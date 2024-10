Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Posiciones

La tensión bélica sigue aumentando en Oriente Medio y cada cual elige su posición en el conflicto. Estados Unidos, que lleva un año arrastrando los pies con Israel, se ha apresurado a acusar a Irán de “avivar las llamas de la guerra”. No lo ha hecho en una rueda de prensa o un tuit, lo ha hecho dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde Europa, más doble rasero: la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, ha sido todo lo contundente contra Irán que no ha querido ser con Israel en un año. Y si alguien se sale de ahí, castigo: Israel ha declarado ‘persona non grata’ al secretario general de la ONU (le prohíbe la entrada en el país) porque no le ha gustado que en vez de criticar solo a Irán haya lamentado la cascada de violencia en la región, “escalada tras escalada”. España, que anda evacuando nacionales de Líbano, ha llamado al jefe de gobierno libanés para expresar su solidaridad.

Mientras el mundo occidental critica a Irán y espera sentado a que Israel decida responder, el Ejército de Netanyahu refuerza su invasión terrestre de Líbano, la otra pata de la operación. Los enfrentamientos contra la milicia de Hizbulá han dejado ya los primeros soldados israelíes muertos. En un país del tamaño de Asturias, hay más de un millón de personas que han tenido que dejar sus casas por miedo a los bombardeos.

Hoy en el podcast, intentamos poner orden geopolítico a lo que estamos viendo. Seguimos el hilo que pasa por Gaza, Líbano, Irán, Siria, Yemen… el hilo con el que Israel se está haciendo su traje de guerra.

Realidades alternativas

¿Y si se prohibiera el tabaco? Nueva Zelanda y Reino Unido ya lo han hecho, parcialmente. Los niños y niñas nacidos a partir de determinada fecha no podrán fumar cuando lleguen a la edad adulta. Fumar será cosa de viejos. Un estudio dirigido por investigadores contra el cáncer calcula que si se prohibiera de por vida el consumo de tabaco entre los jóvenes que ahora tienen entre 14 y 18 años se evitarían en todo el mundo 1,2 millones de muertes por cáncer de pulmón en esa generación.

Bienestar infantil. Otro precio demasiado alto que pagamos es el de la violencia sexual en la infancia. Ayer participé en la presentación de un informe de Educo que hace un cálculo ambicioso: reparar los daños de la violencia sexual contra menores en España, tanto el que se detecta como el que pasa desapercibido, cuesta más de 4.000 millones de euros al año.

Otra realidad a la que deberías buscar alternativa es la del cambio climático, que ya condiciona cosas tan férreas como las mismas fronteras de países históricos. Suiza acaba de redibujar sus límites con Italia por la desaparición de los glaciares alpinos.

Que no se te pase

Frente a los violentos . El Atlético de Madrid ha sido sancionado con el cierre parcial, de tres partidos y de una zona concreta de la grada, por el lanzamiento de objetos durante el partido contra el Real Madrid del domingo. Detalles .

. El Atlético de Madrid ha sido sancionado con el cierre parcial, de tres partidos y de una zona concreta de la grada, por el lanzamiento de objetos durante el partido contra el Real Madrid del domingo. . Vivienda . El PP ha presentado su plan para políticas de vivienda . Propone eliminar los topes a los precios del alquiler. Además incluye una rebaja de la protección contra los desahucios para las familias vulnerables.

. El PP ha presentado . Propone eliminar los topes a los precios del alquiler. Además incluye una rebaja de la protección contra los desahucios para las familias vulnerables. Inteligencia. La inteligencia artificial sigue permitiendo a la ciencia comprender mejor cómo funciona la inteligencia humana. El último hito: el mapeo de 140.000 neuronas y más de 50 millones de conexiones en el cerebro de las moscas. Detalles.

Cosas que no sabía

No sabía que los historiadores no acaban de descifrar la concepción de la sexualidad que se tenía en la Edad Media. ¿Qué hacen por ejemplo esculpidos sobre la piedra de iglesias románicas figuras de monjes luciendo un falo gigante, orgías o mujeres mostrando la vulva? Son imágenes que no acaban de cuadrar con la idea de una sociedad medieval subyugada a la moral católica. La historiadora Isabel Mellén intenta encontrar un respuesta.

que los historiadores no acaban de descifrar la concepción de la sexualidad que se tenía en la Edad Media. ¿Qué hacen por ejemplo esculpidos sobre la piedra de iglesias románicas figuras de monjes luciendo un falo gigante, orgías o mujeres mostrando la vulva? Son imágenes que no acaban de cuadrar con la idea de una sociedad medieval subyugada a la moral católica. La historiadora Isabel Mellén intenta encontrar un respuesta. No sabía que la tradición de tirar tomates a los actores por una mala actuación en el teatro tiene más de mito que de costumbre popular. El uso del lanzamiento de comida como protesta política sí está documentado desde el Imperio Romano, pero el tomate era un producto de una América aún por descubrir en Europa. No es hasta el siglo XIX cuando los dramaturgos, en Londres, empiezan a lidiar puntualmente con la ira de las zonas populares del teatro cuando una obra era demasiado seria. Tiraban huevos podridos, verdura, y también tomates. Aquí más.

que la tradición de tirar tomates a los actores por una mala actuación en el teatro tiene más de mito que de costumbre popular. El uso del lanzamiento de comida como protesta política sí está documentado desde el Imperio Romano, pero el tomate era un producto de una América aún por descubrir en Europa. No es hasta el siglo XIX cuando los dramaturgos, en Londres, empiezan a lidiar puntualmente con la ira de las zonas populares del teatro cuando una obra era demasiado seria. Tiraban huevos podridos, verdura, y también tomates. Aquí más. No sabía que la primera central eléctrica generada con carbón se construyó hace 140 años en Londres. Esto es 1882, tres años después de la invención de la bombilla. Se llamaba Edison Electric Light Station y fue inaugurada por Edison en persona. Siglo y medio después, Reino Unido ha cerrado su última central de carbón. Casi la mitad de su electricidad depende ya de renovables.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.