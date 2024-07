Mala ella, más malo, él; Bonnie y Clyde, una pareja de arcángeles

La visita turística del juez Peinado a La Moncloa, claro. ¡Ah, cómo avanza nuestro héroe por la A-6 rumbo a ese nido de podredumbre! Y Marchena, y García Ortiz… La justicia y sus fugas. Hay más cosas, por supuesto.

Iniciamos la semana pasada la distribución de los tenderetes por medios y no por temas. Hoy continuamos con la fórmula.

Y ya les advierto que se van a librar del Catavenenos hasta el 8 de setiembre. Eso que llevan ganado para su salud y el equilibrio de su intelecto.

Vamos allá.

Abc. Gran portada: “Moncloa se lanza contra el juez por citar a Sánchez”. Espectacular, ¿verdad?; Juan Fernández-Miranda. Extraordinario razonamiento: “Si la esposa del presidente se agarra a su derecho a no declarar, lo normal es que el juez pregunte a otros testigos para esclarecer los hechos. Se apelliden Sánchez o Zutánez”. Y una mentira del mismo autor: “Bruselas ya estudia expedientar a España por la amnistía”. A día de hoy, un titular absolutamente falso. Isabel San Sebastián: “El PSOE muta en secta. Los adalides del progresismo aceptan con mansedumbre ovina que el progreso resplandezca en las carreras de Begoña y David”. Algunos ejemplos de grandes titulares: “La policía confirma que Puigdemont sí intentó llegar a Putin”. Y ya puestos, David Alandete: “El plan ruso: terminar la Sagrada Familia y convertir bitcoin en oro”. Titular de elDiario.es: “España alcanza un nuevo récord de empleo con 434.000 trabajadores más”, Y así titulaba Abc la misma noticia: “España crea 434.700 empleos en el segundo trimestre, un 30% menos que el año pasado, pese al tirón del turismo”. Lean también el titular de El Mundo: “La ocupación creció en 434.700 personas en el segundo trimestre, un 30% menos que en el mismo periodo del año anterior”. Casualidades, quién va a pensar que es mera consigna de Génova.

El Mundo. Iñaki Ellakuría: “La citación de Sánchez como testigo es una excelente noticia para la democracia española (…) porque demuestra que, pese al autoritario intento gubernamental de controlar también el funcionamiento de la justicia, todavía quedan jueces con independencia de criterio”; Andrés Trapiello: “Hace un año, por estas mismas fechas, andábamos metidos en la campaña electoral de las generales (…) Quedaban fuera de ella los nacionalistas (reincidentes), comunistas (retorcidos) y ex terroristas (irredentos) (…) Lo que sucedió después es demasiado reciente aún para que nadie, ni los peces, lo haya olvidado. Salió Ese al cadalso de la calle Ferraz y proclamó, siendo menos: ‘Somos más, vamos a levantar un muro’”. Y un titular: “Encuesta de Sigma 2 para El Mundo: Pedro Sánchez es un mal presidente para el 63% de los españoles y el 30% de los votantes socialistas”

La Razón. Ojo, que llega Francisco Marhuenda, su director: “Conde-Pumpido ha decidido destruir el prestigio que le quedaba consagrando la impunidad de los ideólogos y autores de la corrupción sistémica del PSOE. No le importan las críticas y el desprecio que concita entre los magistrados y fiscales de sala del Supremo”. Siempre un paso más allá. Estábamos equivocados. El PP no bloqueó el CGPJ. Marhuenda sabe la verdad: “Sánchez bloqueó durante mucho tiempo la renovación del CGPJ. Es cierto que la izquierda política y mediática seguía el argumentario de La Moncloa, porque era conveniente dar la imagen de que el PP no cumplía la Constitución. Es una de las mayores tonterías, y eso que se han dicho muchas durante este tiempo, que promovía el sanchismo con un relativo éxito”. Y se queda tan fresco. ¿Negociar, dice usted? Cosas de melindrosos. Alfredo Semprún: “Gibraltar español, pero con un buen garrote. Lo único que siempre nos ha servido con los ingleses es poner más cañones que ellos encima de la mesa”. ¿Migración? También. Sergio Alonso: “Los inmigrantes que acudieron a nuestro país hace años buscando el futuro que allí se les negaba se encuentran ahora con un porvenir que se parece al pasado del que huían. No son pocos los que comparan la situación que había en la Rumanía comunista o en la Argentina de los Kitchner con lo que empiezan a ver aquí. Y no ocultan su miedo”: Y pinturero, Pedro Narváez: “Una cosa es que me guste Pedro, como el Marlon Brando de ‘El último tango en París’, y otra que acepte la mantequilla a traición”.

