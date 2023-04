📩 BOLETÍN | Rutina o Pascua

Hola.

Después de una Semana Santa más de procesiones llenas e Iglesias vacías, retomemos la rutina. Agarra un café y vamos al lío.

Rutina o Pascua

Lo que pasa es que casi lo primero que nos encontramos en la rutina, en la vuelta al cole, es también un intento constante de mezclar Iglesia y Estado. Las comunidades autónomas se gastan al menos 200 millones de euros en profesores de religión. O eso calculamos nosotros, porque son datos que hemos conseguido a pesar de que hay 7 comunidades que no nos quieren decir cuánto gastan en adoctrinamiento católico en escuelas públicas y concertadas. Aquí tienes lo que hemos conseguido.







Píldora . Dirás que estas cosas no son tan importantes… Que, total, ya no vamos a volver al pasado. Bueno, hay un futuro llamado EEUU que ahí está: dos decisiones judiciales han dejado en suspenso el uso de la píldora abortiva en todo el país.

. Dirás que estas cosas no son tan importantes… Que, total, ya no vamos a volver al pasado. Bueno, hay un futuro llamado EEUU que ahí está: dos decisiones judiciales han dejado en suspenso el uso de la píldora abortiva en todo el país. Opus Dei. Entrevistamos a un hombre de 45 años que sufrió abusos cuando tenía 11 por parte de un numerario del Opus Dei y hace en elDiario.es la primera denuncia de este tipo contra la Obra en Argentina. Durante años ha escuchado cómo nadie le niega lo que ocurrió, pero todo el mundo quiere ocultarlo.

Rebobinamos

No estaría mal que la Iglesia, dueña de un opaco emporio inmobiliario, se implicara un poco más en el problema del que hablamos hoy en el podcast: el aumento de personas que duermen en la calle en España. Vamos a escuchar tres historias que nos ayudan a entender, más allá de la empatía y la solidaridad, que el fenómeno tiene una solución: garantizar el derecho a la vivienda.

El siguiente paso

Yolanda Díaz ya ha presentado Sumar, Podemos por ahora no se suma y ya están todas las cartas encima de la mesa. La siguiente fase será ver cómo se reparten los amigos en la campaña electoral hasta el 28 de mayo. Yolanda Díaz quiere participar en esas campañas allí donde la izquierda esté más unida, para no erosionar su imagen de persona de consenso. Pero en muchos territorios las fuerzas que apoyan a Sumar y Podemos se presentan por separado. Es más, en dos territorios tan fundamentales como Madrid y Valencia, fuerzas que sí están en Sumar para las generales, como Izquierda Unida, se presentan con Podemos, aparte de la lista por ejemplo de Más Madrid. ¿Se puede permitir la vicepresidenta no dar ningún mitin en lugares tan importantes? Aquí las cábalas.

Y Feijóo también prepara su estrategia de campaña, que pasa por construir pisos, bajar impuestos y apelar a los autónomos. En un documento con las líneas generales de su programa para las municipales y autonómicas, se vislumbra algo más: Feijóo quiere promocionar su figura alejado de polémicas ideológicas o asuntos espinosos como el aborto.

Que no se te pase

Israel ha atacado el sur de Siria, con artillería y por aire, tras el lanzamiento horas antes de dos tandas de seis cohetes hacia su territorio (solo uno impactó en una zona despoblada). También ha desplegado tropas militares en las calles de Tel Aviv tras el atropello de un turista por parte de un ciudadano árabe. Más información.

ha atacado el sur de Siria, con artillería y por aire, tras el lanzamiento horas antes de dos tandas de seis cohetes hacia su territorio (solo uno impactó en una zona despoblada). También ha desplegado tropas militares en las calles de Tel Aviv tras el atropello de un turista por parte de un ciudadano árabe. Más información. ¿Por qué? ¿Por qué España aguanta bien económicamente la crisis de inflación? Analizamos las claves: la reforma laboral, el Plan de Recuperación, el abaratamiento de la energía, las medidas de choque, la protección de los pensionistas y la subida del SMI.

¿Por qué España aguanta bien económicamente la crisis de inflación? Analizamos las claves: la reforma laboral, el Plan de Recuperación, el abaratamiento de la energía, las medidas de choque, la protección de los pensionistas y la subida del SMI. Declaración de la Renta. Mañana mismo empiezan los plazos de cada año para ir presentando la declaración de Hacienda. Como ha habido varias reformas de impuestos en los últimos meses, hemos preparado una guía para veas lo que te afecta y lo que no.

Cosas que no sabía

No conocía la historia de Juan de Pareja, el pintor esclavizado por Diego de Velázquez. El afamado artista sevillano tuvo durante 20 años la ayuda de un pintor esclavo. Era negro, malagueño, hijo de una mujer africana también esclavizada. Pareja es protagonista de una exposición en Nueva York, donde nadie duda de que la historia debe ser revisada para explicar cómo se construyó el éxito de los artistas más adorados.

la historia de Juan de Pareja, el pintor esclavizado por Diego de Velázquez. El afamado artista sevillano tuvo durante 20 años la ayuda de un pintor esclavo. Era negro, malagueño, hijo de una mujer africana también esclavizada. Pareja es protagonista de una exposición en Nueva York, donde nadie duda de que la historia debe ser revisada para explicar cómo se construyó el éxito de los artistas más adorados. No sabía que el mítico ritmo de batería con el que arranca la canción más conocida de Nirvana, Smells like teen spirit, está copiado de una canción disco de los 80. El batería de Nirvana (David Grohl, luego vocalista de los Foo Figthers) lo confesó para intentar explicar cómo la música siempre es copiar a otros y por eso nadie, tampoco él, debe ser demasiado mitificado como músico.

que el mítico ritmo de batería con el que arranca la canción más conocida de Nirvana, Smells like teen spirit, está copiado de una canción disco de los 80. El batería de Nirvana (David Grohl, luego vocalista de los Foo Figthers) lo confesó para intentar explicar cómo la música siempre es copiar a otros y por eso nadie, tampoco él, debe ser demasiado mitificado como músico. No conocía la historia del nombre del Monte Everest ni que era tan buen ejemplo de la endogamia y la osadía del ser humano en general y del colonialismo en particular. Resulta que Everest era el nombre de un alto cargo de la sociedad de geógrafos británicos en India. George Everest no tenía ninguna relación con el lugar. En Nepal ya tenían un nombre, Sagarmatha (La frente del cielo), que nadie recordaría. Era 1857 y aún no habíamos aprendido nada desde Américo Vespucio.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.