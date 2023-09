📩 BOLETÍN | Tamayazo o barbarie

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Tamayazo o barbarie

A Alberto Núñez Feijóo le sobra septiembre. Sabe que no va a ganar la investidura y ya lo admite ante la dirección del PP: “No tengo muchas esperanzas, pero es mi obligación intentarlo”. La única salida que le queda a la derecha es intentar romper al PSOE en dos para que un pequeño grupo de diputados socialistas vote a Feijóo en protesta por una posible ley de amnistía. Un tamayazo como mal menor ante la “barbarie independentista”.

Decía un amigo mío que no hay nadie más peligroso que quien no tiene nada que perder y, aunque a mí me parece muy imposible que salga adelante, la operación ya ha empezado. La derecha es experta en rebuscar en antiguos dirigentes socialistas hasta que encuentran uno lo suficientemente resentido o falto de casito para primero pasearlo por sus entrevistas y tertulias y luego elevarlo a la categoría de ‘histórico del PSOE’. Como a Corcuera o a Leguina ya les tenemos muy calados, van buscando otros que refuercen la idea de que Pedro Sánchez no representa ni a su propio partido. El nuevo fichaje es Tomás Gómez, que fue un joven prometedor como alcalde de Parla pero un líder ninguneado la derecha y cesado por Pedro Sánchez cuando estuvo al frente del PSOE de Madrid. Ahora se la devuelve en la COPE, para jolgorio conservador: “Apoyar a Pedro Sánchez fue un error de gravísimas consecuencias”, dice.

En otra dimensión, la judicial, el presidente en funciones del Poder Judicial, que debería estar en su casa hace seis años ya pero que ahí sigue gracias al bloqueo irregular del PP, pone su grano de arena y dice que “lo mas prudente es cuestionar” la ley de amnistía. “El derecho, en manos de desaprensivos, es un instrumento peligroso”.

Mientras, la Diada de Catalunya ha vuelto a ser un termómetro del estado de ánimo del independentismo. Dicen nuestros compañeros que se ven signos de desgaste y tensión por esa complicada situación de ser a la vez rupturistas, de querer lo máximo, y también conscientes de que sin su apoyo a la izquierda española, la ultraderecha gobernará contra ellos.

Otro síntoma de que a la democracia española le quedan unos cuantos rincones por limpiar es la decisión que tomará hoy, sí, hoy, el Gobierno de España: retirar a Pinochet la Cruz del Mérito Militar que mantenía desde 1975.

Vivir un terremoto mortal

Hoy en el podcast viajamos a la zona afectada por el terremoto de Marruecos, donde ya se han encontrado 2.500 cadáveres entre los escombros. La periodista Soraya Aybar nos hace una crónica personal que empieza en un bar, donde a ella misma le pilló el gran temblor, y termina a escasos kilómetros del epicentro. Un capítulo donde no queremos obviar las claves menos sentimentales de la tragedia: las que tienen que ver con la arquitectura, el urbanismo y la justicia social.

Hipoteca imposible

La subida de tipos de interés ha disparado la cuota de las hipotecas de quienes tenían firmado un tipo variable. Con el paso de los meses, muchos clientes han intentado renegociar con el banco sus condiciones, pasarse al tipo fijo o bajar el variable ante una circunstancias excepcionales. Pero al banco no le conviene. Resultado: solo 68.000 hogares han podido renegociar el tipo de interés. Es un número que supone poco más del 1% del total. Aquí los datos.

Habrás notado otra cosa: la gasolina ha vuelto subir. Llenar el depósito es un 13% más caro que antes del verano. Es lo que nos dice nuestro mapa de precios del carburante que actualizamos diariamente.







Que no se te pase

Luis Rubiales ya no es presidente de la Federación de Fútbol. Se fue a Londres para anunciar su dimisión en una entrevista exclusiva con el periodista británico Piers Morgan. Y esa elección no es casual. Al leer este perfil te darás cuenta de que Rubiales ya ha elegido su futuro: ser un juguete roto en manos de la ultraderecha. La Audiencia Nacional ya le investiga.

Se habla mucho de las orcas que están destrozando algunos veleros en el Estrecho. Se habla poco de que más de los 'atropellos' constantes de ballenas por los más de 100.000 barcos cargueros que circulan por los océanos. Aquí algunos datos.

El del 8M y la Covid. Cómo les gustó a tantos medios el informe de la Guardia Civil que vinculaba, con especulaciones y sin fundamento alguno, a la manifestación del 8M y al Gobierno con la expansión de la COVID en España. Uno de los autores de ese informe ha sido imputado tras confesar varios delitos de corrupción.

Todo es política

Jorge Javier Vázquez tiene nuevo programa y Telecinco lo ha colocado para hacerle la competencia a Pablo Motos. El presentador, que se fue con el cierre de Sálvame poco menos que convertido en un mártir de la izquierda, ha vuelto prometiendo que "no me voy a meter en política", pero ha trufado el programa (y el guion) de guiños. Pablo Motos ha contraprogramado con una entrevista para evitar la huida del público más progresista: Olga Carmona, campeona del Mundial de fútbol femenino.

Eva Amaral ha compartido sus sensaciones en la primera entrevista (creo) tras quitarse la camiseta para mostrar el pecho en un concierto: "Fue la liberación más grande que he sentido jamás". Al día siguiente, "recibí mucho odio, aberrante todo", le ha dicho a Aimar Bretos. "No me arrepiento. Esa montaña de odio me da la razón".

Apaga el himno. Turquía y Armenia se enfrentaron el otro día en un partido de fútbol clasificatorio para la Eurocopa. Otro día hablamos de qué hacen Turquía y Armenia jugando la Eurocopa, pero hoy nos fijamos en que la televisión turca hizo lo contrario de cuando en España pitan el himno o al rey: subieron los abucheos y bajaron el himno. Hay toda una historia detrás que nos lleva al genocidio armenio por parte del Imperio Otomano hace un siglo.

Y una cosa más. Una anécdota. El otro día, en A Coruña, se me acercó una socia de elDiario.es para decirme que en una de las fotos que había proyectado en mi intervención durante el Encuentro con Socios, que he publicado en muchos reportajes del 15M y que tomé el 15 de mayo de 2011, ¡salía su hijo! Ella se llevó una sorpresa y a mí me hizo mucha ilusión. Me pidió que por favor le mandara la foto por correo. Pues aquí la tienes, Gloria… con copia a todos ;-)

Gloria me dijo que su hijo es el más guapo de los que salía. Eso ya, cada cual.

Venga, ¡mañana más!

Un abrazo,

Juanlu.