El Confidencial. Mismo criterio que Abc, que hay que estar a lo que hay que estar: “Moncloa y el PSOE se lanzan contra el juez, pero descartan por ahora frenarle por ‘prevaricación’”. Y Javier Caraballo lo rubrica: “Un juez en el punto de mira. La citación de Pedro Sánchez lo ha desbordado todo, y a todos, con graves acusaciones sincronizadas y en escala ascendente”. Como del cerdo o el atún. Todo vale. ¿Qué más da el ridículo?: “El IE recibió 150.000€ de Ghana tras reunirse Begoña Gómez con su embajador como 'primera dama'”; Rubén Amón: “Begoña quiere ser presidenta, Pedro no quiere ser ciudadano. El matrimonio monclovense lleva al extremo el plan victimista como escapatoria de la responsabilidad y con la aquiescencia de toda la propaganda fervorosa”.

Libertad Digital. Pilar Díez: “El PSOE ha montado en cólera contra el juez por llamar a declarar al Corleone de la mafia socialista”; Diego González: “PSOE mangante, Begoña traficante. Pedro está por la igualdad de derechos, y nada hay más transversal en el PSOE que el latrocinio, el embuste y la jeta sideral”; Ahora, un entretenido popurrí para una noche de verbena veraniega. Itxu Díaz: “El mundo necesita que los tíos vuelvan a su lugar. La crisis de la masculinidad se terminaría en unas pocas semanas si los hombres (…) volvieran a saber de verdad lo que las mujeres y toda la sociedad espera de ellos. Llevamos ya demasiados años de incomparecencia masculina y la consecuencia es que la principal víctima de la situación no son los tíos, sino las mujeres auténticas”; Daniel Rodríguez Herrera: “Kamala Harris, la vicepresidenta elegida por ser una mujer negra”; José García Domínguez: “Los sueldos reales llevan tres décadas estancados en España. Y en el resto de Europa Occidental y en Estados Unidos. La causa se llama inmigración masiva”; Carlos Cuesta: “La UE nos obliga a vestir ropa y zapatos viejos: prohíben tirar la ropa pasada de moda para forzar su reutilización”. Y, por fin, grandes ideas, como aquellas del profesor Franz de Copenhague del TBO. José T. Raga: “Regenerar lo degenerado. ¿Debería crearse un Alto Tribunal, de Tercera Casación, para controlar al Constitucional?”

The Objective. Antonio Elorza: “El incidente de la perquisición judicial sobre Begoña Gómez ha sido la gota que colma el vaso, y al propio tiempo el espejo de hasta qué punto nuestro presidente está dispuesto a eliminar la división de poderes cuando sus intereses personales están en juego”; Jorge Vilches: “Vaya por delante que creo que si hay sentencia firme contra Begoña Gómez, el Tribunal Constitucional la anulará. Lo ha hecho con los ERE a pesar de que Griñán, Chávez y Magdalena Álvarez no son de la Familia Sánchez-Gómez, que menos que hacerlo con la ‘presidenta’. Ya tienen jurisprudencia populista para (…) ganar con trampas lo que en buena lid no pueden en las urnas. El relato es repulsivo, digno de Trump o Maduro, pero lo hemos normalizado”; Javier Benegas: “Al Capone en la Moncloa. Los Sánchez de este mundo no sólo necesitan socavar las instituciones, también necesitan llevarse por delante la decencia de la sociedad cuando se les juzga (…) Son estos aprendices de Al Capone y sus famiglias, que no tienen reparos en apuntar a los jueces, los que nos obligan a convivir malamente en una suerte de Chicago de los años 30, un entorno insoportablemente corrupto y peligroso donde se persigue a los jueces y se proporciona impunidad a los delincuentes y chorizos”; Félix de Azúa: “Franco inventó la fórmula de la ‘democracia orgánica’ para actuar a su antojo. La democracia del Gran Farsante [Pedro Sánchez] se llama en la actualidad ‘democracia regenerada'” (…) hecha a medida para él y para tipos como Maduro, su compadre (…) La última invención es extraordinaria: una ley que impida la crítica de su Gobierno, de su familia, de sus amigos, de sus empleados y de todos aquellos que le defienden a cambio de dinero (…) Bien es verdad que este personaje ama la niebla, la tiniebla, lo lóbrego, la grisalla“. Pequeña colección de titulares. Manu Gálvez: ”Cualquier semejanza que se quiera buscar entre Agustina de Aragón y Pilar Alegría será pura coincidencia“; Marcos Ondarra: ”Las agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres se disparan un 700%“, y ”Los autónomos confirman cierta mejoría en sus negocios, pero el 40% no tendrá vacaciones“.

