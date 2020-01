Pepe Mel: "Equipos como el Fuenlabrada se nos atragantan"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado antes de visitar este sábado al CF Fuenlabrada que rivales como el conjunto madrileño, por su forma de jugar, no se le dan "especialmente bien" al equipo isleño, y ha recordado el 1-3 encajado en la primera vuelta en Gran Canaria.

El técnico del conjunto insular ha puesto como ejemplo a otros equipos de similares características, como Alcorcón y Cádiz, que se les "atragantan", y ha explicado que ante esos tres adversarios, en la primera vuelta, solo lograron sumar un punto.

"Es un rival con buena dinámica, al que le favorece nuestra forma de jugar y ellos en el Fernando Torres son especialmente duros. Veremos qué tenemos que cambiar e intentaremos que no lo tengan sencillo", ha dicho.

Mel ha analizado que el Fuenlabrada se siente cómodo teniendo espacios a la espalda del rival, pero por otro lado también ve complicado que Las Palmas, en una semana, cambie radicalmente su forma de jugar para contrarrestarlo.

"No puedo decirles a mis jugadores que se la quiten de encima y se dediquen a defender, porque dejarían de creer en mí. Ya ganamos a la Ponferradina en El Toralín o en Extremadura, así que no hay que tenerle miedo al Fuenlabrada", ha expuesto.

Además, Mel cree que el parón navideño de una semana no debe afectar a la buena dinámica que llevaba su equipo a finales de 2019, "porque somos los mismos, con las mismas ideas, e intentaremos prolongar en el tiempo lo máximo posible ese buen estado".

No serán exactamente los mismos, como dice el técnico madrileño, porque Jonathan Viera no está. Y Mel ha pedido a los periodistas que se deje de hablar de un jugador que ya no está.

"Lo mejor para nosotros es no hablar más de Jonathan Viera. Le hemos agradecido su trabajo, nos ha ayudado un montón. Para el cuerpo técnico, ya se marchó y no va a volver. Pero también hemos perdido con él, como contra el Fuenlabrada en la primera vuelta, un partido en el que estuvimos francamente mal, y Viera estuvo horroroso", ha zanjado.