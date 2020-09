L’excavació de la fossa 120 del cementeri de Paterna busca dos alcaldes republicans de Meliana, afusellats pel franquisme el 1940

El pròxim 23 d’octubre es compleixen 80 anys exactes des que més d’una dotzena de veïns de Meliana, un municipi de la comarca de l’Horta Nord, van ser afusellats pel règim del general Francisco Franco i enterrats en la fossa 120 del cementeri de Paterna (València). Els especialistes d’Arqueoantro, l’empresa encarregada dels treballs, han iniciat dilluns les faenes d’exhumació d’una fossa en què esperen trobar entre 13 i 20 cossos, incloent-hi el de l’alcalde republicà de Meliana, l’obrer i militant del sindicat UGT Antonio Zaragoza Tamarit, afusellat als 39 anys, i el de l’alcalde en 1937 Francisco Ballester Ferrer, envernissador socialista afusellat als 37 anys. El treball d’exhumació, que dilluns s’ha centrat a retirar les llosetes amb els noms dels represaliats que cobreixen l’espai de la fossa per conservar-la, té un cost de quasi 60.000 euros, que sufraga l’Àrea de Memòria Històrica de la Diputació de València.

El 23 d’octubre de 1940 van ser afusellades 56 persones, en una altra jornada de terror de la postguerra espanyola. La majoria es van soterrar en la fossa 128 del cementeri de Paterna, però els cossos dels 13 veïns de Meliana van quedar sepultats en la fossa 120 (la llista completa figura al final d’aquesta informació). Pràcticament tots els afusellats d’aquesta fossa integraven la comissió gestora i el consell municipal de la localitat durant la Guerra Civil, en representació dels sindicats UGT i CNT, del Partit Socialista i del Partit Comunista. Una altra excavació, finançada per la Generalitat Valenciana, va exhumar fa poc el cos de l’alcalde de Llucena (Castelló), afusellat el 1939.

Amparo Belmonte, presidenta de l’associació de familiars de la fossa 120 i neta del xofer comunista José Orts Alberto (afusellat als 43 anys), ha estat present en l’inici de les faenes d’exhumació. L’associació agrupa set famílies dels afusellats que han visitat arxius militars per documentar els últims dies dels seus avantpassats. A partir d’ací, van anar localitzant familiars dels afusellats de Meliana, que formaven part del mateix sumari. Gràcies al treball de documentació de l’associació de familiars i al finançament públic de la Diputació de València, les faenes d’exhumació han començat vuitanta anys després dels afusellaments.

L’arqueòleg Álex Calpe, d’Arqueoantro, calcula que les faenes s’allargaran entre dues setmanes i tres. Els especialistes d’Arqueoantro sospiten que la fossa 120 podria contindre alguns cossos més, a més dels 13 provinents de Meliana, ja que en altres fosses hi ha cossos que no han aparegut. “Hi ha un nombre de persones que no tenim localitzades i no tenim la seguretat que les famílies se’ls emportaren”, explica l’arqueòleg a aquest diari.

“Des que era menuda hem anat a visitar la fossa i a portar-li flors amb la meua àvia i, quan va faltar la meua àvia, amb ma mare”, explica per telèfon a elDiario.es la presidenta de l’associació de familiars de la fossa 120. “La meua àvia i la resta de les viudes volien portar-los a casa, però no tenien diners i no es va poder”, postil·la Amparo Belmonte. Huit dècades després d’aquells afusellaments, els ossos de l’avi comunista de Belmonte i els de la resta dels seus veïns de fossa descansaran allí on els seus descendents estimen convenient.

Llista dels afusellats que podrien localitzar-se en la fossa 120 del cementeri de Paterna:

Matías Iborra Ferrer, 29 anys, mecànic de Massamagrell, afusellat el 23 d’octubre de 1940.

Manuel Amorós Alacid, 28 anys, ceramista de Meliana, afusellat el 23 d’octubre de 1940.

Francisco Ballester Ferrer, 37 anys, envernissador de Meliana (i alcalde en 1937), afusellat el 23 d’octubre de 1940.

Manuel Bauset Tamarit, 46 anys, obrer de Meliana, afusellat el 23 d’octubre de 1940.

Salvador Cortina Alcober, 46 anys, fonedor de Meliana, afusellat el 23 d’octubre de 1940.

José Orts Alberto, 43 anys, xofer de Meliana, afusellat el 23 d’octubre de 1940.

Francisco Roca Serra, 47 anys, ajustador mecànic de Meliana, afusellat el 23 d’octubre de 1940.

César Sancho de la Pasión, 42 anys, pavimentador de Meliana, afusellat el 23 d’octubre de 1940.

José Tarín Gómez, 37 anys, calderer de Meliana, afusellat el 23 d’octubre de 1940.

Antonio Zaragoza Tamarit, 39 anys, obrer de Meliana (i alcalde en 1936), afusellat el 23 d’octubre de 1940.

Vicente Villarejo Serrano, 28 anys, ceramista de La Puebla de Almoradiel, afusellat el 23 d’octubre de 1940.

Ramón Bacete Armero, 40 anys, ferroviari de València, afusellat el 23 d’octubre de 1940.

Emilio García Preciado, 38 anys, practicant de València, afusellat el 23 d’octubre de 1940.