📩 BOLETÍN | La importancia de unos tanques

Hola.

Hoy estamos pendientes de lo que se vaya sabiendo del asesinato de un sacristán en una iglesia de Algeciras. La policía investiga el caso como un atentado de inspiración yihadista, aunque también pide prudencia hasta que se aclaren los detalles. El hombre detenido, de 25 años y sin antecedentes, había agredido a otro sacerdote unos minutos antes en otra iglesia cercana tras increpar a varias personas. Aquí tienes lo que sabemos.

Vamos con el resto.

Pedro y Yolanda

No solemos ver grandes discusiones en público entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Sí vemos que se distancian cuando uno cree que debe quedar claro que hay desacuerdo con el otro. Hemos visto crisis internas importantes por esta o aquella ley. Pero no podemos decir que haya un enfrentamiento entre el presidente y su vicepresidenta de coalición.

Eso no significa que cada uno no intente jugar sus cartas conforme se vaya confirmando que Díaz será rival de Sánchez en las elecciones generales. Hoy te contamos que Sánchez le ha pedido a Yolanda Díaz que trate de pactar una candidatura unitaria con Unidas Podemos y que no presente a Sumar por aquellas provincias donde su escaño no esté muy garantizado. Su argumento: el PSOE tendrá menos fuerza pero esos votos se perderán y al final las posibilidades de repetir la coalición serán más bajas. Aquí las claves y las sensaciones que hay en el entorno de Díaz.

Malversación . Se habló mucho de los defectos que tenía la ley del 'solo sí es sí'. No se habla tanto de que la reforma de la malversación que se hizo para beneficiar a los independentistas también parece tener dos agujeros: por uno se está colando la interpretación jurídica de que aunque no haya aumento de patrimonio personal, también es malversación agravada; por otro, la Fiscalía intenta que no se cuelen rebajas de condenas a políticos corruptos.

. Se habló mucho de los defectos que tenía la ley del 'solo sí es sí'. No se habla tanto de que la reforma de la malversación que se hizo para beneficiar a los independentistas también parece tener dos agujeros: por uno se está colando la interpretación jurídica de que aunque no haya aumento de patrimonio personal, también es malversación agravada; por otro, la Fiscalía intenta que no se cuelen rebajas de condenas a políticos corruptos. Policías al banquillo. 45 policías se sentarán en el banquillo por las cargas del 1-O en Barcelona. El juez habla de uso “desproporcionado” de la fuerza en 13 de los 27 colegios donde se votó por la independencia. Tendrán que enfrentarse a acusaciones por las lesiones de los heridos y no se descarta la consideración del delito de torturas. Merece la pena leer los argumentos del juez.

La importancia de unos tanques

Alemania dio el visto bueno para enviar sus tanques Leopard a Ucrania. Estados Unidos también mandará 31 carros de combate, de otro modelo. Varios países europeos, con la venia de los países fabricantes, seguirán el ejemplo. ¿Y España? La ministra de Defensa ha dicho que también, aunque antes necesitan “una puesta a punto”. Unidas Podemos lo critica y alerta de una escalada bélica imprevisible.

La guerra entra en una nueva fase, decimos. Pero, ¿por qué? ¿Este debate no lo habíamos tenido ya? ¿No habíamos enviado ya armamento de todo tipo a Ucrania? ¿Por qué ahora es tan importante la decisión específica sobre los tanques? Aquí algunas respuestas.

Espías o jubilados. ¿Te acuerdas de que en diciembre llegaron casi a la vez cartas con material explosivo a la embajada ucraniana en Madrid, a la embajada de EEUU y a Moncloa? El New York Times publicó hace un par de días que EEUU acusa a un grupo de espías rusos de haber promovido esa acción a través de la ultraderecha española. Muy preocupante. Pero ayer pasó otra cosa: la Policía ha detenido a un funcionario jubilado de 74 años como presunto autor de los envíos. A ver cómo sigue este asunto.

A la vuelta de tu esquina

Hoy en el podcast, varios compañeros de elDiario.es nos cuentan desde diferentes puntos de España un secreto oculto. O más bien olvidado. En 303 lugares, que hoy son campos de fútbol, fábricas, plazas, el franquismo instaló campos de concentración. Pregunta en tu familia, quizá recuerden.

Nosotros lo hemos hecho y este es el resultado:

Que no se te pase

Las últimas mascarillas . Será la semana que viene. O será la siguiente. Pero ya estamos ahí. Fernando Simón (¡cuánto tiempo sin escribir este nombre!) asegura que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el transporte público en unos días.

. Será la semana que viene. O será la siguiente. Pero ya estamos ahí. Fernando Simón (¡cuánto tiempo sin escribir este nombre!) asegura que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el transporte público en unos días. Pasividad . Los administradores de un foro de Internet han sido condenados por su “pasividad” al borrar datos personales y fotos de la víctima de la violación de ‘la manada’ publicadas en su web por un exmilitar, que también ha sido condenado por la publicación. Más detalles.

. Los administradores de un foro de Internet han sido condenados por su “pasividad” al borrar datos personales y fotos de la víctima de la violación de ‘la manada’ publicadas en su web por un exmilitar, que también ha sido condenado por la publicación. Más detalles. Txapote. Se ha hecho tristemente famoso un hombre que cuando entraba en directo en un programa de TVE para hablar de una multa de tráfico, empezó a insultar a Pedro Sánchez y a amenazar violentamente a los periodistas. Repitió consignas que no sé dónde habrá escuchado, como “Pedro Sánchez, genocida” o “que te vote Txapote”.

Cosas que no sabía

No sabía qué es un sensor ‘Lidar’, una especie de radar que en vez lanzar ondas de radio lo que emite es un láser infrarrojo. Ese láser rebota y vuelve al aparato, que se hace una idea de lo que tiene alrededor. ¿Para qué se usa? Por ejemplo para que la cámara de tu móvil pueda enfocar caras u objetos. Y también lo usan los coches sin conductor para no chocarse. Más aquí.

qué es un sensor ‘Lidar’, una especie de radar que en vez lanzar ondas de radio lo que emite es un láser infrarrojo. Ese láser rebota y vuelve al aparato, que se hace una idea de lo que tiene alrededor. ¿Para qué se usa? Por ejemplo para que la cámara de tu móvil pueda enfocar caras u objetos. Y también lo usan los coches sin conductor para no chocarse. Más aquí. No conocía el sistema de clasificación de los coches según su carrocería. Yo me quedaba en turismo, todoterreno y la moda intermedia del SUV. Pero hay todo un catálogo de modelos estándar en la industria: berlina, sedán, station wagon, ‘rubias’, coupé, hatchback… Aquí tienes unas cuantas.

el sistema de clasificación de los coches según su carrocería. Yo me quedaba en turismo, todoterreno y la moda intermedia del SUV. Pero hay todo un catálogo de modelos estándar en la industria: berlina, sedán, station wagon, ‘rubias’, coupé, hatchback… Aquí tienes unas cuantas. No sabía que hay una raza de caballo conocido como el “poni asturiano”. Es el asturcón, un caballo del que hay rastro histórico desde la Edad del Hierro en montes leoneses y asturianos desde la Antigüedad. Vivía en libertad, luego fue domesticado y casi desaparece por el avance de la industria.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.