📩 BOLETÍN | Fiesta dentro, mascarilla fuera

A vacunarse, a ponerse mascarilla en la calle y a disfrutar de la fiesta. Si alguien es contacto de un positivo, no hace falta guardar cuarentena. Estamos vacunados, así que Feliz Navidad, que nos la merecemos. Ese es el mensaje que ha salido de la muy esperada reunión entre comunidades autónomas y Gobierno, convocada por Pedro Sánchez.

España va a hacer por ahora como que ómicron, que se propaga a un ritmo alarmante, no existe: afronta la sexta ola como si fuera una ola más del virus tal y como lo conocíamos, aunque con el optimismo de estar vacunados. “No estamos en marzo de 2020 ni en las Navidades de 2020”, ha dicho Sánchez.

El presidente llegaba al encuentro con unas recomendaciones de los técnicos del Ministerio de Sanidad que eran bastante más drásticas: límites de aforo, horas de cierre anticipadas e, incluso, parar la actividad en la restauración y el ocio nocturno. Es lo que están haciendo otros países europeos, pero nada de eso se ha aprobado, no sabemos si porque Moncloa ha dejado de creer en ese tipo de medidas, si porque ha sido imposible poner de acuerdo a los presidentes autonómicos o si porque se pretende que sean ellos los que se quemen aprobando restricciones más duras en los próximos días. Por si sirven de pista, dos detalles: Pedro Sánchez ha salido en público tras la reunión a defender las medidas con vehemencia, sin los lamentos de quien ha fracasado en una negociación. Y esta frase: “Cada comunidad, en el ámbito de sus competencias, puede tomar esas decisiones”, ha dicho al ser preguntado por la limitación de aforo en las reuniones o en los locales.

Mascarilla obligatoria

Lo de volver a imponer la obligatoriedad de la mascarilla en la calle es polémico. Sabemos que no es algo especialmente efectivo porque la mayoría de los contactos ocurren en interiores, que no se tocan, aunque sí se ha dicho siempre que su uso permanente nos sube psicológicamente la guardia frente al virus y nos hace más prudentes en general. La medida, sobre todo porque no está acompañada de casi nada más, está recibiendo muchas críticas tanto de expertos como de aliados parlamentarios del Gobierno. Y Vox va a sacarle petróleo al asunto: Abascal anuncia que no se la pondrá.

Mayores sin ventanilla

Los mayores lo están pasando mal para hacer papeleo sencillo como sacarse el pasaporte Covid, y no es el único caso donde la digitalización deja excluidos. En bancos o administraciones, donde antes había una persona ahora hay un cartel de “haga su trámite por Internet”.

Hoy en el podcast, escuchamos a varios mayores, como Pepi y Carlos, que nos cuentan las dificultades a las que se enfrentan en un mundo que ignora a quien no esté digitalizado.

Las operaciones del PP

Hoy llevamos entrevista a Francisco Igea, que acaba de ser destituido como vicepresidente de Castilla y León en la crisis de Gobierno provocada por el PP para adelantar elecciones. Ve a los intereses de Casado y a los juicios por corrupción como detonante de la operación.

Rajoy y Cospedal. No es que sean conclusiones desinteresadas, pero tampoco descabelladas: a propuesta del PSOE, el Congreso ha aprobado como deducción de la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen que Mariano Rajoy y Cospedal ordenaron utilizar a la Policía para tapar la corrupción en el PP.

The Wire. La Agencia Tributaria ha usado durante años un software obsoleto para las escuchas a narcos y defraudadores. Bravo.

Bitcoin es una moneda digital que democratiza la regulación de la riqueza, salvo porque un 25% de los bitcoins en realidad está en manos de apenas 10.000 multimillonarios. Una concentración de la riqueza 100 veces mayor que la del dinero real.

La reforma laboral, a punto. Anoche estuvieron negociando y esta mañana patronal y sindicatos han reunido a sus cúpulas para darle quizá el toque final y la luz verde definitiva. A ver si cantan el Gordo durante la mañana de hoy.

No sabía que en Países Bajos creen que su Santa Claus, Sinterklaas, viene de España. Concretamente de Alicante. Cada diciembre, un barco de vapor desembarca en las costas holandesas cargado de galletas que los ayudantes de Sinsterklass lanzan a la gente. Y ojo cómo llaman a los ‘pajes’: Pedritos, basados en la figura de 'Pedro el negro', probablemente un esclavo, que se lleva a los niños que se portan mal.

No conocía las historias sobre el origen de la lotería. En China, los juegos parecidos al bingo eran comunes en el siglo II antes de C. En la Antigua Roma, se daban premios al azar entre los invitados a una fiesta. Pero según leo en El Orden Mundial, las primeras referencias modernas en Europa son del slglo XV y el primer Estado en usar la lotería para recaudar impuestos fue Reino Unido en 1567.

No conocía la existencia de estos extraños collares como de plástico que han aparecido en playas italianas. Son ‘muros’ construidos con moco y arena por los ‘caracoles luna’ marinos, que depositan sus huevos en la cara interior y luego cavan en la arena para salirse del centro. Más imágenes en este hilo de Twitter.