OKdiario. Aunque no se lo crean, más Dani Carvajal, el futbolista del Real Madrid. Títulos de apertura de portada de un día de esta semana, por encima de cualquier otra noticia, uno tras otro: “Gritos de ‘¡presidente, presidente!’ a Carvajal en el balcón del Ayuntamiento de Boadilla”; “Boadilla aclama a Carvajal tras su frío saludo a Pedro Sánchez”; “Boadilla se inundó de banderas de España para recibir a Carvajal y Joselu”. Editorial: “Visto cómo se las gastan, Carvajal debió mandar a Sánchez a hacer puñetas” y hasta artículo de su director Eduardo Inda: “Carvajal, esto te pasa por no besarle la mano”. Y seguimos con la selección: “Lo de la mala fama de la UEFA ya venía de serie, porque tiene guasa que en una celebración deportiva dos jugadores españoles no puedan subrayar a gritos, en un clima de júbilo, lo que resulta evidente: que Gibraltar es español. Pues claro que es español, idiotas”. Ahora, a lo mollar. Vicente Gil: “Sánchez es un cobarde sin la gallardía necesaria para enfrentarse al juez Peinado (…) El caso es que el muy sinvergüenza de Sánchez (porque no tiene otro calificativo) se aferra ahora a su condición de presidente del Gobierno simplemente por cobardía (…) La vida en el sanchosfera, mientras, transcurre sin novedad entre nepotismo, enchufes, comisiones, putas, escándalos y corruptelas”; Carlos Dávila: “Ahora cuando la señora de Sánchez parece que ha cometido toda una cestería de golfadas, el marido está ensayando diversas técnicas, martingalas de diablo malo y viejo, para disimular sus grandes tropelías (…) Sánchez es imbatible, es el boxeador, marrullero, golfo, tramposo que pelea contra un rival con los brazos atados al torso”; Sergio Fidalgo: “Felpudos Sánchez. Sánchez ha demostrado que es un felpudo para lo peor de la política española, para aquellos partidos que quieren acabar con el sistema constitucional, nuestras libertades y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. En cambio, tiene un comportamiento a medio camino entre el macarra y el matón de taberna con la media España a la que ha definido como ‘la fachosfera’”. Y como fin de temporada, les traigo esta bonita imagen:

Texto de la promoción de esta camiseta con el vergonzante subterfugio que utilizó la reina del vermú, Isabel Díaz Ayuso, para intentar ocultar que había llamado “hijo de puta” al presidente del Gobierno: “Llega el verano y con él, una promoción espectacular de Okdiario que no te puedes perder! Desde ahora mismo, y hasta el próximo mes de septiembre, te ofrecemos la oportunidad única de hacerte socio por un año completo por sólo… ¡15 euros*! Sí, lo has oído bien: reducimos nuestra cuota anual en un 75%, brindándote acceso a todo nuestro contenido exclusivo y ventajas inigualables. Y eso no es todo. Como regalo adicional, recibirás la camiseta del verano con la célebre frase de ‘Me gusta la fruta’”.

