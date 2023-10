Cuatro apasionados de los libros rescatan la antigua librería Ojanguren que reabre como 'Matadero Uno' en Oviedo

Un editor, una escritora y dos libreros, amantes de los libros y fieles seguidores de la obra del escritor estadounidense ya fallecido Kurt Vonnegut (1922–2007), eligieron su obra 'Matadero cinco' como base de inspiración para bautizar su nuevo proyecto cultural que convertirá a la capital asturiana en una ciudad más literaria.

Los cuatro se han unido para rescatar la antigua librería Ojanguren, que cerró sus puertas hace seis años, y en el mismo espacio que ésta ocupaba en la Plaza del Riego número 1 reabrirá, a partir del 2 de noviembre, bajo el nombre de 'Matadero Uno' como un guiño hacia el autor americano.

Jorge Salvador Galindo, editor de 'Pez de Plata', la escritora Leticia Sánchez Ruiz, autora entre otros libros de 'Cuando es invierno en el mar del Norte' (2019) y 'Los detectives perdidos' (2022), y los libreros Natalia González y Luciano Hevia, visualizaron desde un principio la idea de recuperar para la ciudad una de las librerías más emblemáticas, situada en pleno casco antiguo.

Pero no se van a limitar a vender o a recomendar libros. Su objetivo es más ambicioso porque su reto va más allá. Su pretensión es simultanear la venta de libros con la organización de actos literarios y eventos sociales. A las presentaciones de las últimas novedades literarias se sumarán, entre otras actividades, la realización de talleres, acogerá clubes de lectura y dejará también hueco a proyecciones cinematográficas.

El premio al mejor proyecto empresarial

El éxito de su iniciativa ya ha tenido su reconocimiento incluso antes de su apertura. El pasado mes de septiembre, la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata) les concedió el premio al mejor proyecto empresarial 2023, del que ya se han hecho eco en las redes sociales donde también han abierto su cuenta, como @mataderounolib.

Ellos mismos definen su nueva actividad de la siguiente forma: “Es una librería de fondo en Oviedo. Aquí encontraréis literatura y desenfreno. Libros para naufragios, orquestas y todo tipo de desencantos”.

💣💥 ¡Aún no hemos abierto y ya estamos de celebración! @asataasturias ha decidido otorgarnos, en su decimonovena edición, el Premio al Mejor Proyecto Empresarial 2023. Estamos agradecidísimos por la confianza y deseosos de celebrarlo con vosotros. 🖤#premiosasata #mataderouno pic.twitter.com/ToEnmYDgNT — Librería Matadero Uno (@mataderounolib) 27 de septiembre de 2023

Jorge, Luciano, Leticia y Natalia están muy ilusionados con su proyecto y lo demuestran. Están deseando que llegue la próxima semana para recibir los primeros encargos.

Estos días son de frenética actividad en el local, ya que están ultimando todos los detalles para que no falte de nada. Todo ha sido renovado: desde la instalación eléctrica hasta el suelo y el mobiliario.

Entre los numerosos cuadros que cubren sus paredes no podía faltar la imagen del que ha sido su principal guía e inspirador y, por ello, los clientes podrán contemplar una fotografía de Kurt Vonnegut. También han hecho otro guiño: han colocado el anagrama de la antigua librería Ojanguren en la entrada, en un sitio preferente en 'Matadero Uno'.

Grandes expectativas ante su apertura

Los promotores de esta iniciativa literaria reciben a eldiario.es Asturias en plena vorágine de preparativos, mientras dan los últimos retoques y empiezan a llenar las estanterías de libros. Reconocen que se han visto “sorprendidos y a la vez muy agradecidos” de la buena acogida que está teniendo su iniciativa y de las grandes expectativas que está despertando su próxima apertura.

“Nos ha sorprendido mucho y nos ha alegrado toda la reacción y la expectación que ha suscitado. Hay muchísima gente que se ha alegrado de que no dejáramos morir la librería Ojanguren y que empecemos con este nuevo proyecto. Quieren venir a los talleres, a los clubs, a charlar o a que les recomendemos libros”, comenta Leticia.

“Hay un amor de Oviedo, que tiene también ese punto sentimental para los lectores asturianos, por el hecho de que continuemos con la labor de una librería histórica que lleva en pie desde 1856”, añade la escritora.

Todo empezó con la frase: “¿Y si abrimos una librería?”

Estos cuatro emprendedores que comparten su pasión por la lectura decidieron meterse de lleno en una nueva aventura empresarial. Todo comenzó cuando vieron la oportunidad de alquilar el local que permanecía sin uso desde su cierre y se plantearon darle una nueva vida.

Se hicieron unas simples preguntas que ahora cobran más sentido: “Y si abrimos una librería, ¿dónde sería?” “¿Y cómo la llamaríamos?”, resumen casi al unísono.

“Vamos a pensar en un libro cañero que nos guste a los cuatro”, fue su respuesta. Y coincidieron en que, sin duda alguna, sus gustos y preferencias tenían un título claro y era 'Matadero cinco'.

