📩 BOLETÍN | Un mes y una X

Botón rojo, botón azul

Israel duda. El gabinete de guerra de Netanyahu, que se constituyó para masacrar Gaza pero que ya sirve para lo que surja, se ha reunido dos días consecutivos sin llegar a concretar todavía cómo responderá al ataque aéreo con cientos de drones y misiles que Irán lanzó sobre territorio israelí durante el fin de semana. No es que funcionen como una asamblea y no lleguen a un consenso. Ahí manda Netanyahu. En realidad lo que están es ganando tiempo para negociar con Estados Unidos una represalia contra Irán que Washington acepte. Ahí es donde tiene pinta de estar la negociación porque EEUU, como Francia, Alemania o Reino Unido, dicen estar a tope con Israel pero saben perfectamente que una represalia contundente contra Irán puede ser incendiaria.

Hoy en el podcast, recapitulamos lo que ha ocurrido durante los últimos días y nos preguntamos quién puede estar interesado en una gran guerra en Oriente Medio.

Un mes y una X

En elDiario.es llevamos ya un mes y cuatro días publicando a diario detalles nuevos sobre el caso de pelotazo y fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, sus implicaciones patrimoniales para la pareja y su conexión empresarial con la sanidad privada. Pero hay un detalle que no tenemos, que no hemos conseguido averiguar (todavía): ¿cuál fue el destino final de las mascarillas por cuya venta se embolsó dos millones de euros Alberto González Amador? Sabemos que hubo una empresa que vendía, sabemos que el novio de Ayuso intermediaba, sabemos que había otra empresa que compraba, y sabemos que esa empresa estaba dirigida por el directivo de Quirón que aparece en todas las salsas. Pero después de eso, no sabemos quién fue el último pagador ni para qué se usaron las mascarillas.

Mientras lo averiguamos, la vida sigue. Las elecciones se acercan, EH Bildu sigue liderando las encuestas vascas, el PP y Vox se disputan el voto de Ciudadanos en las elecciones catalanas y Esperanza Aguirre dice que la culpa de la Guerra Civil de 1936 es del PSOE. El ambiente general, según nuestra encuesta para toda España, es este:







Que no se te pase

Tu casero y tú . España se divide entre la “generación inquilina” y la “generación de caseros”. Los primeros, más jóvenes pero ya no tanto, invierten mucha parte de su sueldo en pagarle a los segundos. Si los ingresos brutos de los inquilinos suelen estar entre los 19.000 y los 26.000 euros anuales, los caseros suelen estar por encima de 50.000 euros. Aquí los datos .

. España se divide entre la “generación inquilina” y la “generación de caseros”. Los primeros, más jóvenes pero ya no tanto, invierten mucha parte de su sueldo en pagarle a los segundos. Si los ingresos brutos de los inquilinos suelen estar entre los 19.000 y los 26.000 euros anuales, los caseros suelen estar por encima de 50.000 euros. . Los 17 talones de España . Hace justo un año, Antonio Martínez Ron se estrenaba en elDiario.es con una historia sobre una de las grandes desigualdades de nuestro sistema sanitario nada más nacer: la prueba del talón, que cambia según la comunidad autónoma, con consecuencias importante en la salud de los bebés. El Gobierno acaba de anunciar medidas .

. Hace justo un año, Antonio Martínez Ron se estrenaba en elDiario.es sobre una de las grandes desigualdades de nuestro sistema sanitario nada más nacer: la prueba del talón, que cambia según la comunidad autónoma, con consecuencias importante en la salud de los bebés. El Gobierno . A ellos también les pasa. La portavoz de Vox en Balears y su mano derecha dimiten de sus cargos tras meses de tensión con la dirección nacional. Anuncian un nuevo partido: ‘Avanza en libertad’.

Todo es política

El ‘cómo llegar’ es política. Lo comentamos hace unas semanas en un podcast sobre la Plaza de España de Sevilla y ahora se ha confirmado: en Barcelona, el Ayuntamiento ha pedido a Google Maps que elimine una de sus líneas de autobús. ¿Razón? Los vecinos no pueden montarse porque siempre va lleno de turistas que buscan en Google “cómo ir al Park Güell”.

es política. Lo comentamos hace unas semanas en un podcast sobre la Plaza de España de Sevilla y ahora se ha confirmado: en Barcelona, el Ayuntamiento ha pedido a Google Maps que elimine una de sus líneas de autobús. ¿Razón? Los vecinos no pueden montarse porque siempre va lleno de turistas que buscan en Google “cómo ir al Park Güell”. Una frase en el fútbol es política. La escena es la siguiente: un jugador del Barça, un chaval joven llamado Lamine Yamal, hace virguerías con la pelota durante el calentamiento de un partido de fútbol. “Qué calidad, qué toquecitos”, dice la presentadora. “Ojo, que si no le va bien, termina en un semáforo”, dijo uno de los comentaristas (y entrenador), el ‘Mono’ Burgos, entre risas. El Barça y la UEFA interpretaron la frase como “discriminatoria”. Cuando terminó el partido, Burgos pidió disculpas. Le han despedido.

es política. La escena es la siguiente: un jugador del Barça, un chaval joven llamado Lamine Yamal, hace virguerías con la pelota durante el calentamiento de un partido de fútbol. “Qué calidad, qué toquecitos”, dice la presentadora. “Ojo, que si no le va bien, termina en un semáforo”, dijo uno de los comentaristas (y entrenador), el ‘Mono’ Burgos, entre risas. El Barça y la UEFA interpretaron la frase como “discriminatoria”. Cuando terminó el partido, Burgos pidió disculpas. Le han despedido. El suicidio es política. Los periodistas hemos pasado de no hablar nunca de suicidios (porque en teoría eso iba a provocar más suicidios) a escuchar la nueva doctrina de los expertos: fomentar el debate público sobre los problemas de salud mental (y sociales, también) que pueden derivar en pensamientos suicidas. Aquí un repaso de cómo sucedió ese cambio.