El Debate. Editorial: “Un juez valiente frente a un presidente sospechoso. La decisión de Peinado de citar a Sánchez no solo es legítima: también es imprescindible”; Luis Ventoso: “Sánchez no debe seguir en la Moncloa, porque chapotea en el lodo y preside un Gobierno inerme, paganini de unos separatistas en cuyo mostrador va vendiendo España a cachitos (…) Esta historia no va de tribunales, ni del rol del juez Peinado. En el fondo va de que no se puede tener como presidente a un mentiroso compulsivo, que además ha animado y encubierto las malas prácticas de su clan”; Juan Van Halen. Título: “Tú, tranquila, Begoña”. Algunos párrafos: “Lo cierto es que a la esposa del presidente parece que no la salvaría de su complicación judicial ni Perry Mason (…) Acaso aclare algunas oscuridades el propio Sánchez ante el juez Peinado; por su condición de testigo no podrá mentir. Menuda situación para un mentiroso pertinaz y puede que patológico”; Antonio R. Naranjo: “Sánchez no es un presidente: es el policía corrupto que le sopla las operaciones en marcha a una banda criminal, el juez comprado que amaña un juicio para librar a un acusado, el periodista sobornado que publica mentiras y esconde verdades, el árbitro vendido que anula goles legales y concede otros con la mano, el maestro que suspende a un buen estudiante y da matrícula de honor a un zángano de la familia correcta”; Álvaro de Marichalar, conde de Ripalda: “El presidente del Gobierno ha traspasado todas las líneas de la decencia y su actitud es tan perversa que asusta al demonio. (…) Jamás España y tampoco el resto de Europa han sido testigos de esta indecencia sin nombre. Jamás nadie quiso arrancar los valores y las buenas costumbres de los españoles, para sustituirlos por comportamientos satánicos (…) Un ejemplo jamás visto de la más abyecta indecencia y de la más perversa inmoralidad”.

Vozpópuli. Un apunte sobre inmigración. Marisol Oviaño: “Algunos de los niños y las niñas con los que los políticos y sus oenegés hacen caja han salido traviesos y multidisciplinares: lo mismo te okupan una casa que te violan o te roban el móvil a punta de machete. Y cuando acudes a los uniformados en busca de auxilio, te preguntan si tienes cita previa. Más tarde, cuando por fin te atiendan, descubrirás que, ay, amigo: están atados de pies y manos y no pueden hacer nada (…) Empezarás entonces a hacerte mala sangre y a mirar con otros ojos a la ultraderecha, que lleva años avisando de que esto pasaría”.

Y hoy, para finalizar con los pífanos y atambores que exige la salida temporal por el foro del Catavenenos, Jesús Cacho, el gran señor de Vozpópuli. En largo: “[Sánchez] Se despachó a gusto en la sesión de control del miércoles, donde desgranó sus obsesiones contra la libertad de prensa. Una de las convocatorias más broncas que haya registrado el Congreso de los Diputados, a la altura en violencia y odio de las peores sesiones que conocieron las Cortes de la Segunda República. De nuevo salió a relucir el carácter pendenciero del capo mafioso que no consiente que nadie contravenga sus planes. ¿Qué planes? Los de eternizarse en el poder para enriquecerse a conciencia, el inseparable binomio poder y dinero, y la necesidad de acabar con cualquier obstáculo que se interponga en semejante ideario (…) Sánchez es un fraude moral, un vasto fraude propagandístico. Ha sembrado tanto odio en estos años, ha ensalzado la mentira de forma tan vil como pauta de vida, ha dividido de tal modo a la sociedad española en dos bloques enfrentados que, caiga ahora o siga en el poder hasta su muerte natural cual Franco redivivo, tendrá que pasar mucho tiempo antes de que sea posible restaurar un cierto clima de convivencia entre españoles. Sánchez es el sembrador de cizaña (…) Se necesitará temple y paciencia para recoger la mala hierba y, como asume la parábola, prenderle fuego, antes de guardar el trigo en el granero y poner a Pedro y a su banda ante los jueces y, si fuera declarado culpable, en la cárcel. Sería una recompensa verle gemir, acurrucado en un extremo del banquillo como hemos visto a Begoña ante el juez Peinado, incluso llorando como Ceausescu ante el pelotón de fusilamiento”.

¡Feliz agosto!