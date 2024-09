📩 BOLETÍN | La X nos lleva a Galicia

Hola,

La X nos lleva a Galicia

Llevamos desde hace seis meses haciéndonos una pregunta. ¿Quién fue el cliente final de las mascarillas con las que el novio de Isabel Díaz Ayuso pegó el pelotazo de dos millones de euros en comisiones? Si, ese pelotazo que luego intentó camuflar con gastos ficticios para pagar menos a Hacienda. ¿Dónde acabaron las mascarillas? ¿De quién era el dinero que circuló entre proveedores e intermediarios y sobre el que González Amador aplicó un 4,5% de comisión?

Por fin tenemos una parte de la respuesta: la Xunta de Galicia en tiempos de Alberto Núñez Feijóo compró parte del material que la pareja de Ayuso consiguió para Mape, la empresa proveedora de la administración gallega. En Mape es consejero el directivo de Quirón Fernando Camino, persona clave en los negocios y chanchullos de esta historia. Aquí todos los detalles de nuestra investigación.

Palos en las ruedas

La reunión entre el PSOE y Carles Puigdemont en Suiza salió mal. El número 3 del partido, Santos Cerdán, se fue el fin de semana al territorio más neutral para intentar reeditar el éxito de hace un año, cuando cerró el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez. Desde entonces, el partido de la derecha independentista catalana ha jugado a poner un palo detrás de otro en las ruedas de una legislatura que empezó a trompicones y que este jueves tiene una cita trascendental: una votación en el Congreso que es la antesala de la aprobación de los Presupuestos. A pesar de los intentos del PSOE, tiene pinta de que Junts no votará a favor.

Es cierto que si todo se va al garete y el Gobierno cae, Junts saldría perjudicado porque un gobierno de derecha españolista sería peor para ellos; pero también es cierto que los gobiernos (en principio) no caen por no tener presupuestos y a Pedro Sánchez no le interesa tampoco forzar la máquina de otra convocatoria electoral. Así que es lo que nos queda: probablemente una prórroga de las cuentas del año pasado y una legislatura inestable. Pero ya iremos viendo.

En paralelo, el PP también aporta sus palos. Feijóo le ha dicho a sus presidentes autonómicos que no se les ocurra pactar ninguna mejora económica, fiscal o de competencias con Pedro Sánchez que pueda usar el Gobierno para darle contenido a un nuevo sistema de financiación económica por el que colar el acuerdo fiscal con Catalunya. En realidad, más que de Feijóo, esto es una orden en diferido de Isabel Díaz Ayuso, que siempre se adelanta a los movimientos tácticos de Feijóo porque, si decide lo mismo, es porque ella manda y, si no, “ya te lo dije”.

La bolsa. Entre tanta tensión y polarización, Salvador Illa ha decidido exprimir su personaje de moderado, tanto que ya no solo lo aplica en el cómo sino en el qué. El Govern del PSC trata hacer compatible su pacto de investidura con ERC y los Comuns con amarrar el favor del empresariado catalán. Ya le ha dado tiempo de hacerle gestos a la escuela concertada, a la gestión privada del agua y a la polémica ampliación del aeropuerto.

Mi primer día de funcionario

Hoy en el podcast, funcionarios. El Gobierno ha sacado solo para este año más de 40.000 plazas nuevas en la Administración General del Estado. Más del 20% de los funcionarios se van a jubilar en menos de cinco años y hay que ir reponiendo a buen ritmo. Así que durante las últimas semanas sabemos que hay cientos de personas incorporándose a su nuevo puesto, a su nueva plaza. Son los nuevos funcionarios, que llegan con motivaciones, ilusiones, prejuicios.

Que no se te pase

Ahora, Líbano . Israel ha atacado este lunes más de mil objetivos en Líbano con el argumento de castigar a Hizbulá. Las cifras no son sin embargo las de un ataque selectivo: casi 500 muertos. El mayor ataque en casi 20 años .

. Israel más de mil objetivos en Líbano con el argumento de castigar a Hizbulá. Las cifras no son sin embargo las de un ataque selectivo: casi 500 muertos. El mayor ataque . Liberales . El PP quiere eliminar la obligatoriedad de coger las seis semanas de permiso de paternidad tras el parto. Dicen que no quieren meterse “en cómo se reparten los permisos las madres y los padres”. Ese es el concepto de libertad que tienen, no debería sorprendernos.

