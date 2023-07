La madre de las gemelas fallecidas en Oviedo vuelve a Rusia con su hijo tras denunciar al marido por malos tratos

Olga Zuev, la madre de las dos mellizas fallecidas en Oviedo al precipitarse desde un sexto piso, ha vuelto a su país natal con su familia y su hijo menor de diez años después de denunciar a su marido por malos tratos. El pasado mes de junio el juzgado número 1 de Oviedo decretó contra él, Igor Zuev, orden de alejamiento y le quitó la patria potestad del menor.

El pasado 19 de mayo Aleksandra y Anastasia, las dos niñas de 12 años y nacionalidad rusa, se precipitaron por una ventana del sexto piso del edificio en el que vivían con sus padres y su hermano de diez años, en el barrio de La Ería, en la capital asturiana. Las dos menores habían salido de su vivienda para ir al colegio pero nunca llegaron.

Dejaron sus mochilas en el rellano de su cuarto piso, subieron al sexto y cuando su padre ya había salido para llevar a su otro hijo a clase, cayeron al patio desde las ventanas interiores situadas dos pisos más arriba. Fue su progenitor quien llamó a los servicios de emergencia cuando las encontró de regreso a casa.

Cinco días más tarde se cerraba la investigación policial como “un trágico y desgraciado suceso” en el que “no intervinieron terceras personas”. Así lo confirmaban fuentes policiales a elDiario.es que también descartaban acoso escolar ya que las menores estaban “muy integradas” en Asturias. Después de comprobar con minuciosidad cada detalle de los últimos movimientos de las niñas y tomar declaración a todo su entorno próximo, la investigación fue remitida al juzgado.

Aviso al Instituto Asturiano de la Mujer

Pero el caso no estaba cerrado. Pocos días después de lo sucedido y desde Madrid llega un aviso a los servicios de Igualdad del Principado de Asturias. La madre de las mellizas buscaba ayuda en la comunidad rusa de la capital, quería denunciar a su marido. Se activaron entonces todos los protocolos para ayudar a Olga Zuev que el 21 de junio acudía acompañada por los servicios jurídicos el Instituto Asturiano de la Mujer a interponer una denuncia por malos tratos.

Según ha podido saber elDiario.es esta no era la primera vez que la mujer pedía ayuda a la Policía, ya lo había hecho con anterioridad al episodio trágico de la muerte de sus hijas. Pero entonces Olga no se sintió apoyada por los agentes que la atendieron, fuentes cercanas a la mujer aseguran que el trato dejó mucho que desear. Por eso no dio el paso y no interpuso ninguna denuncia y desde la Policía no se informó de nada a los servicios de Igualdad del Principado.

El 22 de junio se celebra la comparecencia y la titular del juzgado de violencia de género de Oviedo decreta orden de alejamiento y retira la patria potestad a Igor Zuev de su hijo menor. Su mujer relató episodios de vejaciones, aislamiento y control psicológico continuado en el tiempo a toda la familia. Olga cuenta que en ocasiones su marido la encerraba con sus tres hijos en casa, prohibiéndoles salir a la calle. Vivían bajo un control absoluto y, en al menos una ocasión, la mujer habla de violencia física.

Su único deseo, desde el desgraciado suceso con sus hijas, era volver con sus padres a Rusia para estar acompañada. Olga, de luto riguroso desde la muerte de las dos niñas, estaba muy desmejorada y abatida. Ayudada por la comunidad rusa en España viajó, apenas una semana después de la audiencia en la que condenan a su marido, al consulado de Madrid. Allí recupera su pasaporte, que su marido también le había arrebatado, y viaja a su país natal, junto a su hijo, con su familia, donde reside desde entonces.