Una vez decidido el título y el autor, les faltaba algo más. Jorge y Natalia lo explican: “Queríamos hacer un guiño a esa obra. Al estar la librería situada en el número uno de la plaza del Riego decidimos llamarla 'Matadero Uno' y dio la casualidad que después se sumaron al proyecto Luciano y Leticia a quienes les encantaba el nombre y la novela y no hubo discusión ninguna”, ratifican.

Curiosamente, todos ellos por separado habían leído el mismo libro en una edición distinta y aunque probablemente las traducciones ni siquiera fueran las mismas, sí tenían claro que a los cuatro les había gustado mucho.

Leticia recuerda que, como si fuera algo premonitorio, en su novela “Los detectives perdidos”, de 2022, le hizo una dedicatoria a Jorge donde incluía una frase de 'Matadero Cinco', aunque ella lo atribuye a “una casualidad”.

La apuesta por la literatura, el ensayo, el arte y el cómic

'Matadero Uno' será una librería de fondo con temática generalista y su apuesta se dirige hacia la literatura, el ensayo, el arte y el cómic.

Los nuevos propietarios ya han diseñado toda la actividad que desarrollarán en las primeras semanas desde la apertura y todas las novedades se van a ir contando a través de las redes sociales.

La semana de la inauguración de Matadero Uno. Siete días con los mejores autores nacionales como Cristina Fernández Cubas, Noemí Sabugal, Albert Monteys, Aitana Castaño, David Barreiro, editoriales, vinos, libros y más. pic.twitter.com/1ABHNOA2z3 — Iván Alonso (@ivlonso) 24 de octubre de 2023

Además de la presentación de las últimas novedades literarias, el próximo día 7 se celebrará una mesa redonda bajo el título “Cuenca minera: cultura y literatura”, en la que participarán Aitana Castaño, Noemí Sabugal y Juan Ponte, que hablarán sobre minería, desindustrialización, memoria y, como no, literatura.

Una de las autoras por las que los cuatro nuevos propietarios sienten una auténtica devoción, pero especialmente más acusada en el caso de Leticia, es por Cristina Fernández Cuevas, que atesora el Premio Setenil, Premio de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa. El próximo día 9 presentarán la reedición de su primera novela 'El Columpio', que está descatalogada y que, según exponen, llevaban “varios años” esperando a que se reeditara.

Para el viernes, 10, han ideado una original forma de conocer los entresijos de un libro. Ese día, a las siete y media de la tarde, está prevista la presentación del libro de Emilio Gancedo “Barrio Húmedo” donde estará acompañado por Ernesto Colsa del que dicen que es un auténtico conocedor de los chigres, antros y tugurios de la ciudad y nada mejor para acercarse a la obra que realizar la presentación itinerante desde la librería a los bares de la ciudad.

Nosotros apostamos por la normalización del asturiano. Hemos decidido ponerlo al mismo nivel y va a estar totalmente integrado tanto en ensayo como en narrativa con las obras en castellano

“El libro es una ruta de los bares de León y como nuestra intención es hacer un poco vida de barrio y colaborar con los bares de la plaza intentaremos aportar nuestro punto cultural a este rincón de Oviedo, no solamente de puertas hacia dentro”, señalan como declaración de principios.

La muerte de su idolatrado Kurt Vonnegut hacía imposible que pudiera acompañarles en una semana tan especial pero esta circunstancia la han suplido perfectamente con otro de los invitados estrella. Es el caso de Albert Monteys que ha adaptado para el cómic la obra maestra de 'Matadero Cinco' y que acudirá a Oviedo acompañado del dibujante de Marvel Javier Rodríguez. Será a las doce y media del sábado, día 11.

“Monteys adaptó esta novela que nos parecía súper difícil de adaptar al cómic e hizo una obra maravillosa”, resaltan.

La integración de la literatura en asturiano

Los nuevos propietarios van a realizar una apuesta por la integración de la literatura en asturiano con la literatura en castellano. Relatan que normalmente en otras librerías la literatura en asturiano está colocada en zonas separadas y eso, a su juicio, lo condena al gueto.

“Nosotros apostamos por la normalización. Hemos decidido ponerlo al mismo nivel y va a estar totalmente integrado tanto en ensayo como en narrativa”, defienden.

Luciano, Jorge, Natalia y Leticia consultaron con escritores y editores de obras en asturiano para pulsar su opinión sobre esta cuestión. “En Catalunya puedes ver un libro escrito en catalán al lado de un libro en castellano y en Galicia ocurre lo mismo. En Asturias, por el contrario, siempre suele estar la literatura en asturiano en una esquina. Y nosotros vamos a integrarlo. Es como si fuera una especie de estigma de la no oficialidad que creen que hay que compartimentar y nosotros queremos romper con eso”, argumentan.