. El PP de coger las seis semanas de permiso de paternidad tras el parto. Dicen que no quieren meterse “en cómo se reparten los permisos las madres y los padres”. Ese es el concepto de libertad que tienen, no debería sorprendernos. “Begoña Gómez es mi esposa” . ABC y El Mundo han publicado el interrogatorio completo que el juez Peinado se empeñó en hacerle a Pedro Sánchez en Moncloa. Son dos minutos de absoluta nada porque como ya sabía todo el mundo Pedro Sánchez, al ser marido de la imputada, iba a acogerse a no declarar.

. ABC y El Mundo el interrogatorio completo que el juez Peinado se empeñó en hacerle a Pedro Sánchez en Moncloa. Son dos minutos de absoluta nada porque como ya sabía todo el mundo Pedro Sánchez, al ser marido de la imputada, iba a acogerse a no declarar. Bulos sin fin . Un joven alertó erróneamente el sábado de la presencia de “dos hombres con armas” en la plaza Callao de Madrid. Pero el desalojo no era por armas. Era Ismael Serrano con un trípode. Demasiado tarde. Se desató la alarma, la Policía tuvo que desalojar y las redes se llenaron de racismo. Aquí la historia .

. Un joven alertó erróneamente el sábado de la presencia de “dos hombres con armas” en la plaza Callao de Madrid. Pero el desalojo no era por armas. Era Ismael Serrano con un trípode. Demasiado tarde. Se desató la alarma, la Policía tuvo que desalojar y las redes se llenaron de racismo. . Violaciones impunes. Llevamos unos días contándote cómo varios empresarios que hace 10 años abusaron de menores en Murcia van a librarse de la cárcel. Ahora hemos hablado con la madre de una de las víctimas: "No quiero que mi hija sepa que no irán a prisión, se hundiría".

Todo es Política

Una playa de Instagram es política. Esa de la foto es la playa de Es Caló des Moro, una de las más fotografiadas (qué agobio) de Mallorca. Quizá en 2050 ya nadie pueda subir su selfie en esa cala a Instagram. Porque a este ritmo de cambio climático, hasta 72 playas de Baleares desaparecerán. “El cambio climático provocará la pérdida permanente del 56% de la superficie de la playa”, dicen los científicos.

es política. Esa de la foto es la playa de Es Caló des Moro, una de las más fotografiadas (qué agobio) de Mallorca. Quizá en 2050 ya nadie pueda subir su selfie en esa cala a Instagram. Porque a este ritmo de cambio climático, hasta 72 playas de Baleares desaparecerán. “El cambio climático provocará la pérdida permanente del 56% de la superficie de la playa”, dicen los científicos. La inteligencia artificial es política. El historiador Yuval Noah Harari ha publicado un análisis de las redes de información en la historia de la humanidad. Alerta de que la IA es un tipo de red totalmente nuevo con “el potencial de escapar de nuestro control y esclavizarnos o aniquilarnos”. Quizá le pone un extra de alarma para vender más libros, pero hay reflexiones interesantes en esta entrevista. “Hay un potencial totalitario en la inteligencia artificial nunca antes visto”.

es política. El historiador Yuval Noah Harari ha publicado un análisis de las redes de información en la historia de la humanidad. Alerta de que la IA es un tipo de red totalmente nuevo con “el potencial de escapar de nuestro control y esclavizarnos o aniquilarnos”. Quizá le pone un extra de alarma para vender más libros, pero hay reflexiones interesantes en esta entrevista. “Hay un potencial totalitario en la inteligencia artificial nunca antes visto”. Ser pijo es política. Del “pijo canónico” del jersey color pastel atado sobre los hombros al “cayetano contemporáneo”, la política española puede contarse a través de sus pijos. Esa es la teoría que la periodista Raquel Peláez pone en práctica en un libro y se sintetiza en esta entrevista llena de perlas. “Pijo puede intentar parecerlo cualquiera, pero la sofisticación del sistema de símbolos es hoy muchísimo más grande que hace 40 años, cuando todo consistía en ponerse una sudadera de amarras”.

