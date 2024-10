📩 BOLETÍN | Vértigo de guerra

Hola.

Vértigo de guerra

Todos los analistas nos llevan advirtiendo un año: la operación de Israel sobre Gaza acabará teniendo ramificaciones incontrolables sobre toda la región. Y ayer se cruzó la línea que muchos vieron venir: Irán ha lanzado un ataque aéreo con 200 misiles sobre Israel. Es su manera de responder a varias acciones militares israelíes que han apelado directamente a Irán, entre ellas el asesinato reciente en terreno iraní del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, y la eliminación también hace unos días del jefe de Hizbulá, Hasán Nasralá, una milicia con relación histórica con Irán. Todo en el mismo día en el que el Ejército israelí ha comenzado una invasión por tierra en el sur del Líbano con el objetivo de destruir Hizbulá y, a largo plazo, de camino imponer un gobierno de su cuerda en ese país.

Israel por cierto no ha reportado víctimas mortales del ataque de Irán. Aunque se han visto caer misiles sobre objetivos militares, el sistema israelí para interceptar en el aire los proyectiles es de lo más sofisticado. También han tenido la ayuda de EEUU. Aquí tienes una explicación completa de cómo funciona.

La pregunta ahora no es si Israel va a responder. Netanyahu ya ha dicho que Irán “pagará”. La pregunta es cómo y cuándo. Su gobierno está embarcado en una guerra total en Gaza, sin escrúpulos, y empieza a amenazar con el mismo método en Líbano. Tiene el acelerador bélico pisado. En abril, Irán ya bombardeó Israel como respuesta a la destrucción de su embajada en Siria, y no hubo una gran represalia, aunque desde entonces la tensión ha ido aumentando. Y a Netanyahu, no nos engañemos, le conviene para su política doméstica escalar el conflicto y le conviene internacionalmente que pensemos poco en Gaza.

Con nombre y apellido. Te dejo por aquí las empresas cuyas armas han sido usadas por Israel en Gaza: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon- RTX, General Dynamics, Oshkosh, Leonardo, Rheinmetall. Aquí Olga Rodríguez te cuenta mucho más.

Filtraciones y oposiciones

Solo este pasado fin de semana, más de 30.000 personas fueron víctimas de la suspensión de su examen de oposiciones a un empleo público. Ahora es RTVE y la Guardia Civil, pero antes hay un reguero de errores y filtraciones en administraciones locales, regionales, autonómicas… Hoy en el podcast ponemos el foco ahí. ¿Qué pasa con las oposiciones en España? ¿Tenemos un problema con las trampas? ¿Cómo se hacen y cómo se vigilan esos exámenes? No es un tema menor: en esas pruebas no solo se decide el futuro de cientos de miles de personas al año, sino la calidad de nuestra educación, de nuestra policía, de nuestro sistema.

Que no se te pase

Diavete . Una mujer de 25 años ha conseguido decirle adiós a la diabetes de tipo 1 gracias a un transplante pionero de células madre. La paciente produce desde hace un año insulina sin picos ni descensos. Aquí los detalles de este hito científico.

Diavete . Una mujer de 25 años ha conseguido decirle adiós a la diabetes de tipo 1 gracias a un transplante pionero de células madre. La paciente produce desde hace un año insulina sin picos ni descensos. Aquí los detalles de este hito científico.

. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide investigar por estafa al club financiero cuyo fundador le entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez. El Madeira Invest Club cerró por sorpresa hace unas semanas pero antes había secudido con su discurso a miles de inversores prometiendo una rentabilidad desorbitada.

Troceando. Seguimos con detalles de la investigación sobre el gran fraude en la contratación pública de la Junta de Andalucía. El gobierno de Juanma Moreno dice que todo se hizo usando el mecanismo de emergencia de la pandemia, pero lo cierto es que se forzó la contratación a dedo a empresas que no eran precisamente sanitarias. Albañiles, arreglos navideños y taxis.

En el capítulo de hoy

Videojuegos . ¿Serías capaz de tararear la música de algún videojuego? SuperMario, Sonic, las canciones del FIFA… Yo a veces escribo poniéndome la banda sonora de The Last Of Us (por cierto, tráiler de la segunda temporada de la serie). En este artículo se abunda sobre cuáles son las claves para que la música de un juego sea memorable, que no son las mismas que en el cine. "En películas compones para una escena que empieza en un punto A y termina en uno B, pero los videojuegos pueden durar hasta 40 horas".

Los Williams . "No quiero aconsejar a nadie que coja este camino. Sin comida, sin agua, sin nada". María cuenta su travesía por el desierto como inmigrante hacia España. Sería un testimonio más de tantos si esa María no fuera la madre de los futbolistas españoles Iñaki y Nico Williams. La familia cuenta su historia en un documental que recoge los hitos futbolisticos y el racismo, una buena combinación para introducir al debate social a jóvenes aficionados al fútbol.

Más series. Los compañeros de la redacción de Vertele se han juntado para hacerte en un solo artículo una ristra de recomendaciones de las series más actuales. De algunas ya te he hablado, otras me las apunto: 'La amiga estupenda' ("no es para todos los públicos, porque es lenta, detallista y dura, como la vida misma", dice Paula Hergar) y mi eterna cuenta pendiente con Rapa. Aquí todas.

