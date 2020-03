El Iberostar Tenerife se apunta el primer pulso ante el Filou Oostende

El Iberostar Tenerife toma ventaja en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones FIBA al derrotar en el primer encuentro al Filou Oostende belga por 85-75, en un duelo de mucha igualdad, pero siempre controlado por un combinado tinerfeño que volvió a tener en Marcelinho Huertas y el Gio Shermadini a sus hombres claves.



El equipo tinerfeño se encontró un rival que llegó con mucha energía, que hizo un buen trabajo defensivo y no se apresuró en sus ataques. Eso le permitió estar siempre con opciones hasta los instantes finales.



Fue Sasu Salin quien tomó el liderazgo ofensivo en los primeros instantes. Sus lanzamientos exteriores empezaron a hacer mucho daño a la defensa local y, junto a él, siempre un Marcelinho Huertas muy activo.



Aunque inicialmente fue el Iberostar quien mandó en el marcador, en el minuto 6 de partido, el Oostende lograría colocarse delante por primera vez en el choque (13-14). Sería l primer vez y última, ya que el Iberostar Tenerife reaccionó con contundencia para volver a tener el marcador a su favor al término del primer cuarto (29-20).



El Iberostar Tenerife intentó “romper” el choque en el inicio del segundo cuarto y logró alcanzar una ventaja de 16 puntos en el marcador con Salin como máximo exponente canarista. Pero el Oostende no bajó los brazos y apretó más en defensa en busca de reducir distancias en el marcador. Lo hizo antes de llegarse al descanso. Un parcial de 0-7 los acercó en el electrónico (38-29), una ventaja que los laguneros lograron mantener hasta el descanso (48-37).



El combinado belga mantuvo su hoja de ruta en el partido. Buena dirección en la posición de base y ataques largos en busca de lograr la mejor posición. Ese juego les dio buenos resultados y poco a poco se fue acercándose en el electrónico hasta ponerse cuatro puntos abajo (56-52) a falta de tres minutos para el final del tercer cuarto.



Aunque el cuadro visitante se acercó a tres puntos en el último cuarto (66-63), no daba la sensación de que podría peligrar el resultado para los locales. Huertas, que lideró perfectamente a su equipo, y Shermadini desde el exterior terminaron por decidir un choque ante un rival que en los momentos claves no acertó desde el tiro libre.



Al final un 85-75 que le da la primera victoria a un conjunto tinerfeño que viajará ahora a tierras belgas en busca de decidir, por la vía rápida, la eliminatoria.



Ficha técnica:



85. IBEROSTAR TENERIFE (29+19+16+21): Huertas (19), Salin (16), Díez (4), White (7), Shermadini (25) -inicial-, Lundberg (2), Suárez (3), López (7), Konaté (-), Guerra (-) y Bogris (2).



75 FILOU OOSTENDE (20+17+21+17): Desiron (16), Mwema (4), Shwartz (13), Djordjevic (9), Sylla (7) -inicial-, Vuurst (-), Troisfontaines (3), Buysschaert (7), Caupain (4) y Mcintosh (12).



ÁRBITROS: Zurapovic (BOS), Cici (GER) y Horozov (BUL).



INCIDENCIAS: Primer encuentro de los octavos de final de la Liga de Campeones FIBA disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 2.881 espectadores.