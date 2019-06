PSOE y Podemos se reunirán el lunes en Aragón para hablar de la “posible investidura” de Javier Lambán

Tras el acuerdo de gobernabilidad de PSOE y PAR, llega el momento de seducir. Dicho documento convence mucho más a los naranjas que a los partidos a la izquierda del PSOE, aunque el líder de los socialistas en la comunidad, Javier Lambán, subrayó que todas las puertas están abiertas para quien quiera sumarse a ese gobierno de “centralidad, transversalidad y moderación”.

La próxima semana (una vez constituidos los gobiernos en los respectivos ayuntamientos) comenzarán las llamadas y las reuniones. Además, el jueves 20 ha de constituirse la Mesa de las Cortes de Aragón, y el reparto de fuerzas que ahí se dé dará varias pistas.

De momento, ya hay una reunión confirmada, la de PSOE con Podemos. Un encuentro, como aseguran fuentes de los morados, para hablar “de una posible investidura”. Insiste el secretario general de Podemos en la comunidad, Nacho Escartín, en pedirle a Lambán que mire a la izquierda (a la que le falta un diputado para la mayoría) y busque la abstención del PAR en la investidura. Esa alternativa parece una quimera tras escuchar el pasado jueves a Lambán: “Si alguien pide que se saque al PAR de la ecuación me levanto de la mesa”.

Los morados aseguran que el acuerdo entre socialistas y aragonesistas es “una llamada desesperada a Ciudadanos, para salvar algunos Ayuntamientos como el de Zaragoza, en el que el PSOE solo puede alcanzar la mayoría junto a Ciudadanos. Vemos cómo estos pactos se definirán el sábado en los ayuntamientos aragoneses, intercambiados como si fueran cromos desde Madrid, por parte de PP, Ciudadanos y VOX”.

El PAR, dicen, “deberá definir si prefiere seguir de la mano del PSOE para favorecer un gobierno progresista o volver a la foto de Colón junto al PP, Ciudadanos y VOX”. No son cosas incompatibles, al menos a tenor de lo asegurado por el presidente del PAR, Arturo Aliaga, que en el mismo acto de la firma con Lambán afirmó que “si hay que volver a Colón, iré”.

Recuerdan, además, desde Podemos, que “la decisión final sobre una investidura o un gobierno la toma la Asamblea Ciudadana de Podemos Aragón, es decir, todas las personas inscritas. Para lo cual es preciso definir propuestas programáticas concretas para una investidura o un pacto de gobierno con Podemos, que es imprescindible para lograr la gobernabilidad en Aragón”.

Para CHA es “un buen punto de partida para negociar”

Con otros ojos se ve desde CHA el acuerdo entre PSOE y PAR. En declaraciones a EFE, el presidente de esta formación, José Luis Soro, lo calificaba como “un buen punto de partida para negociar”. Estarían “encantados” de sentarse a la mesa, dijo, pero perfilando algunas bases programáticas porque el documento presenta “omisiones en materia de mujer, del colectivo Lgtbi, derechos históricos, memoria democrática o las cuencas mineras”.

También se pronunció al respecto IU, para su coordinador general, Álvaro Sanz, “el acuerdo de gobernabilidad firmado entre PSOE y PAR responde a una dinámica de equilibrios de poder en la que están centrados junto a Ciudadanos. No sabemos a qué está esperando Javier Lambán para negociar su investidura con la izquierda, toda vez que Ciudadanos sigue dándole con la puerta en las narices”. San recuerda que su formación “estudiará los acuerdos que alcance con otras formaciones, pero que será su militancia la que decida el apoyo o no de cualquier decisión”, y reitera “que no asumirá ninguna suerte de trágala”