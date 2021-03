Vacunabu Dabi: la explicación de las infantas

Las infantas Elena y Cristina han confirmado que recibieron la vacuna contra la Covid-19 en Abu Dabi mientras visitaban su padre. “Se nos ofreció y accedimos”, han dicho. Será que la diplomacia entre dinastías debe ser muy compleja y si una dictadura árabe te agasaja con una dosis de vacuna china, pues no puedes decir que no. Hay que respetar las tradiciones locales y Emiratos Árabes Unidos, donde se refugia Juan Carlos I de la exigente democracia española, es un régimen corrupto.

En el comunicado, las infantas se explican: se vacunaron al visitar a su padre “con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo [ir a verle] regularmente”. Y lo siguen arreglando: “De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido”.

No sabemos si las infantas se han parado a pensar en toda la gente que comparte su misma “circunstancia” y no puede visitar a sus familiares “regularmente” por las restricciones de viajes o porque es arriesgado sin haberse vacunado aún. Y ahí están, esperando su turno como todo el mundo porque su padre no es un rey.

Y con gasto público. El medio La Política Online tiene más datos de la visita: cada hermana viajó acompañada de tres escoltas, que recibieron 33.000 euros en dietas pagados por Interior. PSOE, PP y Vox siguen vetando comisiones de investigación en el Congreso sobre todo lo que rodea a Juan Carlos I.

Un Borbón siempre paga sus deudas

Hay un dato fundamental sobre la regularización de 4,4 millones de euros que el rey emérito ha tramitado ante Hacienda. Si Juan Carlos de Borbón no hubiera hecho voluntariamente este trámite y Hacienda le hubiera ‘pillado’, entonces al rey emérito le habría caído una multa de cuantía mucho más elevada. Hemos hablado con expertos para hacer el cálculo y la sanción podría haber superado los 27 millones de euros. De 4 a 27.

Así que otra pregunta clave es: ¿se comportó la Agencia Tributaria con Juan Carlos I como con cualquier otro contribuyente o le ha dado tiempo para que pudiera hacer la regularización que evitara la multa? El gobierno ha asegurado que el ritmo lento de Hacienda se debe al complejo entramado internacional de este caso. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha presumido de que la investigación de la Fiscalía es la que ha permitido aflorar el dinero opaco de Juan Carlos I. Sin embargo, que sepamos, el rey emérito no ha recibido ninguna notificación oficial, judicial o tributaria, lo que ha facilitado una regularización sin multa. ¿Va a creerse Hacienda que un grupo de empresarios le ha dado un préstamo millonario a un octogenario para que lo vaya devolviendo sin tener siquiera un sueldo? “Un Lannister siempre paga sus deudas”, decían los miembros de la dinastía protagonista de Juego de Tronos. ¿Quién heredará esa deuda?

Villarejo, en libertad provisional. La Audiencia Nacional ha puesto en libertad provisional al excomisario José Manuel Villarejo (Elisa Beni explica aquí por qué), un personaje oscuro dedicado durante décadas a trabajos parapoliciales que le relacionan con decenas de procesos judiciales. “Las cloacas no generan mierda, la limpian”, ha dicho al salir de la cárcel. Villarejo acumula un arsenal de grabaciones y la mitad está todavía por desencriptar. Es una buena semana para el excomisario, que ve cómo el efecto dominó de sus cintas con Corinna sigue haciendo estragos y, además, cómo uno de los damnificados por el último escándalo de las vacunas de Emiratos Árabes es su archienemigo, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.

“Una bomba atómica”

“Es como si hubiera caído una bomba atómica”. Así explican el impacto de la Covid-19 en Brasil, donde se ha detectado una variante especialmente agresiva, con datos que siguen batiendo récords macabros: ya acumulan más de 255.000 muertos.

En España la cifra oficial de fallecidos ya supera los 70.000. Lo único positivo es que ese número va dejando de crecer tan rápido y la incidencia sigue bajando. Pero puede ser solo una tendencia nacional momentánea y no una bajada irreversible.

Semana Santa. No nos puede sorprender. Las comunidades autónomas vuelven a enredarse con la expectativa de un pequeño brote económico durante la Semana Santa. El Ministerio de Sanidad busca enmendar el error de las Navidades pero la región que peor está, Madrid, se resiste. El Gobierno, a falta de consenso para establecer normas, ya va haciendo recomendaciones: según adelanta la SER, que haya cierres perimetrales y que los universitarios no vuelvan a casa.

Que no se te pase

Derecha europea. El PP europeo y el ultranacionalista húngaro Viktor Orbán se divorcian. El partido Fidesz abandona el grupo de los 'populares' en la Parlamento Europeo justo antes de que le echen. Ahora podrá negociar adherirse al grupo minoritario de ultraderecha, donde está Vox.

Izquierda madrileña. Más Madrid se rompe en el Ayuntamiento. Lo que una vez fue la confluencia de Ahora Madrid y luego se quedó en una alianza de concejales de Carmena y Errejón, se desgaja una vez más. Cuatro ediles carmenistas se distancian de los otros 15 liderados por Rita Maestre.

Canguro público. Barcelona está ensayando un servicio público para que educadoras se queden al cuidado de los hijos de mujeres en riesgo de exclusión cuando tienen que trabajar o atender algún imprevisto.

Cierre de Navacerrada. El Gobierno ha decidido no renovar por su impacto ambiental la concesión empresarial para explotación como estación de ski de parte de la sierra de Navacerrada, en la frontera de Madrid con Castilla y León. Habrá polémica.

¿Puede Bill Gates vacunar al mundo? Si entiendes inglés, es interesante este podcast del New York Times sobre la relación de Bill Gates y las vacunas. Con fundamento, no con delirios de Miguel Bosé. Si no se te da bien el inglés, un plan B: la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en Lyon, dos meses antes del inicio de la pandemia.

El vídeo de Dolly Parton cantando "Vaccine, Vaccine" como si fuera su clásico ‘Jolene, Jolene’. Se ha vacunado con la dosis de Moderna, que ella misma ha ayudado a financiar.

Cosas que no sabía

No sabía que era una técnica frecuente en el arte medieval colocar pequeños guiños anacrónicos en pinturas sobre todo de temática religiosa. Por ejemplo, ese crucifijo que cuelga sobre el portal de Belén en esta pintura de 1455. Lo he visto en este tuit y el spoiler está claro: el Jesús recién nacido bajo la crucifixión, que cuelga en la pared aunque sucederá 33 años después. Digamos que son los primeros usos estáticos de esa técnica tan usada en películas y series, el flashforward, un viaje al futuro para contarnos el destino del personaje y que mezcla dos líneas de tiempo. En este caso, en una sola imagen. Hay más ejemplos y más sutiles también sobre el pesebre. ¿Algún experto en la sala que nos ayude a saber más? ¿Tiene un nombre esta técnica? Mañana os cuento si me responden.

No sabía que cuando de pequeño cogía libélulas estaba interrumpiendo su copulación. Estos insectos voladores pueden permanecer posados, el uno sobre el otro, en una coreografía previa a al apareamiento que puede durar hasta 23 minutos. Ahí era cuando yo aprovechaba. Lo he leído en The Conversation.

No sabía que hay varias líneas de investigación científica para intentar descifrar y traducir el lenguaje de los animales. Los pulpos, los delfines, los perros… Imagínate que pudiéramos comunicarnos ‘verbalmente’ con ellos. Jorge Carrión lo resume en este artículo del New York Times en español.

