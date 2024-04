📩 BOLETÍN | Los dientes apretados

Hola,

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Los dientes apretados

La política va muy rápido, las personas se queman a la velocidad en la que se actualiza una página web. La Justicia es más lenta. Y la gente sin escrúpulos y con dinero lo sabe: no hay nada peor para machacar públicamente al enemigo que someterlo a una cacería judicial que, aunque termine en nada, te haga descarrilar antes de llegar al final.

Es lo que le pasó hace dos años a Mónica Oltra, que no fue acusada de cualquier cosa. La extrema derecha primero y la derecha después aseguraron por tierra mar y aire que la líder de Compromís, vicepresidenta valenciana en aquel momento, había encubierto los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Y la acusaron de usar su cargo para implicar a 15 funcionarios y cargos públicos en su operación para protegerle. Sin pruebas, sin documentos, sin nada más que acusaciones y teorías, el coro mediático habitual contra la izquierda se unió a la campaña.

Oltra fue imputada y tuvo que dimitir, “con los dientes apretados”. Compromís se hundió electoralmente. La izquierda perdió el poder en la Comunidad Valenciana.

Dos años después, el juez dice que no hay nada. Dice que no hay indicios ni para abrir un juicio. Archiva el caso.

Hoy en el podcast, recordamos las claves del que se confirma como uno de los casos más claros de guerra judicial, o lawfare, o cacería, como quieras llamarlo.

Artificio y humo

Leerás mucho hoy sobre esto. El president de la Generalitat ha anunciado su plan para que Catalunya celebre un referéndum de independencia. Calma, que es exactamente lo contrario de lo que parece. No hay nada de unilateral. La propuesta de Pere Aragonès, que no es la primera vez que la hace, es una consulta dentro de los cauces establecidos por la Constitución y “pactada” con el Estado, o sea con mayoría absoluta en el Congreso. Con los equilibrios de hoy no va a pasar y lo saben. Todo esto es en realidad un acto de campaña de ERC, en eterna competencia por el voto independentista con Junts.

Más reales son los datos de empleo. España roza los 21 millones de trabajadores en marzo. Es un nuevo récord. Yolanda Díaz ha recuperado su perfil más contundente para soltarle al PP aquello de “le voy a dar un dato” pero versión extendida.

Los datos son buenos y parece que por una vez el factor geográfico influye para bien. Los países más sufridores de la crisis financiera en el sur de Europa, a los que no por casualidad nos pusieron el acrónimo PIGS en Bruselas, están liderando el crecimiento económico frente a un norte europeo estancado. Datos.

Siempre Asísa. Ayer te contaba que el gerente del Servicio Andaluz de Salud del gobierno del PP en Andalucía había fichado por la empresa de sanidad privada Asisa. Hoy te contamos que cuando estaba en el cargo, hasta hace tres meses, adjudicó a dedo 44 millones de euros a esa misma empresa. Te podría contar que es por casualidad, no te sabría decir la verdad.

Que por mí no sea. El Ministerio de Sanidad ha admitido 160 de las 180 enmiendas que los gobiernos autonómicos le han enviado para el nuevo Plan Antitabaco. Ya te digo yo que a pesar de darles la razón en casi todo, algo encontrarán las comunidades del PP para bloquear el avance del plan en una reunión de hoy y en otra del viernes.

Y a Pedro Sánchez, que ayer estuvo en un colegio para niñas palestinas refugiadas en Jordania, le tenemos ya en Arabia Saudí, reunido con el muy turbio Mohamed bin Salmán, con el que ha hablado de dinero y también de Gaza.

Agua por fin

Que llueva torrencialmente no es bueno. Deja daños, deja víctimas, deja además problemas económicos si lo hace durante días seguidos en zonas turísticas en plena Semana Santa. Pero esa es la cruz. La cara de los últimos días es esta.

Nuestro equipo de Datos te enseña cómo están todos los embalses de España.

