Víctor Ullate, Medalla al Mérito Cultural de Aragón: “Me siento profeta en mi tierra”

Eñ bailarín y coreógrafo Víctor Ullate ha recibido este sábado, en una gala celebrada en el Teatro Principal de Zaragoza, la Medalla al Mérito Cultural de Aragón,con la que el Ejecutivo autonómico reconoce el “cúmulo de éxito” que ha sido su trayectoria. El encargado de entregarle la medalla ha sido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, para quien el trabajo y la trayectoria de Ullate “engrandecen el mundo de la cultura en esta comunidad”.

En su intervención, Ullate ha explicado que al conocer la concesión de la Medalla al Mérito Cultural no se lo podía “creer, fue una sorpresa increíble y un elogio”. “No tengo palabras para agradecerlo al Gobierno de Aragón”, ha manifestado, subrayando que en este homenaje está acompañado por toda su familia y amigos que han llegado de toda España. “Estoy muy feliz, muy contento”, ha expresado con emoción.

La Medalla reconoce “un cúmulo de éxito en mi vida, haber logrado tanto con la danza” y la recibe en el Teatro Principal, “que me ha visto crecer” y que ha sido “mi casa”. “A los seis años estaba cantando y bailando aquí, mis padres me llevaban a todas las funciones y, por eso, me convertí en un hombre de danza”, ha rememorado. Al principio le gustaba bailar flamenco y cuando llegó a la escuela de María de Ávila “me hizo cambiar un poco los gustos del baile” e iniciar una carrera que “no ha sido fácil, pero ha sido muy bonito para mí”. “Me siento profeta en mi tierra y agradezco muchísimo recibir este premio en vida, porque me da todavía más vida”, ha dicho.

En el acto, que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las diez personas fallecidas este viernes en un incendio en la residencia de mayores de Villafranca de Ebro y de los afectados por la DANA, el presidente Azcón ha estimado que es un “acierto esférico” entregar la Medalla al Mérito Cultural a “un insigne zaragozano”, que comenzó teniendo sus grandes triunfos en el Teatro Principal.

Víctor Ullate baila desde los seis años y ha recorrido el mundo entero. “Hoy tenemos la oportunidad y la suerte de reconocer su inmenso trabajo”, fruto de una de las características más arraigadas de los aragoneses, que es “la tenacidad, el trabajo duro y esforzarse; sin esas características nadie triunfa en la danza”, ha señalado Azcón.

“Querer superarse y querer hacerlo cada día mejor, querer enseñar y engrandecer todavía más el mundo de la cultura en esta comunidad” ha llevado al Gobierno de Aragón a concederle la Medalla al Mérito Cultural. “Hoy los aragoneses estamos orgullosos de que hayas aceptado esta medalla; enhorabuena, muchísimas gracias y viva la danza y la cultura”, ha concluido el presidente.

La ceremonia ha contado también con la intervención de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha dado la enhorabuena a Víctor Ullate, hijo predilecto de la ciudad, y ha agradecido que el Gobierno de Aragón reconozca con la Medalla al Mérito Cultural a “un zaragozano ilustre, vecino del barrio de Montemolín”. “Este homenaje te lo debía tu tierra y estamos contentos de podértelo rendir como te mereces”, ha afirmado.

Asimismo, han participado en el acto la directora Elena Cid, que ha presentado y proyectado su documental ‘Ullate. La danza de la vida’, y Eduardo Lao, en representación de la familia y de los alumnos de Víctor Ullate. Además, una alumna de la Escuela de Danza de María de Ávila ha entregado flores al homenajeado y los presentes han podido disfrutar de la actuación de la compañía LaMov.