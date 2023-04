📩 BOLETÍN | No es lo que estás pensando

Hola.

No es lo que estás pensando

No sé si le habíamos dado un suspense a la cosa que en realidad no tenía, pero la junta de accionistas de Ferrovial ha aprobado con nada menos que un 93% el traslado de la sede fiscal de la empresa a Países Bajos. Los pequeños y grandes propietarios de la constructora no entienden de lealtades patrióticas, ni de la fortuna amasada con fondos públicos, ni de justicia fiscal o generación de riqueza local. Aunque niegan que por mudar su sede fiscal fuera de España vayan a pagar menos impuestos en España (sic), por lo que sea han decidido que les conviene irse. El presidente de la empresa, Rafael del Pino, intenta convencernos de que en su corazón Ferrovial será siempre española. Quizá sea por otro detalle: ha nombrado a su hijo al frente de Ferrovial en España, que desde ahora será una sede de la matriz holandesa.

. Te hemos ido contando las diferentes ramificaciones que tenía la relación de Ferrovial con un diputado cántabro del PP, que gestionó pelotazos públicos millonarios para la constructora mientras sus hijos entraban a trabajar en ella. Hoy tenemos otro detalle: contrató a una ex alto cargo de Esperanza Aguirre y José María Aznar para justificar el blindaje contractual para Ferrovial. Y más familia. Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio hacen lo que pueden para zafarse con una falsedad y una media verdad de las informaciones de elDiario.es sobre cómo Hacienda les ha detectado al menos dos fraudes fiscales.

El baile de hoy

Probablemente casi todos los días hasta las elecciones de mayo te vaya trayendo movimientos, piruetas, pisotones y armonías que no paran cuando llega el momento de confeccionar candidaturas. El detalle de hoy viene de un feudo histórico de la izquierda en Madrid, Rivas Vaciamadrid, donde Podemos ha decidido salirse del acuerdo al que había se había llegado a nivel local para ir juntos a las elecciones con IU, Más Madrid y Equo. Rivas es el municipio más grande de Madrid donde gobierna la izquierda, en este caso un alcalde de IU. Podemos dice que se sale del acuerdo porque Más Madrid no ha querido llegar a un pacto para hacer lo mismo en el resto de la comunidad.

Carla Simón, la directora de cine, la que nos encandiló a todos con ‘Verano 1933’ primero y ‘Alcarràs’ después, se presenta como candidata electoral en su pueblo. En la lista de Junts, derecha tradicional heredera de Convergència, lo que ha sorprendido a muchos. Ella dice que es de izquierdas, pero que en su pueblo confía en el candidato de Junts.

Republicanos de derechas

Es 14 de abril, día de la II República en España, fecha que es en parte una conmemoración contra la dictadura y sus víctimas, en parte un ejercicio de memoria democrática y en parte una crítica a la monarquía. Pero es una fecha que solo parece apelar a la izquierda. ¿Y la derecha? Hay republicanos de derechas en Francia, hay republicanos de derechas en EEUU, también en Italia, en Grecia, en Portugal… ¿Qué pasa en España? Hoy en el podcast intentamos responder.

Que no se te pase

Más marea . El conflicto de la sanidad pública se reaviva con convocatorias de protestas en siete comunidades. Habrá huelgas en las próximas semanas.

. El conflicto de la sanidad pública se reaviva con convocatorias de protestas en siete comunidades. Habrá huelgas en las próximas semanas. ChatGPT . España abre una investigación contra ChatGPT por posibles violaciones de privacidad. La Agencia Española de Protección de Datos lanza una investigación de oficio sobre la inteligencia artificial de OpenAI tras su bloqueo en Italia. El debate se extiende por Europa.

. España abre una investigación contra ChatGPT por posibles violaciones de privacidad. La Agencia Española de Protección de Datos lanza una investigación de oficio sobre la inteligencia artificial de OpenAI tras su bloqueo en Italia. El debate se extiende por Europa. Guardia Nacional. El FBI ha detenido a un miembro de la Guardia Nacional en EEUU, de 21 años, como presunto filtrador de documentos secretos sobre la guerra de Ucrania. Según los investigadores, no lo hizo movido por ninguna ideología sino para impresionar en el foro de Internet donde se movía.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Entre qué tres provincias está Doñana?

Rosa - ¿Qué nombre tiene desde esta semana la plataforma anteriormente conocida como HBO?

Amarillo - ¿En qué año se instauró la II República en España?

Marrón - ¿Quién será la candidata del PSOE en Madrid en las elecciones municipales?

Verde - ¿Hacia qué planeta viajará la sonda que lanzará hoy la Agencia Espacial Europea?

Naranja - ¿Qué golfista nacido en Bizkaia se ha convertido en el número 1 del mundo?