La investigación de Natalia sobre los orígenes

Uno de los temas que más interés les despertaba era conocer los orígenes de la librería Ojanguren y Natalia se encargó de investigarlo. La librera se sumergió en la lectura del libro 'De Martínez a Ojanguren' donde su autora María Teresa Rodríguez Jáñez relata la vinculación de esta librería durante casi siglo y medio a la vida de la ciudad.

Cuenta que originariamente el local llevaba el nombre de “Martínez” por su propietario inicial, Juan Martínez, un industrial de profesión antes que librero que fundó 'Ojanguren' en 1856.

Las crónicas periodísticas dejaron reflejada la visita a 'Ojanguren' en 2003 del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, Ryszard Kapuscinski, y entre sus clientes figuran el poeta Luis García Montero

Rodríguez Jáñez habla en su texto de cuatro lugares distintos. De El Antiguo hasta que la librería se asentó en los años 70 del siglo XIX en Riego, en el bajo del edificio que hace esquina con la calle Altamirano, de allí tuvo que salir por problemas estructurales del inmueble. Dos décadas antes había ampliado el negocio a un segundo local de la misma plaza. Desde 1980 a 2012 convivieron las dos Ojanguren abiertas.

Estuvo dividida hasta que Julio Rojo y sus nueve empleados tuvieron que hacer la mudanza al otro local, por donde asoma parte de la muralla. Su proximidad a la facultad de Derecho en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo la convirtió en una de las librerías especializadas en esta disciplina.

Las crónicas periodísticas dejaron reflejada la visita a la librería en 2003 del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, Ryszard Kapuscinski, y entre sus clientes figuran el poeta Luis García Montero.

Leopoldo Alas, conocido por el seudónimo de Clarín, y uno de los grandes novelistas españoles del siglo XIX, utilizaba la librería como “agente” para cobrar los artículos que mandaba a revistas en Madrid.

Luciano, un cliente amante de las librerías

Luciano era uno de los antiguos clientes de 'Ojanguren' y especialmente frecuentaba la librería durante su etapa como estudiante de Historia. Él se decantaba por libros de carácter académico de su especialidad y de Arte. Asegura que en su caso veía “necesario” recuperar un espacio tan emblemático y con tanta historia que trasciende incluso lo local.

“Era una ventana de oportunidad que no podíamos dejar pasar. A mí siempre me gustaron mucho las librerías abigarradas y para mí entrar en Ojanguren era ir esquivando por ahí todos los bártulos. Si por mí fuera sería así, lo que pasa es que no me dejan”, dice entre risas, mientras sus compañeros enseguida le replican: “Vamos a tener muchos libros, eso sí, pero mejor ordenados también”.

Los cuatro lamentan lo difícil que es encontrar relevo generacional como ocurre actualmente con la única librería existente en el municipio asturiano de Allande, donde su actual propietario ha hecho un llamamiento público para ver si encuentra a alguien que se haga cargo del negocio una vez que se jubile a finales de año. “Ahí –por Allande– pasa un poco lo mismo que pasaba en Oviedo porque cuando Natalia vino a preguntarle al propietario del local por las condiciones para hacernos cargo estaba deseando que alguien siguiera con la misma actividad de la librería”

Luciano, Jorge, Natalia y Leticia admiten que meterse a estas alturas en este negocio puede parecer “una locura”, pero es muy bienvenida. Admiten que no es una industria especialmente rentable porque no siempre da los beneficios crematísticos y además exige mucho trabajo. Pero, no temen esa locura en la que se van a adentrar de lleno. Corroboran que a diario comprueban que la gente está deseando que germine el proyecto que ellos tienen en mente.

La literatura es una fiesta. En la literatura está todo: las mayores pasiones, las mayores diversiones, las mayores locuras y el mayor entendimiento Leticia Sánchez Ruiz — Escritora y una de las emprendedoras de 'Matadero Uno'

“En Oviedo, en los últimos años, se vivió el cierre de librerías históricas como esta de 'Ojanguren', pero también 'Santa Teresa', y 'El Búho Lector'. Creemos que aportando nuestro pequeño grano de arena podemos enriquecer un poco más el sector. Y eso que evidentemente hay muy buenas librerías y haciendo una labor desde hace muchos años”, comentan.

Leticia rehúye de los estereotipos. Afirma que una de las cosas que más le fastidia es la idea preconcebida de muchas personas que piensan que “la gente que lee es gente aburrida que está todo el día metida en las bibliotecas. O que piensen que es gente gris con la que sería horrible salir a tomar unas cañas. Yo he pasado mis mejores tardes tomando cerveza con lectores y con gente que lee”, reivindica.

La escritora defiende que los libros son “sitios divertidísimos donde salen cosas fascinantes. ¿Por qué tiene que ser algo aburrido, académico o sosegado? La literatura es una fiesta. En la literatura está todo: las mayores pasiones, las mayores diversiones, las mayores locuras y el mayor entendimiento. Además, leer es un acto que se hace en soledad y sin embargo, es un acto que luego es maravilloso compartir”, incide.