📩 BOLETÍN | No entiendo

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

No entiendo

Me ha cogido con el pie cambiado. No me lo esperaba, será que me faltaba contexto. Este jueves se ha producido una manifestación independentista en Barcelona de la que Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha tenido que irse entre abucheos. Un grupo numeroso de gente le gritaba “traidor, te queremos en prisión”. Junqueras ha estado más de tres años en la cárcel. No lo acabo de entender, pero para eso está Neus Tomàs, que lo explica: “El independentismo existe porque los independentistas no han desaparecido. Ahora bien, no hay una estrategia común ni entre los partidos ni entre las entidades y los sectores radicalizados han ganado protagonismo”. Para esos sectores, las negociaciones para modificar los delitos que pesan sobre los líderes del independentismo son una trampa para dar por finalizado el procés.

La manifestación era en realidad contra la celebración en Barcelona de la cumbre hispanofrancesa, con la presencia de Macron y Pedro Sánchez para sellar una alianza estratégica. El presidente francés, que no es precisamente un rojo peligroso, ha advertido del riesgo de “normalización” de la extrema derecha: “No se puede transigir”.

Transigiendo. Mientras tanto, la Junta de Castilla y León sigue sin responder por escrito a Moncloa sobre cuáles son exactamente sus planes sobre el aborto tras los anuncios de su vicepresidente, de Vox, luego desautorizados pero no tanto.

El PSOE y Marruecos

¿Qué debe sentir un diputado que ha crecido políticamente en un partido que se proclama defensor de los derechos humanos cuando se ve votando en contra de criticar vulneraciones evidentes por parte de una dictadura cercana? Porque es lo que han hecho los eurodiputados del PSOE: el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución crítica con el régimen marroquí, con 356 votos a favor, 32 en contra y 42 abstenciones. Entre esos 32 votos en contra están los del PSOE, que se han desmarcado del resto de socialdemócratas europeos. ¿La razón? No molestar a Mohamed VI.

Ignacio Escolar es hoy muy contundente: “¿De verdad no hay margen para una política exterior distinta? ¿Ni siquiera el día en que Europa le dice a Marruecos que ya basta?”.

Desarraigo

Muchos jóvenes que se fueron de España por necesidad o en busca de nuevos estímulos profesionales empiezan a sentir un cierto peso. ¿Me quedaré a vivir aquí para siempre? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Debería volver?

Hoy en el podcast, nos basamos en notas de WhatsApp que nos han mandado oyentes para hablar sobre el desarraigo.

Que no se te pase

Nabucco . Plácido Domingo sorteó el veto del Ministerio para actuar en teatros públicos gracias a empresas y fundaciones. El tenor recibió alrededor de 100.000 euros en el Palau de les Arts de Valencia cuando ya se conocían los testimonios de acoso en Estados Unidos.

. Plácido Domingo sorteó el veto del Ministerio para actuar en teatros públicos gracias a empresas y fundaciones. El tenor recibió alrededor de 100.000 euros en el Palau de les Arts de Valencia cuando ya se conocían los testimonios de acoso en Estados Unidos. Bye, Jacinda . Hay pocos jefes de Gobiernos de países digamos que secundarios que consigan llamar la atención e incluso generar simpatías internacionales. Jacinda Ardern lo había conseguido. Su dimisión merece un perfil de despedida.

. Hay pocos jefes de Gobiernos de países digamos que secundarios que consigan llamar la atención e incluso generar simpatías internacionales. Jacinda Ardern lo había conseguido. Su dimisión merece un perfil de despedida. Ojo a la tiña . Sí. Los dermatólogos lanzan una advertencia: hay un aumento de infecciones en la cabeza por el uso de maquinilla eléctrica para cortes de pelo rasurados o degradados en adolescentes.

. Sí. Los dermatólogos lanzan una advertencia: hay un aumento de infecciones en la cabeza por el uso de maquinilla eléctrica para cortes de pelo rasurados o degradados en adolescentes. ¿De quién es la Inteligencia Artificial? Los avances de los bots de conversación y de generación gráfica son apabullantes. Es hora de preguntarse de dónde salen, a quién sirven. ChatGPT era un laboratorio “sin ánimo de lucro” y ha derivado en empresa privada valorada en miles de millones de euros.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué ciudad salen hoy miles de niños tocando tambores y barriles?

Rosa - ¿Qué actriz italiana ha fallecido esta semana a los 95 años?

Amarillo - ¿En qué año presentó el PP el recurso contra la ley del aborto que el Tribunal Constitucional estudiará la próxima semana?

Marrón - ¿Cómo se llama el nuevo portavoz del PP rescatado por Feijóo para remarcar su perfil moderado?

Verde - ¿Con qué se ha formado una ‘isla’ de fango en mitad del Guadalquivir a su paso por Córdoba?

Naranja - ¿De qué aclamado videojuego se acaba de estrenar una serie adaptada en HBO?

-------------

Hasta aquí llegamos por hoy. Nos leemos el lunes.

Un abrazo,

Juanlu.