervivencia económica, la fatiga emocional o la inestabilidad psicológica con la que convive parte de la sociedad, siguen siendo la moneda de cambio para una dignidad personal.

El ciclo concluirá este viernes 28 de julio a las 20.00 horas en el entorno del pozo de Bellestar de Flumen con la actuación de la italo-ghanesa Jessica Abu, que dotada de un color vocal de tremenda versatilidad y una deslumbrante actitud, presencia y entrega encima del escenario, conecta con el público a través de su impactante voz.

Interpretará de una forma personal y enormemente carismática a los maestros del mejor sonido afroamericano, con clásicos y estándares de soul, rhythm and blues y funk infalibles entre las que se encuentran Natural Woman, Hallelujah, I Love Her so, Sinnerman, Master Blaster, Lovely Day, Feeling Good, Billie Jean, Kissing My Love, Let’s Stay Together o, hasta un medley de hits del mítico James Brown. La acompañan las figuras de la escena musical leridana Artemi Agràs al bajo, Pol Alonso a la batería y Jordi Mestre a la guitarra.

Redoladas Huesca Rural es una apuesta de Estoesloquehay, ecosistemas culturales para el medio rural por el acceso a la cultura como herramienta de desarrollo y transformación que surge y se entiende desde el territorio. Se trata de un proyecto apoyado en ediciones anteriores por el Ayuntamiento de Huesca y cuenta con la colaboración del CDAN. Estoesloquehay es un proyecto cultural, itinerante y de vocación rural, único en su género, que tiene como objetivo dinamizar la vida de los pueblos del Alto Aragón a través de la implicación de artistas, vecinos y visitantes.