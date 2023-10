‘Ánima’: la Santa Compaña, la matanza del cerdo y los derechos animales

La artista visual Ruth Montiel Arias ahonda en tradiciones tan arraigadas en Galicia como la Santa Compaña y la matanza del cerdo para fomentar la empatía del espectador con los animales no humanos. En este caso, usa la poesía visual con su cámara para hacer una analogía entre el mundo mágico de los muertos con el alma de los cientos de animales que abandonan esta vida en cada matanza. Un fotolibro publicado por Alauda Negra que ya está disponible en preventa y que estará disponible de manera física el próximo 1 de noviembre. Una fecha que para nada es casual.

“El libro estará disponible el próximo mes pero la presentación se hará el 31 de octubre, coincidiendo con la fiesta del Samaín o la noche de difuntos”, explica a El Caballo de Nietzsche la autora, para la cual es un momento que, según la tradición, estamos más cerca del mundo de los vivos. “Un momento de encuentro”, continúa, “con esas almas que se han perdido o con esos seres queridos que ya no están, un homenaje a esas almas de cerdos que se van año tras año en la matanza y que coincide en tiempo con esa acción”.

Precisamente ese momento también lo representa la Santa Compaña, leyenda del noreste de la península ibérica con réplica en otros puntos de la geografía española y portuguesa bajo los nombres de Güestia o Estantigua, por ejemplo. Se trata de un cortejo de almas que deambula sin que los vivos puedan verlas pero sí notarlas. Ya sea a través del olor a cera o por una sensación de frío, se conocen numerosas formas en el que la Santa Compaña se cruza con los vivos y los condena a seguirla. Una relación con la muerte, entre miedo y atractivo, que llega hasta nuestros días en una sociedad donde se sigue sin hablar suficiente de la muerte. También de la de los animales.

Esas muertes, en concreto la de los cerdos en la matanza, se ven reflejadas en este fotolibro, compuesto por dos grandes series fotográficas de más de cuarenta imágenes que le sirven a Montiel Arias para hablar de la superstición, las costumbres gallegas y la posibilidad de tener un folclore con una mirada humanista no antropocéntrica y respetuosa con los animales.

Ante la pregunta de si es compatible la tradición con los derechos de los animales o con una visión que se salga del antropocentrismo, Ruth Montiel responde: “Depende”. “Evidentemente, cambia mucho de si hablamos de tradiciones occidentales y asiáticas, las de Galicia o las de Andalucía, pero, en mi opinión, me cuesta mucho ver que puedan ser compatibles”, responde. El ejemplo más claro, la matanza del cerdo o la tauromaquia: “Son tradiciones donde el animal sufre, no solo físicamente, y a las que que se une el hecho de que están presentes las personas que les han estado cuidando hasta ese momento”.

La autora de ‘Bestiae’, que ya trataba las escenas de caza de manera similar, está especialmente interesada en “nuestra relación con el espacio natural y sus consecuencias, tanto las que afectan a los individuos como al propio espacio desde el ámbito político, social, simbólico e incluso generacional”. Con un pie en el activismo y otro en el mundo artístico, ‘Ánima’ trata las imágenes de una manera muy diferente a las que estamos acostumbradas a ver en el periodismo de denuncia antiespecista. “Trabajar desde el mundo del arte”, explica Ruth Montiel Arias, “te obliga a trabajar con otros códigos. Se trata de ir a un nivel más profundo a través de unas emociones que nos surgen como espectadores y donde nos enfrentamos a unos códigos diferentes al fotoperiodismo o la fotografía documental”.

Plasmar las voces de los animales

Al igual que su obra anterior o en su otro fotolibro ‘El 2%’, se trata de una reflexión a otro ritmo. “Son obras que necesitan más tiempo porque me gusta trabajar en el diálogo con la persona que accede a ver mi trabajo”, comenta la autora, algo que rompe con las prisas de la actualidad y la sobreexposición a millones de estímulos diarios. “Hay muchos estudios que demuestran que esta forma de acercarnos a informaciones hace que no cambie nuestra perspectiva como espectadoras, por lo que el arte me permite acercarme con más profundidad y con más cercanía”.

Apoyando ‘Ánima’ está, entre otras, la filósofa y cofundadora de la Asociación Filosofía de la Mente y el Comportamiento Animal, Susana Monsó, que a su vez es autora de ‘La zarigüeya de Schrödinger’. Cómo viven y entienden la muerte los animales’, y que firma el prólogo de este fotolibro. “El cerdo está predispuesto a confiar en sus captores debido a toda una larga historia de domesticación que ha seleccionado un carácter dócil y sociable en esta especie. No solo eso, sino que el cerdo no tiene motivos para desconfiar de quienes le han traído comida cada día y no le han maltratado abiertamente. Cuando alguien confía en ti, se crea el imperativo ético de estar a la altura de esa confianza y no traicionarla. Huelga decir que este principio se viola —a menudo sin atisbo de arrepentimiento— en el momento mismo de la matanza”, asegura Monsó.

Junto al prólogo de Monsó, comentan la obra la también filósofa Marta Tafalla o el fotoactivista Aitor Garmendia. “Ruth Montiel Arias tiene el don de escuchar las voces de los demás animales. Las imágenes de Montiel Arias, y la forma en que las reúne en sus libros, nos enseñan a prestar atención a los otros animales, ver sus miradas, oír sus voces, sentir el tacto de sus cuerpos, el roce de su piel, sus huellas en la tierra. Montiel sabe que los animales hablan, y su obra es un intento de ayudarnos a escuchar sus voces”, comenta Tafalla. Por su parte, Garmendia destaca “la atmósfera gélida y calma que precede a un acto brutal”. “Lo que no se ve en sus páginas, lo hueles, lo escuchas y lo imaginas”, indica.

También desde el mundo del arte ‘Ánima’ ha logrado reacciones. Como la de la comisaria y gestora cultural Semiramís González, que afirma que el último trabajo de Montiel “tiene algo de mágico pero también de tragedia. El ritmo y la narrativa nos llevan de lo casi desconocido a hacer visible la muerte. Es un trabajo redondo, muy fino y que nos revuelve”.