Esto no significa que la sequía vaya a desaparecer. La sequía no es solo falta de agua en los pantanos y no se soluciona con lluvias puntuales.

Que no se te pase

Sí, chef . La reacción de Israel tras la muerte en Gaza de los siete cooperantes de la ONG del chef José Andrés ha sido diferente a la que han tenido en todas las ocasiones anteriores en las que han matado cooperantes, médicos, periodistas o civiles palestinos. Admiten que fueron asesinados por su Ejército, dicen que ha sido “un accidente” y que investigarán lo ocurrido. Olga Rodríguez reflexiona sobre ello .

. La reacción de Israel tras la muerte en Gaza de los siete cooperantes de la ONG del chef José Andrés ha sido diferente a la que han tenido en todas las ocasiones anteriores en las que han matado cooperantes, médicos, periodistas o civiles palestinos. que fueron asesinados por su Ejército, dicen que ha sido “un accidente” y que investigarán lo ocurrido. . Señor Incógnito Martínez . Resulta que la “navegación en modo incógnito” del navegador Chrome, que la gente usa para no dejar rastro de su paso por páginas personales en ordenadores del trabajo (por ponerte un ejemplo que no sea el que tú ya estás pensando) no es tan privado a ojos de Google . Una sentencia le obliga a borrar esos datos.

. Resulta que la “navegación en modo incógnito” del navegador Chrome, que la gente usa para no dejar rastro de su paso por páginas personales en ordenadores del trabajo (por ponerte un ejemplo que no sea el que tú ya estás pensando) . Una sentencia le obliga a borrar esos datos. Plasmas y plastas. Lleva días dando vueltas por Internet un vídeo de Pablo Motos, el presentador de El Hormiguero, promocionando una “máquina de plasma frío” que según su “doctora” posibilita la “regeneración celular”. Sería gracioso si no fuera una persona influyente en millones de familias. Hemos hablado con científicos que desmontan esta pseudociencia.

En el capítulo de hoy

El problema del problema . Estoy viendo ‘El problema de los tres cuerpos’, la serie de los creadores de Juego de Tronos que está inspirada en una trilogía china de ciencia ficción que me leí hace un tiempo. Se confirma que captar en una serie la complejidad teórica de los libros no es fácil. Y sin eso, la trama queda algo fría. Hay críticas para todos los gustos (al del NY Times le gusta) pero está por ver si funciona en audiencias.

. Estoy viendo ‘El problema de los tres cuerpos’, la serie de los creadores de Juego de Tronos que está inspirada en una trilogía china de ciencia ficción que me leí hace un tiempo. Se confirma que captar en una serie la complejidad teórica de los libros no es fácil. Y sin eso, la trama queda algo fría. Hay críticas para todos los gustos (al del NY Times le gusta) pero está por ver si funciona en audiencias. Intergeneracional . Un buen combo de entrevistas, con la excusa de una obra de teatro y de un libro. José Sacristán (86 años) nos cuenta que su padre militaba en la clandestinidad durante el franquismo “y por eso yo no puedo mirar hacia otro lado”. Sara Torres (33 años) nos habla del imperio de “la racionalidad patriarcal” en el que “nos da miedo sentir”.

. Un buen combo de entrevistas, con la excusa de una obra de teatro y de un libro. José Sacristán (86 años) nos cuenta que su padre militaba en la clandestinidad durante el franquismo “y por eso yo no puedo mirar hacia otro lado”. Sara Torres (33 años) nos habla del imperio de “la racionalidad patriarcal” en el que “nos da miedo sentir”. Traduciendo The Office. Ojalá los dobladores, traductores y guionistas compartieran más veces su trabajo así. Te dejo aquí un tuit (y sus respuestas) del encargado de traducir la mítica serie The Office, un absoluto calvario si piensas en la cantidad de códigos locales, memes y jergas que podía tener la versión original. Es la típica serie que es mejor ver en versión original, pero igualmente: los subtítulos deben tener sentido.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.