📩 BOLETÍN | Gestionar y votar

Entre la ley y la política

Dos de los proyectos más ambiciosos y más arriesgados aprobados por este Gobierno no acaban de encontrar su camino. Los dos implican una reforma del Código Penal para responder a demandas sociales y representar un nuevo clima político, pero en las guerras jurídicas de la letra pequeña se les está complicando.

Hablamos por un lado de la reforma de los delitos que pesan sobre los líderes independentistas catalanes. La eliminación de la sedición y la revisión de la malversación debían dar carpetazo judicial al procés y resetear la tensión política en Catalunya. De hecho, el Gobierno ya considera que ha hecho suficiente, o más bien mucho, por desjudicializar la política catalana. Pero las primeras interpretaciones jurídicas nos dejan pistas de que quizá el Tribunal Supremo pueda interpretar a su manera (contraria al Gobierno) la reforma. Lo veremos en los próximos días.

Por otro, sigue coleando la polémica sobre la ley que regula el consentimiento sexual. Moncloa ya dijo que iba a tener que modificar la ley ante el goteo de casos de condenados que se han beneficiado por una rebaja de condena. Y querían hacerlo pronto, porque esa cuenta va por más de 200 casos, que serán además munición electoral en campaña. El Ministerio de Igualdad insiste en que eso no se debe a un error de la ley sino a que los jueces la interpretan mal. Y no parece que Moncloa vaya a intervenir en la ley sin acuerdo con Unidas Podemos.

Gestionar pero no votar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, adjudicó un contrato de tres millones para una gran obra de una carretera a la empresa donde trabaja el hermano del concejal de Movilidad, que sí coordinó la adjudicación pero luego se abstuvo en la votación de su aprobación, se entiende que por sus vínculos con la empresa. Aquí te lo contamos.

De confluencia en confluencia. Podemos e Izquierda Unida están negociando ya candidaturas para mayo. Irán juntas en Madrid, en una lista diferente a la de Más Madrid, como la última vez. También van juntos en Catalunya (dentro de la lista de Ada Colau) y La Rioja. La novedad es que el acuerdo implica nuevas confluencias en Murcia, Cantabria o Navarra. Los resultados son clave para medir la fuerza de Podemos ante la llegada de Sumar.

Un podcast desde el aire

Mira esta foto que hice el otro día.

Me he metido en la cabina del piloto de un vuelo transatlántico para grabar desde ahí el capítulo del podcast de hoy. A 37.000 pies de altura, hablamos de cómo se pilota un avión y del miedo a volar. Toda una experiencia. No hace falta que te abroches el cinturón, pero ajústate bien los cascos para escuchar.

Por cierto, el avión me llevaba a Colombia, donde he dado clase en un curso de formación para editores y periodistas de varios países latinoamericanos. Me vuelvo con varias historias para el podcast. Os iré contando.

Que no se te pase

No levantan cabeza . Reino Unido se ha metido en otra crisis política, esta vez por la falta de ética financiera del actual presidente del Partido Conservador. Nadhim Zahawi ocultó varios millones de libras sin pagar impuestos cuando era ministro de Finanzas. El primer ministro, Rishi Sunak, ha forzado su dimisión.

. Reino Unido se ha metido en otra crisis política, esta vez por la falta de ética financiera del actual presidente del Partido Conservador. Nadhim Zahawi ocultó varios millones de libras sin pagar impuestos cuando era ministro de Finanzas. El primer ministro, Rishi Sunak, ha forzado su dimisión. Papers . No tengo mucha idea de cómo funciona el mundo editorial de las publicaciones científicas y quizá por eso de este reportaje me sorprende todo. Los investigadores científicos pagan para que las revistas revisen y publiquen sus textos. Las universidades españolas y el CSIC se van a gastar 170 millones de euros en cuatro años en esto.

. No tengo mucha idea de cómo funciona el mundo editorial de las publicaciones científicas y quizá por eso de este reportaje me sorprende todo. Los investigadores científicos pagan para que las revistas revisen y publiquen sus textos. Las universidades españolas y el CSIC se van a gastar 170 millones de euros en cuatro años en esto. Guapo, famoso, con dinero . El caso del futbolista Dani Alves vuelve a demostrarnos que no valen los estereotipos sobre la violencia sexual: en muchas ocasiones, el violador no tiene problemas para acceder al sexo. No va de eso. Por cierto, ha sido detenido un hombre por “tocamientos” durante la fiesta tras la ceremonia de los Premios Feroz del cine.

. El caso del futbolista Dani Alves vuelve a demostrarnos que no valen los estereotipos sobre la violencia sexual: en muchas ocasiones, el violador no tiene problemas para acceder al sexo. No va de eso. Por cierto, ha sido detenido un hombre por “tocamientos” durante la fiesta tras la ceremonia de los Premios Feroz del cine. Nueva entrega de 'El rincón de pensar’. Cada vez tiene más fans esta nueva sección de elDiario.es. Esta vez Neus Tomàs nos guía por reflexiones sobre la conciencia de clase.

Cosas que no sabía

No sabía que el cuerpo humano tiene un músculo y un tendón llamado “palmar largo” que ha desaparecido ya en el 14% de la población mundial por causas evolutivas. Ya no sirve de nada. Los cirujanos tiran mucho de él si tienen que hacer un injerto de tendón en otro sitio. No está muy claro para qué se usaba porque hay muchos simios que tampoco lo tienen ni por qué sigue ahí para la mayoría.

que el cuerpo humano tiene un músculo y un tendón llamado “palmar largo” que ha desaparecido ya en el 14% de la población mundial por causas evolutivas. Ya no sirve de nada. Los cirujanos tiran mucho de él si tienen que hacer un injerto de tendón en otro sitio. No está muy claro para qué se usaba porque hay muchos simios que tampoco lo tienen ni por qué sigue ahí para la mayoría. No sabía que Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, fue uno de los pioneros del culturismo en España. Lo llamó su “manía gimnástica” y la practicaba “ora añadiendo peso en las bolas, ora exagerando el número de las contracciones”, tal y como dejó escrito en sus memorias. Sus aparatos favoritos eran las anillas y el trapecio.

que Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, fue uno de los pioneros del culturismo en España. Lo llamó su “manía gimnástica” y la practicaba “ora añadiendo peso en las bolas, ora exagerando el número de las contracciones”, tal y como dejó escrito en sus memorias. Sus aparatos favoritos eran las anillas y el trapecio. No conocía el episodio histórico de la batalla de Bamber Bridge. Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, pero no entre nazis y aliados sino entre dos unidades de soldados americanos desplegadas en Irlanda. Unos formaban parte de un batallón segregado: eran todos negros. La otra era una unidad de policías militares, todos blancos, que intentó arrestar a varios soldados negros en un bar. La noche terminó con asalto al almacén de armas y fuego cruzado. La opinión pública británica se puso del lado de los soldados segregados.

