Decepciones para el Sanaya Libby's e IBSA

El Sanaya Libby's La Laguna sufrió un duro tropiezo frente a uno de los rivales directos por la segunda plaza de la Liga Iberdrola como es el Osacc Haro Rioja Voley (3-0). El conjunto de Flavia Dias no se encontró en El Ferial y sufrió una contundente derrota frente a unas jarreras, que dominaron el encuentro de principio a fin. Marta Hurst, Ane Cengotitabengoa y Sofía Bulgarella, incontrolables para las blanquiazules.



Los errores no forzados de las jarreras posibilitaron que el Haris tomaran el mando del primer set (4-8). A continuación, las chicas de Flavia Dias mantuvieron las distancias hasta que Tatiana Vera, con sendos puntos desde el servicio, puso las tablas (13-13).



El Haro fue de menos a más frente a un equipo blanquiazul, que se desconectó, lo que propició un parcial de seis puntos de las riojanas (20-14). Flavia Dias, con dos tiempos muertos, no consiguió que su equipo reaccionara, y las locales, lideradas por Sofía Bulgarella y Alicia de Blas manejaron los tiempos del juego para apuntarse el primer acto del encuentro (25-19).



El tropiezo en el set inicial pareció condicionar a un Sanaya Libby's, que no conseguía encontrar su juego en el Municipal de El Ferial (7-3). Las blanquiazules trataron de ajustar las diferencias, pero Ane Cengotitabengoa se encargó de impedir que las jugadoras de Flavia Dias llegaran vivas a las acciones decisivas del set. En el tramo final, la inspiración de Amelia Portero y Marta Hurst y la falta de acierto en ataque de las tinerfeñas, dejaron al Haris contra las cuerdas (25-16).



El equipo de Flavia Dias se encontraba en una situación muy delicada, y el Haro no iba permitir que su rival se recuperara para mostrar su mejor nivel sobre el recinto riojano. Las jarreras no querían sorpresas y lo demostraron con la intensidad desplegada desde el comienzo del tercer acto (6-3).



Los fallos en ataque condicionaron en exceso al Haris, que vio como el partido se le ponía muy en contra (14-7). Flavia Dias dio un último aliento a su equipo, y las blanquiazules parecieron reaccionar, gracias a la aparición de Janine Sandell (16-13). Sin embargo, fue tan solo un espejismo ya que las jugadoras de Alberto Avellaneda, con un parcial de cuatro puntos, liderado por Sofía Bulgarella, dejaron el choque visto para sentencia (21-14). La falta de efectividad de las laguneras pusieron el cierre al partido (25-16).

Por su parte, el IBSA CV CCO 7 Palmas no pudo dar la sorpresa frente al May Deco VB Logroño. El conjunto dirigido por Juan Antonio Armas cedió frente al líder de la Liga Iberdrola en un encuentro en el que las grancanarias plantaron batalla a su rival, con una destacada Erika Mercado en la parcela ofensivas. La jugadora ecuatoriana se erigió como la máxima realizadora de la contienda con 20 puntos.



El encuentro arrancó con un entusiasta IBSA, que tomó el mando del marcador (4-1), lo que obligó a la entrenadora Esther López a detener la contienda. Con la pausa, las riojanas fueron de menos a más, aprovechando los errores no forzados de las amarillas para poner las tablas con un saque directo de Bergren (10-10).



El Logroño había despertado, y encadenó un espectacular parcial de nueve puntos (12-20), mostrándose muy sólido en la red, con hasta tres acciones de bloqueo, para dejar el set visto para sentencia. Las grancanarias nunca se dieron por vencidas, pero Helia González lideró a las visitantes para cerrar el período por un solvente resultado (16-25).



En el segundo acto, el equipo de Juan Antonio Armas volvió a salir muy conectado, con una inspirada Erika Mercado, lo que le posibilitó liderar el marcador (7-3). Como sucediera en el primer set, una interrupción de Esther López hizo despertar a su equipo, encadenando cinco puntos seguidos, para voltear el período a su favor (7-9).



Juan Antonio Armas detuvo el encuentro, y Saray Manzano y, sobre todo, una sobresalientw Erika Mercano, tomaron el testigo para volver a darle al IBSA ventaja en el set (19-16). A continuación, el Logroño trabajó a destajo para no solo igualar el set (23-23), gracias a la actuación de Fernanda Gritzbach, sino para llevar también el juego al desempate. En las acciones decisivas, sendos errores de ataque de Saray Manzano y un bloqueo de Daniella Da Silva dieron el triunfo a las riojanas (25-27).



El IBSA no quería darle una victoria fácil al líder y plantó batalla durante el tercer período. El ímpetu inicial de las grancanaria fue contrarrestado por la opuesta brasileña Daniella Da Silva. La igualdad se mantuvo en el electrónico hasta que Cristina Bento dio un parcial de tres puntos a las chicas de Esther López (13-16). Erika Mercado evitó que las amarillas se derrumbaran, pero Fernanda Gritzbach, desde el bloqueo, y Helia González certificaron el triunfo de las visitantes (21-25).