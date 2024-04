📩 BOLETÍN | El orden de los factores

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

El orden de los factores

Sumar está terminando de definir su lista de candidatos para las elecciones europeas de junio. La negociación es complicada porque en Sumar el orden sí altera el producto, como en cualquier coalición. El número 1 está reservado para Estrella Galán, una independiente fichada por Yolanda Díaz. El 2 se acaba de adjudicar a los comuns y el candidato será Jaume Asens. El 3 será para Compromís, lo que ha generado malestar en Izquierda Unida, relegada a la cuarta posición, la última que se considera con cierta certeza de obtener escaño. También cede protagonismo esta vez Más Madrid. Como a mí me gustan las quinielas, al saber esto he pensado que quizá una posición tan destacada de Compromís solo puede tener un nombre: Mónica Oltra. Pero hace tiempo que en la izquierda las cosas no caen por su propio peso. También pensé en su día que Ada Colau sería ministra y, si no, número 1 para las europeas. Y tampoco. El 27 de abril, Compromís designará a alguien para ese hueco.

Los analistas coinciden estos días: Sumar necesita algo más para consolidarse como un proyecto ilusionante, sobre todo porque sus resultados en Euskadi y Catalunya no van a ser precisamente un revulsivo. A nivel nacional, según una nueva encuesta del CIS, si se celebraran elecciones generales, esta pinta tendría la cosa. El PSOE se acerca al PP y Vox vuelve a superar a Sumar.

La salud

Este año, el que viene y el siguiente se van a jubilar 40.000 sanitarios de nuestro sistema público de salud. La profesión ha envejecido y la pandemia ha terminado de quemar a muchos de los que se planteaban posponer la jubilación. El 45% de los médicos de Atención Primaria son mayores de 55 años. La precariedad de los que se van incorporando no ayuda. El 42% del personal del Sistema Nacional de Salud tiene contratos de interinos o sustitutos. El resultado de todo esto es, además, un peor servicio. Más detalles.

Hay un mecanismo en las administraciones para dar cobertura a pagos indebidos, facturas que no están amparadas por ningún contrato o que se traspapelaron por error. Es una manera de legalizar irregularidades, poner parches. Abusar de ellos es sospechoso. Y la Comunidad de Madrid abusa, más que ninguna otra, especialmente para pagar a proveedores de sanidad privada. Principal receptor: el Grupo Quirón.

Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid realizará una inspección en casa de Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso para determinar si efectivamente hicieron obras ilegales para conectar su piso con el ático, registrado a nombre de una sociedad de un empresario hostelero. O eso ha prometido un concejal. Que tenga cuidado.

La derecha española, especialmente la madrileña, es fan de Javier Milei, el presidente ultraliberal de Argentina. Hoy en el podcast, tenemos un ejemplo práctico de lo que supone su modelo. Porque resulta que en Argentina se acaba de desatar una epidemia de dengue, una enfermedad tropical que se transmite por picaduras de mosquito. Más de 160 muertos y 200.000 casos desde el verano. ¿Y qué hace Milei? Ser coherente: se niega a hacer una campaña de vacunación gratis. Quien quiera protegerse, que se la pague. O que se ponga manga larga. Literal.

Que no se te pase

Se desmorona . El presidente del Poder Judicial en funciones dice que dimitirá este verano ante la falta de acuerdo para renovar la institución. “No me gusta ser juguete de algo que no controlo”, dijo hace poco. Esto no desbloquea nada. El anterior presidente dimitió por lo mismo. Es el PP el que sigue escondiendo la llave .

. El presidente del Poder Judicial en funciones dice que ante la falta de acuerdo para renovar la institución. “No me gusta ser juguete de algo que no controlo”, dijo hace poco. Esto no desbloquea nada. El anterior presidente dimitió por lo mismo. Es el PP el que . Vivienda . Pedro Sánchez y la ministra Isabel Rodríguez han celebrado en Moncloa una especie de reunión-cumbre sobre vivienda con la patronal de constructoras, inmobilarias, cooperativas, arquitectos, bancos y sindicatos. No estaba la PAH ni el Sindicato de Inquilinos. La ministra ha anunciado beneficios fiscales para empresas y propietarios que pongan pisos en alquiler social. “Hay negocio”, ha dicho la ministra.

. Pedro Sánchez y la ministra Isabel Rodríguez han celebrado en Moncloa una especie de con la patronal de constructoras, inmobilarias, cooperativas, arquitectos, bancos y sindicatos. No estaba la PAH ni el Sindicato de Inquilinos. La ministra ha anunciado beneficios fiscales para empresas y propietarios que pongan pisos en alquiler social. “Hay negocio”, ha dicho la ministra. Suiza, qué hermosa eres . Otros dos imputados por la Audiencia Nacional en el caso Tsunami, que intenta vincular independentismo y terrorismo, se han ido a Suiza . Hay 10 imputados en la causa y la mitad están ya al amparo de un país que se niega a colaborar por el “ carácter político ” del caso.

. Otros dos imputados por la Audiencia Nacional en el caso Tsunami, que intenta vincular independentismo y terrorismo, . Hay 10 imputados en la causa y la mitad están ya al amparo de un país que se niega a colaborar por el “ ” del caso. El cuerpo de Prozac, amén. En el mundo de la psiquiatría existe un gran manual que consultan especialistas de todo el mundo. La biblia de la profesión. Un estudio internacional ha desvelado que al menos 1 de cada 3 autores que participan en ese manual de trastornos mentales ha recibido pagos de las grandes farmacéuticas. Ese sesgo produce sobremedicalización y exageración en los diagnósticos.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Con la incorporación de la edición de La Rioja, qué comunidad autónoma queda sin una redacción local de elDiario.es?

Rosa - ¿Con quién se comunica una científica china en 1966 en el libro y la serie El problema de los 3 cuerpos?

Amarillo - ¿Cuál de estos cargos fue ejercido por Eduardo Zaplana: portavoz del Gobierno, ministro de Trabajo, alcalde de Benidorm?

Marrón - ¿Quién es el candidato de EH Bildu en las elecciones del 21 de abril en Euskadi?

Verde - ¿Qué partícula descubrió el físico recientemente fallecido Peter Higgs?

Naranja - ¿Ha fichado David Broncano por TVE?

-------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.