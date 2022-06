📩 BOLETÍN | Al 5%

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Al 5%

España tendrá el IVA de la electricidad más bajo de Europa. El Gobierno ha decidido volver a reducirlo: estaba en el 10%, estará en el 5%. Hemos hablado con expertos con visión progresista y no comparten la medida: bajar el IVA para todos por igual beneficia sobre todo a quienes más gastan, es decir, a quienes más dinero tienen. Y la disminución anterior no es que haya servido para contener el alza de los precios.

Moncloa es consciente de todo esto, de hecho es una medida a la que se negó hace unos meses cuando la propuso Alberto Núñez Feijóo. Además, la Comisión Europea pidió por carta a los gobiernos que no bajaran los tipos porque al final las eléctricas no aplican del todo la rebaja. Que dejan el precio igual y se quedan la diferencia, vamos.

Pedro Sánchez busca con este anuncio reactivar la iniciativa política contra la crisis económica tras los malos resultados de la izquierda en Andalucía. Dice que esta es solo una de las decisiones, que pronto se anunciarán más. Sus socios, tanto dentro del Gobierno como en el Congreso, reclaman acciones “mucho más valientes”. Mientras, la caída de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades impulsa la desigualdad en España. Eso sí, el mercado parece que da por bastante sólida a la economía española en comparación con otras.

Fernández Díaz nos mintió a la cara

¿Sorprendente? No mucho. Pero que conste. Nos dijo varias veces el ministro de Interior de Rajoy que él no se reunió nunca con el comisario Villarejo, salsa de todas las cloacas. Era mentira. Una grabación confirma que no solo despacharon sino que le dio instrucciones para orquestar lo que conocemos como Operación Catalunya, una misión extrajudicial para investigar irregularmente a políticos independentistas.

Fernández Díaz nos mintió y eso era parte del plan: “Negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido”. Es tremendo. Fernández Díaz está imputado en este asunto y también por otro en Andorra: así chantajeó esa brigada política a un banco para que soltaran información sobre los Pujol. En esa causa que investiga la justicia andorrana también está imputado Rajoy. En España nadie se atreve.

La que sí está imputada

Hoy en el podcast, hablamos de la dimisión de Mónica Oltra, que ha dejado de ser vicepresidenta de la Generalitat Valenciana tras ser imputada en un caso muy espinoso, donde se mezcla un trasfondo de abusos sexuales, una guerra judicial desde la ultraderecha y tensiones internas de gobierno. En fin, una combinación que nos deja muchas dudas y contradicciones que intentamos analizar.

Que no se te pase

No sabía que girar a la izquierda mientras conducimos es de las maniobras más peligrosas que hay al volante. La mayoría de las colisiones registradas en cruces e intersecciones tienen que ver con un giro a la izquierda, que nos obliga a acertar con el momento justo en el que nos incorporamos entre dos ‘corrientes’ de tráfico. Hay toda una corriente del urbanismo intentando pensar cómo organizar el tráfico para evitar giros a la izquierda. Más aquí.

que la palabra solsticio viene del latín Solsticium, que significa literalmente “sol quieto”. Le pusieron ese nombre porque parece que el sol se detiene en lo alto del cielo en verano o no levantarse del todo en el de invierno. Equinoccio, la palabra para la primavera y el otoño, significa “noche igual”, en referencia a que el día y la noche tienen la misma duración en ambos hemisferios. No sabía que las células tumorales del cáncer de mama son capaces de saber cuándo es de noche o, al menos, cuándo el cuerpo está dormido. El cáncer aprovecha ese momento de reposo para ser más agresivo y la metástasis se agudiza. Más detalles.

