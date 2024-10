El Gobierno de Aragón plantea un techo de gasto un 2% mayor en las cuentas de 2025

El director general de Presupuestos, Ignacio Barquero, ha avanzado este lunes que el Gobierno de Aragón trabaja para que haya presupuestos en 2025 y no se plantea un escenario de prórroga, con la previsión de que el techo de gasto posiblemente aumente un 2 % sobre los 7.523 millones de este 2024. A pesar de que el apoyo a estas cuentas no está garantizado puesto que Vox condiciona su apoyo a los presupuestos al cambio en la política migratoria y a la rebaja de impuestos, el Gobierno de Aragón no se plantea prorrogar las cuentas de este año.

“El techo de gasto se moverá en cifras muy similares a las del año anterior”, con una previsión de que aumente en torno al 2%, y la prórroga “no nos lo estamos planteando -ha subrayado- porque queremos que haya unos presupuestos”. Así lo ha anticipado el director general en una comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes a petición de Vox y del PSOE, en la que ha subrayado que para la elaboración de las cuentas hay tantas incertidumbres como para las de este año, dado que el Gobierno central tampoco tiene techo de gasto, porque lo ha “tumbado” Junts, que reclama que sobre un déficit total para España del 2,5 % se eleve al 0,8 % el de las comunidades desde del 0,1 % inicialmente previsto. Eso supondría para Aragón un aumento del techo de gasto en 400 millones de euros, ha señalado.

Ha advertido de que, además del déficit que se autorizará a las autonomías, tampoco se conoce el aumento de las retribuciones de los empleados públicos, que podría ser del 3 %, lo que supondría entre 70 y 80 millones de gasto, y de que preocupa la merma de 87 millones de ingresos del sistema de financiación, que además es “una clara tendencia” desde 2018 por la pérdida de peso relativo de Aragón respecto a otras comunidades.

Ha asegurado, además, que ni la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni la AiRef había advertido de esa bajada de ingresos del sistema de financiación. De hecho, ha subrayado, la ministra informó de que todas las comunidades subirían un 2,5 % y la AiRef les dio previsiones de aumento de ingresos. “Nadie nos lo anticipó”, ha aseverado.

Respecto al déficit, ha criticado su “reparto desigual” cuando el permitido para toda Espala el del 2,5 % y se asignó un 0,1 % a las comunidades, que asumen el 30 % del gasto.

Así lo ha indicado después de que Fermín Civiac, de Vox, y Óscar Galeano, del PSOE, le pidieran que aclarase por dónde pueden ir los presupuestos de 2025 y el techo de gasto.

En concreto, Civiac le ha instado a dar alguna “pista” y a detallar si con un techo de gasto de 7.500 millones podría continuar la senda de rebajas de impuestos que reclama su partido manteniendo la calidad de los servicios públicos o habría que tomar medidas para “cuadrar las cuentas” teniendo en cuenta la merma de ingresos en 87 millones del sistema de financiación.

Además ha vaticinado, respecto a la minoría del PP para aprobar el techo de gasto, que el PSOE ya votó a favor para el de este ejercicio y quizá vuelva a hacerlo para el de 2025, ya que “en muchas cosas comparten el mismo proyecto político”.

El socialista Óscar Galeano, por su parte, ha incidido en los plazos hacen estar ya en “modo alerta 5” y en que la clave de los presupuestos no es la regla de gasto ni la merma de ingresos del estado, sino que el PP no cuenta con los votos para poderlos sacarlos adelante después de haber “fracasado” en su primer gobierno con Vox.

En este punto, ha preguntado a Barquero si el Gobierno va a presentar la cuentas -“es por organizar un poco la actividad parlamentaria”, ha ironizado- y ha subrayado que la cuestión es si el PP mantendrá unos presupuestos “involucionistas” y los “tics” exigidos por Vox o volverán a existir las políticas para luchar contra la violencia machista o la cooperación al desarrollo. Además, ha mostrado su preocupación por el escenario de “fastos” en inversiones anunciados por el presidente, Jorge Azcón, sumados a las rebajas de impuestos.

Barquero, en respuesta a los portavoces de los distintos grupos, ha hecho hincapié en que es al Gobierno y no a él al que corresponden las negociaciones con los grupos para que sea el Consejo de Gobierno el que apruebe el techo de gasto y después los presupuestos y ha asegurado que el ejecutivo quiere cumplir el déficit y, con independencia del que se fije, no piensa dejar de prestar ningún servicio público fundamental ni ponerlos en riesgo, especialmente la sanidad, la educación y el bienestar social.

En todo caso, ha reiterado que el techo de gasto se situará en una cifra similar a la de este ejercicio y que posiblemente crezca un 2 %, en un ejercicio en el que los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que tienen que estar finalizados a mediados de 2026, si no se concede alguna prórroga, tienen que tener “un fuerte impulso”.

Además, respecto a las bajadas de impuestos, ha argumentado que este año los ingresos van mejor de lo presupuestado, incluso en Patrimonio aún cuando se elevó de 400.000 a 700.000 euros el límite exento, en línea con el resto de comunidades.

“Podemos empeñarnos, pero el dinero es cobarde” y si una gran fortuna tiene que pagar en Aragón el impuesto de Sucesiones “se empadronará en Madrid”, ha defendido Barquero.